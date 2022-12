Hvorfor er det så vanskelig å si til en venn, «du er rasistisk»?

Nye stemmer: Atle Antonsen og Bernt Hulsker. To navn som har vært mye i mediene den siste tiden. Rasisme-anklagene mot dem bringer fram en interessant debatt – som jeg opplever mange vegrer seg for å ta.

Man kan gjerne diskutere ytringsfrihet og hvor de grensene går, men det mest interessante spørsmålet er:

Hvorfor er det så vanskelig å stille folk vi liker til ansvar for handlingene sine?

Du har sikkert vært i en lignende situasjon. Noen du kjenner lirer av seg en kommentar som kan anses som problematisk. En god venn på fest, bestemor under julemiddagen eller onkelen din i kommentarfeltet på Facebook. Alle hører det, men vi ignorerer eller ler ubehagelighetene bort. Vi vet jo hvem de er og hva de egentlig står for.

Kanskje vil vi unngå dårlig stemning. Eller at noen føler seg utilpass. Vi bevarer husfreden i øyeblikket, men er det produktivt å legge til rette for denne oppførselen?

Atle Antonsens uttalelser Atle Antonsens uttalelserSumaya Jirde Ali (24) anmeldte komiker Atle Antonsen etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der. Saken ble henlagt. til Sumaya Jirde Ali på Bar Boca var hårreisende. Like utrolig var det at så få til stede reagerte. Hadde vi vært der selv, hadde vi selvfølgelig grepet inn!

Men pleier du faktisk å påpeke det når kompisen din bruker n-ordet, også når ingen mørkhudede er til stede?

Det er lett å si at man er mot diskriminering, men hvis du ignorerer at noen snakker nedsettende om en folkegruppe, i stedet for å si noe, er du en del av problemet. Det finnes ikke nøytral grunn her.

Enten er du imot rasisme, eller så er du for.

Ved å ikke si noe velger du å la en undertrykt gruppe ta støyten i stedet. Hvorfor er det slik at de undertrykte skal tåle humor på bekostning av deres identitet, samtidig som den som avleverer den såkalte vitsen, ikke skal måtte tåle kritikk?

«Men de har jo beklaget seg, da må det gå greit og vi må komme oss videre».

Å beklage at du har såret noen er bokstavelig talt det minste du kan gjøre. Og hva er alternativet? Benekte det? Stå for det rasistiske utsagnet? Alle har vel opplevd å bli såret av noen, uansett relasjon. Har smerten noen gang forsvunnet bare fordi du fikk en unnskyldning?

Det er ikke synd på deg fordi du må ta stilling til at du såret noen. Det er ikke du som er offeret fordi du «ikke mente det slik».

Hvis du er opptatt av at folk ikke skal tro du er rasistisk, må du vise det med ord og handlinger.

Hvis du har et svakt øyeblikk og sier noe sårende, ta kritikken og jobb med deg selv!

Hvis du er mer opptatt av å bli defensiv, framfor å anerkjenne andre sine følelser, så er du kanskje ikke så reflektert og aksepterende som du tror.

Det er heller ikke en menneskerett å være komiker, tv-personlighet eller politiker. Du er en offentlig person som har et samfunnsansvar. Og hvis du velger å misbruke det, må du tåle konsekvensene.

Alle mennesker har dårlige sider og kan gjøre feil. Det som betyr noe, er hvem som aktivt prøver å bedre seg selv og som gjør det uten å skylde på andre eller, for eksempel, alkohol.

