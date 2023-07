MSG og rasistisk angst

GJESTEKOMMENTAR: Natrium­glutamat (MSG) i krydder har fått en ny, positiv spinn i sosiale medier.

Er natrium­glutamat (MSG) virkelig usunt?

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

De siste årene har jeg utviklet en sterk interesse for å lage asiatisk mat, og især østasiatisk. Her i huset dufter det derfor stadig av kimchi, kung pao-kylling og teriyakilaks.

Asiatisk mat krever andre krydder og smakstilsetninger enn vestlig mat, men heldigvis finnes det et hav av mer eller mindre profesjonelle blogger og YouTube-kanaler som tar for seg hvordan man relativt enkelt kan komponere disse rettene hjemme på kjøkkenbenken. Ett spørsmål meldte seg imidlertid raskt: To MSG or not to MSG?

Den «farlige» MSG-en

For oss som vokste opp på 1970- og 80-tallet står smaksforsterkeren natriumglutamat – på engelsk: monosodium glutamate (MSG) – som det ultimate av farlige tilsetningsstoffer. Og fremdeles er mange matvarer i kjøkkenskapet mitt merket «No MSG», for tydelig å signalisere at her er det ingen gufne tilsetninger.

Allikevel vokser det globale salget av MSG. Og i hipsterkanalene online har det i det siste vært en trend med å gjenoppdage ingrediensen som har vært så demonisert. Som i Guga Foods’ video «I added MSG to everything and this happened!», hvor smaksforsterkeren bokstavelig talt strøs over allslags mat og drikke, søt som salt, og deretter smakstestes, med blandet resultat.

Jakten på umami

MSG ble oppfunnet for vel et århundre siden, da en japansk kjemiker ved navn Kikunae Ikeda bestemte seg for å koke ned en mengde tang i jakten på den smaken som gjorde hans mors tangkraft så god. Ekstraktet ble til det krystalliserte krydderet vi kjenner i dag. MSG gir fylde og ekstra smak til maten, kjent som umami, eller den «femte smaken» etter søt, salt, bitter og sur.

I dag produseres monosodiumglutamat ved fermentering av sukkerroer eller stivelsesrike grønnsaker. I tillegg til glutamat inneholder det salt.

Glutamat finnes også naturlig i en rekke planter, som tomater og sopp, i tillegg til kjøtt og sjømat.

Allikevel eksisterer det en idé om at MSG er noe veldig kunstig. Og som en tilsetning i matvarer ble det fjernet av de aller, aller fleste norske matprodusenter etter forbrukerpress, især på 2010-tallet. Det norske blandingskrydderet Gastromat er et unntak, det inneholder fortsatt MSG.

Kinarestaurantsyndromet

Ofte virker det som om MSG-skeptikere har diffuse ideer om hva problemet egentlig er med MSG.

Og slik har det vært siden en viss dr. Ho Man Kwok i 1968 sendte et leserbrev til det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine. Kwok kunne fortelle om et besøk på en kinesisk restaurant som hadde etterlatt ham med plager som hodepine og en feberaktig følelse. Doktoren undret om skylden lå i saltet i maten, matlagingsvinen eller tilsetningsstoffet MSG, som var i utstrakt bruk i kinarestauranter. Han stilte også spørsmål til sine medisinske kollegaer om de hadde støtt på de samme symptomene.

Om de hadde! Leserbrevene strømmet inn til tidsskriftet. Det ble rapportert om plager som besvimelser, spasmer, svetting, svimmelhet med mer.

På dette syltynne vitenskapelige grunnlaget begynte mediene å rapportere om «kinarestaurantsyndromet».

Ikke lenge etter ble flere høyst tvilsomme «vitenskapelige studier» lagt frem som argument for at det var MSG-en som var synderen. Ikke bare førte inntak til umiddelbare, plagsomme symptomer, en test på mus viste også hjerneskader. Robert Olney, en amerikansk psykiater, injiserte museunger med 4 mg MSG per gram kroppsvekt, avlivet musene og obduserte dem, hvorpå han fant hjerneskader. Hvilket ville tilsvare om et voksent menneske spiste en halvkilo ren MSG om dagen.

Det har siden 1960-tallet vært gjort en rekke studier av eventuelle reaksjoner på MSG. I blindstudier har man ikke klart å gjenskape de reaksjonene personer mener å ha. Krydderet har heller ikke noe i seg som er allergifremkallende. Glutamat er noe kroppene våre produserer selv, og salt er jo – helt fint, bare man begrenser mengden. MSG er derfor et lovlig næringsmiddel og vitenskapelig sett regnet som ufarlig.

Influensere lovpriser nå

MSG som et vidunder-

middel i matlagingen.

Fremmedartet

Men hvorfor panikken rundt MSG?

Mange steder var kinesiske restauranter den første fremmedkulturelle spiseopplevelsen man kunne få. Allerede under gullrushet i California midt på 1800-tallet fant man kinesiske restauranter, etter at rundt 25.000 kinesere hadde emigrert dit i 1851. Og det oppstod en rekke rykter om at hva kineserne puttet i maten. Især ble det hevdet at de benyttet kjøtt fra katter, hunder og rotter. Maten ble fremstilt som urenslig, med fare for matsmitte og forgiftning, ifølge Jennifer LeMesurier ved Colgate University.

Denne mistenkeliggjøringen av kinesiske ingredienser har holdt frem. Jeg har selv hørt både påstanden om rottekjøtt servert på kinesiske restauranter i Norge og at enkelte mener seg å få rare symptomer av MSG når de har spist slike steder. Og noen ganger dukker saker opp i mediene fremdeles, som da en bistro i Atlanta ble rammet av rotte-rykter under pandemien.

Ny trend?

På den andre siden har vi nå en motvekt av influensere som lovpriser MSG som et vidundermiddel i matlagingen. Fremst av dem den britisk-malaysiske komikeren Nigel Ng, som under aliaset Uncle Roger sprer det glade budskapet om MSG-ens fortreffelighet til massene.

Forhåpentlig er vi på vei mot å skrote i hvert fall denne fordommen.