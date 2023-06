Den nye norske militarismen

GJESTEKOMMENTAR: Glidningen som følge av Ukraina-støtten, Natos opprustning og vår politiske selvforståelse, kommer ikke uten risiko.

USS «Gerald R. Ford» ved Drøbak mandag 29. mai, på kurs ut av Oslofjorden.

Eirik Kvindesland Doktorgradsstipendiat i historie, University of Oxford

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det var stor ståhei da hangarskipet «Gerald R. Ford» ankret opp i Oslofjorden. Det offisielle Norge var i ekstase, eteren summet av selfies og festtaler. Sammen med ministermøtet i Nato denne uken var det et sterkt uttrykk for at USAs sikkerhets­garantier for Norge ligger grunnstøtt.

Likevel var mange litt urolige. Selv nordmenn som i utgangspunktet er positive til Nato, kjente nok et visst ubehag over å se verdens største krigsskip i Oslofjorden. Fra den norske offentligheten var det derimot liten tvil. Politikere og pressen gikk om bord og skålte i sjampanje. Oslos barer forlenget åpningstidene, og Aftenposten la entusiastisk ut Oslo-guider på engelsk for de amerikanske soldatene.

Selvfølgelig er det fint å være greie med amerikanerne når de først er her. Men var entusiasmen smakløs? Litt over the top? Å feire et hangarskip, væpnet til tennene, betyr det at man virkelig bryr seg om sikkerhet og forsvar? Eller betyr det at man ikke har skjønt alvoret? Dette høres kanskje ut som ledende spørsmål, men jeg er faktisk ikke helt sikker.

Selvfølgelig handler det om Russland og krigen i Ukraina. Putins angrepskrig har snudd europeisk sikkerhetspolitikk på hodet og blåst nytt liv i et Nato som under Trump-årene virket noe haltende. I mange vestlige land leses Ukraina-krigen inn i den evige kampen mellom demokrati og autokrati. «Krigen om demokratiet utspilles i disse dager i Ukraina», skrives det. Var det noen som sa det gode mot det onde?

Dette er en sterkt ideologisk lesning. For mange knyttes Ukraina-krigen til vår egen politiske identitet som et liberalt demokrati. Sannsynligvis er det nettopp denne koblingen som gjør det så tilforlatelig å feire hangarskipet i Oslofjorden. Men denne glidningen med Ukraina-støtten, Nato og vår politiske selvforståelse kommer ikke uten risiko.

Russland utgjør muligens

en mindre trussel i nord-

områdene nå enn før.

Skrittvis endring

Jeg tror at opprustningen kan bidra til framveksten av en form for ny norsk militarisme. Med det mener jeg en endret politisk kultur hvor krig, ideen om krig og forberedelser til krig opptar en stadig større del av det politiske liv. Det handler om balanseforholdet mellom hva vi forstår som forsvar og sikkerhet og andre ikke-militære deler av politikken. Siden Russlands invasjon av Ukraina har denne balansen flyttet seg i norsk politisk kultur.

I et militarisert samfunn handler alle politiske spørsmål i bunn og grunn om sikkerhet. Skolepensum, veibygging, bistandspolitikk, ja til og med fødselstall. Norge er ikke der. Men Ukraina-krigen og Natos opprustning har flyttet på en del av disse grensene, og norsk offentlighet begynner gradvis å tenke annerledes om krig og sikkerhet. I den voldsomme iveren etter å forsvare det liberale demokratiet der ute, skal vi følge nøye med i bakspeilet og se hva det gjør med samfunnet her hjemme.

Noen endringer er helt nødvendige. Angrepet på gassledningen Nord Stream i Østersjøen ble en vekker om den sikkerhetspolitiske betydningen av norske plattformer og gassledninger. Forsvaret har selvsagt vært oppmerksom på dette i årevis, men for mange virket dette å være ny kunnskap. Forsvarsbudsjettet økes også. Med Ukraina-støtten kom ekstra bevilgninger, og i mai vedtok regjeringen å bruke 11 ekstra milliarder på forsvar, fordelt over tre år. Opposisjonen mente det burde brukes mer.

Les også Aftenbladet mener: «Europas og USAs verdensorden blir utfordret fra Asia og Afrika. Bak står Kina og Russland og trekker i trådene»

Mindre tolerant

Men utover disse helt nødvendige og viktige endringene i tankesett og pengebruk har vi også sett en del ukomfortable tegn på en ny militarisme. Rett etter regjeringens opptrapping mente Forsvarskommisjonen at dagens politikk var «direkte uansvarlig», og forslo en økning i forsvarsbudsjettet på 40 milliarder i året over ti år. Dette er enorme summer. Til sammenligning lå forsvarsbudsjettet på rett over 70 milliarder i årene før Ukraina-krigen. Den nye flåten med 52 F-35 jagerfly kostet rundt 90 milliarder. Greier Forsvaret å bruke ekstra midler tilsvarende 230 nye jagerfly?

Militarismen får også andre uttrykk. Etter krigsutbruddet økte skepsisen mot russere i Norge. Det kom fortellinger om hetsing, og spørreundersøkelser viste at mange ønsket russiske turister utestengt fra landet. Like urovekkende var den tøffe tonen enkelte politikere tok mot forskere og fagmilitære som prøvde å nyansere den nye patriotismen som vokse ut av Ukraina-støtten. Kanskje som et tegn på det nye meningsklimaet kjenner jeg meg selv forpliktet til å presisere at jeg støtter Norges bidrag til Ukraina.

Les også Arild I. Olsson: «Bør vi gi kampfly til Ukraina?»

Trusselen fra Russland

Men hvorfor bry seg om dette, nå som vi har en ustabil autoritær atommakt på dørstokken? Fordi det endrer samfunnets forståelse av trusler og risiko. Etterretningstjenesten mener at Russland utgjør en økt etterretningstrussel mot Norge. Det er nok helt rett. Men gjør det Russland til en eksistensiell trussel? Sannsynligvis ikke. Et svekket Russland har lite å hente på å angripe et sterkt Nato-medlem som Norge, og flere forskere mener Russland muligens utgjør en mindre trussel i nordområdene nå enn før. Dette er ikke flisespikkeri, men nyanser som har betydning for hvor mye Norge selv bør ruste opp. Militaristisk tenkning risikerer feiltolkning og overreaksjon.

Ukraina-krigen og Nato-opptrappingen flytter sakte, men sikkert grunnsteiner i norsk politisk kultur. Det vokser fram en økt sikkerhetstenkning og militarisering av politikkens andre domener. Noen av disse endringene er nødvendige, andre er spontane og irrasjonelle. Derfor må det nye sikkerhetsfokuset balanseres mot samfunnets andre oppgaver. Hvilke velferdstjenester kuttes når forsvarsbudsjettet skal økes? Og er det god langsiktig sikkerhetstenkning å samtidig legge kostbare fornybar-prosjekter på hylla?

Landets politiske klasse, de som i forrige uke skålte i glassene på et amerikansk hangarskip, skal gjøre denne avveiningen. Har de nok is i magen til å greie det?