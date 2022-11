Noen har snakket sammen

KOMMENTAR: Det står ikke til troende at meldingen fra Frps Leif Arne Moi Nilsen var en «fredagsspøk» som var tatt ut av løse lufta. Derfor må angrepet på kommunedirektøren få et etterspill.

Denne meldingen lå ikke ute lenge før den ble slettet, men det hindret ikke høye bølger i Stavanger-politikken fredag ettermiddag.

Harald Birkevold Kommentator

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det ble en voldsom sjøgang i den lille politiske andedammen i Stavanger tidlig fredag ettermiddag, da Fremskrittspartiets gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen skrev på Facebook at alle opposisjonspartiene i Stavanger kommunestyre er enige om at kommunedirektør Per Kristian Vareide må gå.

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal kastet seg over tastaturet og fortalte Moi Nilsen at meldingen, som han hadde postet på veggen til kommunens direktør for bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, måtte fjernes umiddelbart. Noe den da også ble, men ikke før det sirkulerte et stort antall skjermdumper av det oppsiktsvekkende innlegget.

Paddeflat

Henrik Halleland, gruppeleder for KrF, skvatt da han så meldingen.

«Ja, dette er i utgangspunktet alvorlig. Vi tillegges meninger her av en politiker fra et annet politisk parti som han ikke kan stå inne for», sa Halleland til Aftenbladet fredag.

Moi Nilsen har lagt seg fullstendig paddeflat og beklaget, og også sagt at han ikke hadde dekning for å si at ønsket om å kvitte seg med Vareide var noe det var enighet om blant opposisjonspartiene. Som alle blånekter for at noen slik konspirasjon har funnet sted.

Hvem har snakket sammen?

Problemet til Moi Nilsen (og indirekte for Skjørestad) er at tonen i meldingen tyder på at den inngår i en samtale om dette temaet. Moi Nilsen viser til at han «har framhevet» Skjørestad som en kvalifisert arvtaker til den administrative toppjobben i Stavanger. Overfor hvem har han framhevet dette? Og i hvilken form?

Det er altså tilsynelatende en form for kontekst for meldingen, og det framstår da for meg som svært usannsynlig at den kan ha blitt kokt i hop helt ut av løse lufta.

Belastende

Og da sier det seg selv at Skjørestad, som jo er direkte underlagt kommunedirektøren som en av hans nærmeste medarbeidere, må synes det er forferdelig belastende at en slik melding ble publisert. Den kaster jo en slags mistanke også mot ham, enten det er noe hold i meldingen eller ikke.

«At ledende folkevalgte kommuniserer meninger om kommunalt ansatte på denne måten, er svært beklagelig. Jeg registrerer at både Moi Nilsen og opposisjonen ellers har beklaget episoden overfor Vareide. Det er bra», sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), som for bare en drøy uke siden ledet kommunestyremøtet der det ble vedtatt nye og oppdaterte regler for god folkeskikk og debattskikk for politikerne i kommunen.

Inn på teppet

Det kan trygt slås fast at Moi Nilsen ikke besto eksamen.

Det er uhørt at en folkevalgt uttrykker slike tanker om en ansatt i kommunen på denne måten. Og det er ikke første gang Moi Nilsen har skapt bølger med sin oppførsel.

Og det kan trygt regnes med at det er duket for opptil flere oppvaskmøter om denne pinlige saken. Ordføreren har allerede sagt at hun vil kalle inn Moi Nilsen til et møte om saken.

Sprengstoff

Og i opposisjonen, som jo har samlet seg med en avtale om samarbeid etter valget neste år, er saken sprengstoff. Fremskrittspartiet blir jo sannsynligvis en helt avgjørende brikke hvis det skal snekres et borgerlig flertall. Og Moi Nilsen vil som gruppeleder være en åpenbar kandidat til viktige oppgaver i et blått flertallsstyre. Han har ikke styrket sin sak, for å si det forsiktig.

Derfor er taktikken på borgerlig side å avskrive den famøse meldingen som en tullete glipp, noe som kom som lyn fra klar himmel. Og håpe at meldingen raskt blir glemt. Det er jeg ikke så sikker på.