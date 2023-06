Selvpåført kraftkrise

KOMMENTAR: Den varslede kraft­mangelen skyldes i stor grad politiske beslutninger.

Klima- og miljø­minister Espen Barth Eide, nærings­minister Jan Christian Vestre og olje- og energi­minister Terje Aasland under en presse­konferanse med den tyske vise­stats­ministeren Robert Habeck i Oslo torsdag.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Både NVE og Statnett mener Norge styrer mot et kraftunderskudd i løpet av få år.

Ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse for 2022–27 er det en betydelig forventet økning i kraftforbruket de kommende årene.

Veksten er forventet å bli størst innen batteriproduksjon, datasentre og petroleum, altså elektrifisering av sokkelen. Men også annen industri vil ha en betydelig vekst, ifølge Statnett.

Vanlig forbruk er ikke forventet å vokse tilsvarende.

Vind

Utbyggingen av vind på land har i stor grad stoppet opp, og det er få planer om utbygging de neste årene.

Regjeringen planlegger derfor nå å doble den norske kraftproduksjonen gjennom utbygging av havvind. Sannsynligvis gjennom massive subsidier.

Mange av prosjektene regjeringen har pekt seg ut, som batteriproduksjon, ammoniakk og grønt hydrogen fra elektrolyse, vil trenge både store mengder kraft og statlig støtte.

Vi skal altså subsidiere ny kraftproduksjon for å sikre nok kraft til næringer vi også skal subsidiere.

En av grunnene til den forventede kraftkrisen er at det politiske Norge har bestemt at vi skal elektrifisere det meste.

Dette er politisk bestemt.

Tik Tok

For det er for eksempel ingenting som tilsier at vi er nødt til å bruke strømmen vår på ting som kryptovaluta og datasentre for Tik Tok.

I mai stemte regjeringenspartiene, Høyre og opposisjons­partiene på borgerlig side ned forslag fra Rødt, MDG og SV om å forby eller begrense utvinningen av energiintensiv kryptovaluta i Norge.

Ap henviste i stedet til regjeringens egne, nye regler for hvem som først skal få tilgang til strømmen når den er knapp.

Før april var det «første mann til mølla» som gjaldt. Nå er det prosjekter som er modne, altså der utbyggeren er klar til å investere og har finansiering på plass, som stiller først i køen.

Problemet med dette er at det like gjerne kan være et datasenter for Tik Tok, kryptovaluta eller et elektrifiseringsprosjekt på sokkelen som er modent.

Regjeringens nye plan er altså ikke så mye bedre enn den som gjaldt før, for den har fremdeles ingen prioriteringer av hva vi som samfunn har best nytte av totalt sett. Og den tar ikke innover seg faktorer som kostnadene for strømkunder eller ulempene for annen industri.

Klimamål og norske kutt

En annen grunn til den forventede kraftmangelen er Ap/Sp-regjeringens eget klimamål.

Norge har flere klimamål, og det kan være svært vanskelig både å forstå hva de er og hvordan og når de forskjellige målene gjelder. Men kort fortalt, ulikheten mellom de forskjellige målene er hvor store kutt Norge må ta hjemme.

Norges forpliktelse under Parisavtalen er at vi skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030, sammenlignet med 1990.

Norge har inngått en rettslig bindende avtale om å gjøre dette sammen med EU, i henhold til unionens klimaregelverk.

I klimaloven heter det at klimamålet kan nås i samarbeid med EU. Norge har alltid tidligere brukt kvotekjøp for å nå klimamålene, og petroleumsnæringen og industrien er en del av EUs kvotesystem.

Men i Hurdalsplattformen satte Støre-regjeringen et nytt mål om å redusere de norske klimagassutslippene med 55 prosent. Dette har den kalt omstillingsmålet.

Med regjeringens omstillingsmål må vi ta alle utslippskuttene hjemme. Ingen kutt kan tas i utlandet gjennom kjøp av kvoter, så dette er et mer ambisiøst mål enn målet i Parisavtalen.

Omstillingsmålet er ikke bindende på noen måte, men et politisk løfte fra Støre-regjeringen. Det er ikke meldt inn til FN, er ikke lovfestet i klimaloven og ikke behandlet av Stortinget.

Det er likevel dette regjeringen styrer etter. For eksempel lå dette målet til grunn da Miljødirektoratet tidligere denne måneden kom med 85 tiltak for klimakutt.

Og da fører dette til at Miljødirektoratet kommer med elektrifisering av sokkelen som et av de viktigste tiltakene. Selv om dette ikke er et tiltak som kutter utslipp globalt, det pynter på tallene i Norge.

Mer kraft

Tilgang på kraft er en forutsetning for å nå klimamålene, altså regjeringens omstillingsmål, ifølge Miljødirektoratet. De mener at dersom alle tiltakene gjennomføres, vil kraftetterspørselen øke med opp mot 34 TWh i 2030 sammenlignet med 2021.

Med dagens utslippstall må Norge kutte rundt 23 millioner tonn innen 2030. Tallene fra i fjor viste at vi hadde kuttet 4,7 millioner tonn.

Halvparten av disse utslippene er en del av EUs kvotemarked, inkludert petroleumsnæringen og industrien. Så ikke å ta disse kuttene gjennom kvotemarkedet, men heller her hjemme, er en av de viktigste grunnene til at regjeringen nå har et enormt hastverk med å sette i gang utbyggingen av store mengder kraft.

Politisk bestemt

Når regjeringen velger å påføre samfunnet og forbrukerne store kostnader i form av subsidier, og for eksempel økt nettleie, er dette altså politisk bestemt.

Når politikerne velger å åpne for energiintensiv kryptovalutautvinning og ikke setter strengere krav til hva kraften skal brukes til, åpner de samtidig opp for kraftutbygginger som vindkraft på land. Som igjen kan få store følger for natur og miljø.

Og når regjeringen styrer etter klimamål selv klimaforskere mener ikke nødvendigvis vil føre til utslippskutt globalt, og som de mener ikke er mulige å nå, og som i tillegg kan føre til kraftmangel, – da burde alarmklokkene begynne å ringe.

Da er det kanskje på tide med litt realisme.