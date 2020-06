Matfylket kan kollapse

KOMMENTAR: De uforståelige og urettferdige momsreglene, koronakrisen og svikt i utdanningen i matfag er en eksistensiell trussel for Matfylket Rogaland. Hvorfor er det ikke flere politikere som ser hvor ille dette er?

Restaurantbransjen er i akutt krise. Og momsreglene bærer ved til bålet, skriver kommentator Harald Birkevold. Foto: Frank May, NTB scanpix

Harald Birkevold Kommentator

Det har blitt sagt om jordbruksoppgjøret at det er så komplisert at det bare er to instanser som egentlig skjønner det: Departementsråden i Landbruks­departementet er den ene. Den andre er Gud.

Slik må det etter mitt ringe skjønn også henge sammen når det gjelder momsreglene. At det enten er en obskur byråkrat i Finansdepartementet, eventuelt Vårherre selv, man må henvende seg til for å finne svar.

Stor skjevhet

For hvordan kan det ha seg at dersom du svinger innom Burger King for en Whopper, som du tar med deg utenfor, betaler du 15 prosent moms, – mens hvis du setter deg ned på restauranten Fisketorget noen meter unna, betaler du 25 prosent?

Noen, en eller annen gang, må ha tenkt at dette var en god idé.

For å sitere et brev fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen: «I dag er det en stor skattemessig skjevhet mellom de ulike mat- og måltidssegmentene i sisteleddet; dagligvare, takeaway og restaurant.»

Slår alarm

Koronakrisen vi fortsatt står inne i, har brakt denne ulogiske skjevheten i avgiftsregimet for dem som selger mat helt på spissen. For selv om regjeringen har gitt «nødhjelp» i form av utsatt betaling av moms ut året, står en hel bransje i en skjebnetid.

Særlig i Matfylket Rogaland, som jeg kjenner best både som politisk kommentator og som mat- og restaurantanmelder, har jeg nesten ikke tall på hvor mange erfarne aktører jeg har snakket med som er alvorlig bekymret for framtiden.

Krise, krise, krise

Flaggskipet Renaa, med sine to stjerner i Michelin-guiden, har aldri vært noen gullgruve for eierne. Men den tvungne stengningen, der nesten to måneder med inntekter forsvant like etter tildelingen av stjerne nummer to, holdt på å knekke dem.

Ostehuset, som drives av det svært erfarne ekteparet Tom Helge Sørensen og Hanne Berentzen, måtte be om å få betale leverandører kontant fordi de havnet i en akutt likviditetskrise.

Spiseriet på Konserthuset, drevet av Sigurður Rúnar Ragnarsson, opplever en dobbelt smell på grunn av sterkt redusert aktivitet i Konserthuset og de andre virksomhetene i Bergsted som de har ansvaret for å betjene.

Bra for alle

Slik kunne jeg fortsatt, men essensen i det jeg hører, er at momssatsene truer med å knekke de restaurantene vi ellers er så stolte av. Det matfaglige miljøet i og rundt Stavanger er bygget opp gjennom årtier, med flaggskip som Måltidets Hus, Gladmat og det norske Bocuse d’Or-Akademiet ledet av nestoren Arne Sørvig.

Floraen av kvalitetsleverandører til restaurantbransjen har heller ikke oppstått i et vakuum, men som resultat av målrettet og entusiastisk innsats fra matfaget, og da særlig restaurantsjefer og kokker som har satt nye standarder for hva vi kan forvente. Dette har i sin tur kommet alle til gode. I dag finnes det produkter i dagligvareforretningene i Norge (til 8 prosent moms) som ikke hadde eksistert uten restaurantene (hvor vi må betale 25 prosent).

Svikt i utdanningen

Nevnte Ragnarsson fortalte meg forleden dag at det er en reell risiko for at veteraner i matbransjen går konkurs. Han frykter at faget han representerer vil kunne forsvinne i løpet av en generasjon, dersom det ikke blir gjort noe.

Ragnarsson er også dypt bekymret for rekrutteringen og mener at det må tenkes helt nytt når det gjelder utdanningsløpet for kokker og servitører. Han ber fylkespolitikerne, som har ansvaret for videregående opplæring, om å se til våre naboland, ikke minst hjemlandet Island.

Der starter elevene med praksis i restaurant og driver et vekselbruk mellom praktisk jobbing og teori. I Norge kommer praksisdelen til slutt i utdanningen. Dette er ikke godt nok, for lærlingene starter da med omtrent null kunnskap om hvordan det er å drive et ekte kjøkken.

Blodig urettferdig

Men tilbake til økonomien. Jeg finner altså ingen rasjonell eller logisk begrunnelse for at et restaurantbesøk, der maten er laget av fagfolk og servert av fagfolk, skal straffes med 25 prosent påslag i prisen, – mens det skal være 40 prosent rimeligere å kjøpe et likegyldig pizzastykke på en bensinstasjon. Hva slags bidrag er dette til en bedre matkultur, et bedre kosthold og en levende serveringsbransje?

Vi snakker om en næring som sysselsetter tusenvis i hel- og deltidsstillinger. Og for å ha gjort det helt klart: Jeg støtter dem som jobber politisk for bedre ansettelsesvilkår og minstelønn i serveringsbransjen. Helhjertet. Men jeg mener at det er dobbeltmoralsk å forlange dette hvis man ikke samtidig innser det blodig urettferdige i å forskjellsbehandle den samme bransjen så grovt som dagens system innebærer.

Hvor er venstresida?

Det skuffer meg at ikke LO og den politiske venstresida selv ser dette paradokset. De rettferdige kravene om bedre vilkår for de ansatte blir nærmest ønsketenkning når serveringsstedene settes i en situasjon der omtrent det eneste de har å kutte i, er personalkostnadene.

Venstre og Frp har landsmøtevedtak på harmonisering av momsen. Høyre har vedtatt det samme i sin resolusjon om reiseliv i 2018. Men dette er ikke tilstrekkelig for å skape et nytt flertall i Stortinget. Min oppfordring til Ap er å tenke gjennom begrunnelsen for satsene en gang til. Og min utfordring til alle som er for dagens momsregime, er å ta kontakt og forklare meg hvorfor dette er rettferdig. Når det gjelder Vårherre, er vi for tiden ikke på talefot.

