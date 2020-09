Kan hun løfte Venstre?

KOMMENTAR: Guri Melby har takket ja til en av Norges vanskeligste jobber. Men Venstres nye leder har trolig mer å vinne enn å tape.

Guri Melby (39) er Venstres nye leder. Foto: Geir Olsen

Harald Birkevold Kommentator

– Jeg kommer ikke til å jobbe for en såkalt sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon, sier Guri Melby til Aftenbladet.

Sterke krefter i partiet, og med utspring i Unge Venstre, ønsker derimot at klima- og miljøpartiet Venstre skal vedta en sluttdato for nye letelisenser på sokkelen, og dette vil etter alt å dømme bli et tema på neste landsmøte, der strategien og valgprogrammet for stortingsvalget i september 2021 blir hovedtema.

Melby, som er kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering, ble framstilt som en kompromisskandidat i letingen etter Trine Skei Grandes etterfølger. Den 39 år gamle trønderen, bosatt i Oslo, ble regnet for en mer samlende lederkandidat enn både Abid Raja og Sveinung Rotevatn, som representerer henholdsvis den sosialliberale og den liberale fløyen i partiet.

Mindre nerding?

Guri Melbys første oppgave blir å peke ut en kurs som skal sørge for at partiet kan vinne tilstrekkelig med stemmer til å komme på trygg avstand av sperregrensa. Det vil si over fire prosents oppslutning. I 2017 fikk Venstre 4,4 prosent.

I en samtale med denne kommentatoren lørdag sa Melby at hun har et ønske om å rendyrke og spisse Venstres politikk slik at den i større grad handler om de store sakene som betyr mye for mange.

– Vi har hatt en tendens til å være veldig opptatt av og bruke mye tid på saker som vi mener er prinsipielt viktige, men som ikke engasjerer tilstrekkelig mange velgere. Men skole, klima og samferdsel er saker som betyr mye for mange, og hvor vi bør vise fram vår politikk på en tydeligere måte, sa Melby.

Konkurranse om sakene

Mange kommentatorer, meg selv inkludert, har pekt på at en viktig årsak til at Venstre sliter på meningsmålingene er at partiet har fått kraftig konkurranse på mange av sine kjerneområder. MDG har kapret mange av de ihuga klimavelgerne. Høyre har spisset profilen som skoleparti. Senterpartiet har nærmest fått monopol i distriktsdebatten.

Guri Melby var blant dem som støttet helomvendingen i 2017, da Venstre gikk bort fra sitt prinsipielle vedtak om å ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet.

– Jeg mener fortsatt at det var en riktig beslutning, selv om det kostet oss noen medlemmer og selv om det er krevende å inngå kompromisser i en regjering med fire partier.

Sp er fienden

Men Melby ser også fordeler med dagens mindretallsregjering. Det føles bedre å gå til Stortinget med saker partiet faktisk kan stå inne for, altså uten å fronte Frp-politikk.

Men det er verdt å merke seg at Venstre, inkludert Melby, nå framstiller Senterpartiet som mer av en politisk hovedfiende enn Frp. Det tradisjonelle sentrum i norsk politikk, med Venstre, Sp og KrF, er borte.

Venstre er for EØS-avtalen og det gamle nei-partiet har en sterk fløy av EU-tilhengere. Melby er blant dem. Landsmøtet vedtok søndag å ta inn i prinsipprogrammet at partiet skal jobbe langsiktig for EU-medlemskap. Senterpartiet på sin side vil si opp EØS-avtalen og betrakter EU nærmest som Dyret i Åpenbaringen.

By mot land?

Samtidig virker det som om Venstre ikke ser at det er litt ulogisk å både gå inn for at beslutninger skal fattes nær borgerne, og samtidig gå inn for å flytte mer makt til Brussel. Men dette er jo en posisjon de deler med EU-partiet Høyre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gnir seg garantert i hendene over Venstres linjeskifte.

Mange av dem som tapte EU-avstemningen søndag frykter at Venstre med dette har gitt opp distriktsvelgerne en gang for alle. Dette er en konfliktlinje i partiet som har lange røtter. Sveinung Rotevatn, og til dels Melby selv, regnes som deler av det klassisk liberale og urbane Venstre, mens Abid Raja regnes som mer distriktsorientert og sosialliberal.

Miljø uten moralisme

I klima- og miljøspørsmål mener Melby at Venstre kan tilby et fristende alternativ til den mer kompromissløse og dogmatiske profilen Miljøpartiet de Grønne har lagt seg på. Hun mener at det er mulig å ha en offensiv klimapolitikk uten å moralisere over individuelle valg, og det er det lett for denne kommentatoren å være enig i. Spørsmålet er om tilstrekkelig mange velgere er pragmatiske i en tid preget av dogmatikk og harde fronter.

Det er blant annet derfor Melby ikke ønsker et vedtak om sluttdato for nye letelisenser. Det er nemlig nesten umulig å føre en samtale med innestemme om dette spørsmålet. Hun har nok friskt i minne det som skjedde da landsmøtet i Ap i fjor mot ledelsens vilje vedtok å si nei til leteboring utenfor Lofoten. Høyre og Frp lyktes i stor grad i å framstille dette vedtaket som om Ap nå er motstander av landets viktigste næring. Det er selvsagt ikke sant, men det bryr jo ingen seg om.

Selvskading

Melbys forgjenger, Trine Skei Grande, lyktes med å hale Venstre over sperregrensa to ganger. Vil Melby kunne overgå henne og ta et avgjørende skritt bort fra den magiske grensa? Jeg tror det er politiske muligheter for det, dersom Venstres nye ledelse klarer å unngå selvskading i form av ny, intern maktkamp. Men denne veksten må nok komme i sentrale strøk, for prinsippvedtaket om ja til EU vil nok bli vrient å selge utenfor de største byene.

Havner Venstre derimot under sperregrensa neste år, vil også Melbys lederskap bli satt under press.