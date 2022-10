Grunnrenteskatt for lakse­næringen en samfunns­økonomisk genistrek

GJESTEKOMMENTAR: Jeg tror at bransje-lobbyistenes advarsler om nedleggelser og utflagging vil bli gjort til skamme.

Oppdrettsnæringens betalingsvillighet for konsesjoner kan bare forklares av at det finnes grunnrente i næringen, konstaterer Ole Kvadsheim.

Ole Kvadsheim Samfunnsøkonom

Så lenge det finnes grunnrente i lakseoppdrettsnæringen, noe det gjør, vil en grunnrenteskatt kunne flytte store summer fra næringen til skattekassen vår, uten at vi gjør samfunnet fattigere.

Vridninger

Når samfunnsøkonomer regner på kost–nytte-effekter ved økt offentlig pengebruk, skal man legge til grunn at pengene må hentes inn et sted, og at denne innhentingen av skatt normalt medfører en ekstrakostnad for samfunnet. Finansdepartementet har anslått at skattekostnaden i Norge ligger på omtrent 20 øre per krone. Det vil si at når staten henter inn en krone ekstra, så vil dette isolert sett gjøre samfunnet vårt 20 øre fattigere. Det skyldes at økte skatter og avgifter normalt innebærer hva økonomer kaller «vridninger».

En samfunnsøkonomisk vridning oppstår når skatter og avgifter gjør at vi oppfører oss annerledes og tar andre økonomiske valg enn hva som ellers gir oss mest velferd. Skatter og avgifter gjør ofte at vi ikke står overfor de egentlige kostnadene og gevinstene ved de valgene vi tar. På den måten endres folks økonomiske atferd.

Vilkårlige vridninger gjør at vi allokerer ressursene våre dårligere, noe som medfører et samfunnsøkonomisk tap.

Ulike virkninger

Når vi for eksempel skattlegger arbeidsinntekt og konsum, ønsker folk å jobbe mindre. Og når vi skattlegger selskaper og formue, kan det gå utover selskapenes investeringsvilje, eller svekke konkurranseevnen vår.

Men det at den siste, og «mest skadelige», skattekronen medfører et tap på rundt 20 øre, betyr ikke at alle skatter og avgifter nødvendigvis gjør samfunnet fattigere. Noen skatter, for eksempel karbonavgift, har som sin primære målsetting å vri atferden vår. De skal gjøre det mindre lukrativt å konsumere alt som medfører klimagassutslipp.

Slike skatter og avgifter lar oss hente inn penger på en måte som gjør samfunnet bedre.

Andre skatter er nøytrale og bidrar til at vi flytter ressurser fra privat til offentlig sektor, uten at det skaper vesentlige vridninger, eller endrer insentivene våre på noen måte.

Størrelsen på den endelige

kaken blir den samme,

samtidig som vi får fordelt

kakestykkene mer rettferdig.

Prakteksempelet på en slik skatt er grunnrenteskatten i oljenæringen. At oljeselskapene må skatte 78 prosent av profitten sin, hindrer dem ikke fra å søke å maksimere overskuddet sitt. Der en skatt på for eksempel salg av olje ville ført til at selskapene produserte mindre, vil profittskatten gjøre at selskapene står overfor de samme økonomiske insentivene som i et tenkt samfunn uten skatt. Oljeselskapene vil fremdeles ønske å hente opp samfunnsøkonomisk lønnsom olje, selv om de må skatte på den endelige profitten.

På den måten blir størrelsen på den endelige kaken den samme, samtidig som vi gjennom skatten får fordelt kakestykkene mer rettferdig.

Det er to grunner til at det går an å praktisere en slik skatt i oljenæringen:

For det første er oljeressursene stedbundne. De kan ikke flyttes til et land med gunstigere skatteregimer. For det andre medfører oljeressursene en ekstraordinært stor profitt, siden oljeprisen settes av land med langt høyere produksjonskostnader. Det er begrenset med olje i verden, og når oljeprisen øker medfører det at verden åpner nye oljefelt med stadig høyere produksjonskostnader.

Det siste og minst lønnsomme oljefeltet i verden har ikke noen superprofitt. Alle som produserer billigere enn dette feltet, kan derimot håve inn en ekstraordinær profitt, såkalt grunnrente. Denne superprofitten kan skattlegges uten at det medfører en skattekostnad for samfunnet.

Ressursene vil bli brukt

Det fantastiske med lakseoppdrettsnæringen er at den er kjennetegnet av de samme to kriteriene. Takket være konsesjonsregimet vårt er egnede lakseoppdrettsarealer en knapp ressurs. Og den norske kysten lar seg ikke flytte til Sveits sånn uten videre.

Når konsesjoner til å drive oppdrett har blitt auksjonert, har budgiverne avslørt en betalingsvillighet for disse knappe ressursene som bare kan forklares av at det finnes grunnrente i næringen. Det gjør at staten kan ta seg til rette, uten at det får vesentlige konsekvenser for verken verdiskapning eller sysselsetting. Konsesjonene for å drive lakseoppdrett vil være etterspurt i markedet, selv om selskapene må skatte på den endelige profitten.

Lakseoppdrettsarealer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme å ta i bruk, vil fortsatt tas i bruk.

Mulig «smutthull»

Det står stor respekt av hvordan politikerne har turt å legge seg ut mot lakse­milliardærene og lobby­organisasjonene deres. Men det er et skjær i sjøen:

Regjeringens bunnfradrag på 5000 tonn fisk vil kunne gi insentiver for å nedskalere produksjonen. Dersom selskapene tilpasser seg annerledes, for på den måten å vri seg unna skatten, vil det medføre en samfunnsøkonomisk kostnad for samfunnet. Det vil i så fall være en uheldig bieffekt.