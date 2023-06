– Ikke skyldig, mener Trump

KOMMENTAR: Stilt overfor dommeren i Miami tirsdag, erklærte Donald Trump seg «ikke skyldig» i de 37 tiltalepunktene mot den tidligere presidenten.

Donald Trump overga seg tirsdag til føderale myndigheter i Florida, der han formelt ble arrestert, det ble tatt fingeravtrykk og ekspresidenten møtte foran en dommer.

Som ventet påberopte den tidligere presidenten i USA seg å være «ikke skyldig» i samtlige tiltalepunkter. De omfatter brudd på lover som kan medføre fengselsstraff om han til slutt blir kjent skyldig. 31 av 37 punkter i tiltalen handler om brudd på spionasjelovgivningen.

Selv har den tidligere presidenten kalt rettergangen en heksejakt, og har skrevet på sosiale medier at han risikerer 400 års fengsel.

Så voldsom blir nok ikke en eventuell straff. Mandag sammenlignet The New York Times tiltalen mot Trump med lignende tiltaler. Ingen av dem resulterte i livstidsdom.

Oberstløytnant Robert Birchum ble tiltalt etter spionasjeparagrafen, da det ble avslørt at han satt på flere hundre graderte dokumenter. Rundt tretti av dem var stemplet «Top Secret». Etter å ha samarbeidet med påtalemakten og innrømmet skyld, endte Birchum-saken med en dom på tre års fengsel.

Men: Birchum vedgikk lovbruddet. Trump nekter. I hvert fall enn så lenge.

Om Donald Trump, som er en mester i å spille offer, virkelig er utsatt for en politisk heksejakt, vedgår det egentlig ikke saken. Eks-presidenten hadde en haug med dokumenter hjemme som tilhørte myndighetene. Hvis han hadde overlevert papirene da myndighetene etterspurte dem, ville han ikke vært i den situasjonen han står i nå.

Hva tenkte han på?

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps palass Mar-a-Lago i Florida, og fant rundt 13.000 dokumenter. Om lag 100 av dem var hemmeligstemplet. Den tidligere presidentens advokater oppga at alle graderte dokumenter var overlevert myndighetene, men det var altså ikke riktig.

Denne saken er den mest alvorlige mot Donald Trump. Han etterforskes for en rekke andre lovbrudd som du kan lese mer om lenger nede i artikkelen, og det spørs om det er spesielt taktisk i hans situasjon å kalle justisdepartementet «Gestapo» – etter det hemmelige sikkerhetspolitiet i Nazityskland.

Selv i New York samlet Trump-tilhengere seg tirsdag for å demonstrere til støtte for den tidligere presidenten.

I likhet med oberstløytnanten som endte med en dom på tre år, er Trump anklagd for å ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare. I motsetning til Birchum er Trump tiltalt for å ha gjemt bort gradert forsvarsinformasjon, hindret etterforskningen, gitt falsk forklaring og delt sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering.

Så hører det naturligvis med, at enhver tiltalt er uskyldig inntil vedkommende er dømt.

«Sirkus Trump» forbløffer alltid og svikter aldri. Det er som om skandalene står i kø. Det samme gjør et broket mannskap av Trump-tilhengere som gjør enhver anledning om til en blanding av demonstrasjon og karneval.

Gatene nær rettsbygningen i Miami var fulle av med- og motdemonstranter, da Donald Trump ankom. Mange var utkledd i kostymer. Andre viftet med flagg og ropte slagord. Den tidligere presidenten har fortsatt en trofast menighet som ser ut til å følge ham i tykt og tynt.

I en kriminalsak i delstaten Georgia, blir Donald Trump og flere av hans medarbeidere etterforsket for forsøk på valgfusk i forbindelse med presidentvalget i 2020. Donald Trump oppfordret blant annet delstatens valgledelse til å «finne 11.780 stemmer», antallet han trengte for å ta igjen Joe Bidens ledelse.

I en annen kriminalsak blir Donald Trump etterforsket for sin rolle i det fatale angrepet på Kongressen 6. januar 2021. En komité i den amerikanske nasjonalforsamlingen, Kongressen, har gjennom en rekke høringer påvist at eks-presidentens løgner og forsøk på valgfusk ledet til angrepet som kostet minst fem mennesker livet.

6. januar-saken er blitt den største etterforskningen i amerikansk historie. Over 1000 personer er arrestert i denne saken. 420 er så langt dømt. 220 av dem er fengslet.

Skribenten E. Jean Carroll saksøkte Trump for ærekrenkelser for hans beskyldninger i forbindelse med en angivelig voldtekt på et kjøpesenter i New York på 1990-tallet. En jury i New York påla den tidligere presidenten å betale henne snaut 5 millioner dollar i erstatning. Trump har anket saken.

I tillegg er Donald Trump tiltalt av statsadvokaten i New York for forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels og andre.

I en sivilsak mot firmaet Trump Organization, også denne i New York, ble selskapet i desember funnet skyldig i skattesvindel i den hensikt å unngå beskatning for frynsegoder for flere direktører i selskapet.

Trump Organization er dømt for svindel og dokumentfalsk, og må betale en bot på 1,6 millioner dollar – eller godt og vel 17 millioner kroner. I tillegg ble en av selskapets direktører dømt til fengsel i fem måneder i januar.