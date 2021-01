Kan palestinerne stole på amerikanerne?

KOMMENTAR: Amerikanerne falt palestinerne i ryggen under Trump. Nå møter palestinerne Biden med håp, men skepsis.

Foto: Den gang visepresident Joe Biden møtte den palestinske president Mahmoud Abbas. Biden varlser kraftige endring i den amerikanske Midtøstenpolitikken.

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Uansett hvem som sitter i Det hvite hus - bare det er en annen enn Donald Trump - må det komme noe bedre ut av det, synes palestinske ledere og politikere å tenke etter fire år med fornedrelse. Trump innledet sin presidentperiode med å kutte i støtten til palestinske sykehus og avsluttet med å kutte de diplomatiske båndene til de palestinske myndighetene.

Han nådde sitt bunnivå med den såkalte fredsavtalen - “The Deal of the Century” - som ga grønt lys til at israelerne kunne annektere okkuperte områder på Vestbredden, og forsøkte å skape internasjonal aksept for den femti år lange okkupasjonen. Han oppnådde ikke bare å eliminere tostatsløsningen, men avsluttet også samtalen mellom Palestina og USA.

Strategien til det palestinske lederskapet har vært å hale ut tiden, og vente på at noen andre skulle overta presidentembetet i USA. Palestinske diplomater og politikere har holdt en lav profil for å unngå å øke spenningen mellom dem og Tump-administrasjonen.

Et resultat av dette, er at israelerne har bygget mange nye bosettinger på palestinsk land, og de har tatt enda mer land til veier og annen infrastruktur. Var det ikke for et visst press fra EU og araberstater, ville israelerne også annektert Jordandalen, med et klapp på skulderen fra Donald Trump.

– Biden blir som Obama

Den politiske analytikeren Mazen Aljabari ser framover, og sier det slik: - Bidens inngang til den arabisk/israelske konflikten, vil bli en fortsettelse av Obamas Midtøsten-politikk. Nå vil USA vekke tostatsløsningen til live igjen, og USA vil på ny bli en økonomisk støttespiller for palestinerne.

Vi kan i tillegg forvente at de diplomatiske kanalene vil bli åpnet igjen. Joe Biden har sagt at han vil gjenåpne det amerikanske generalkonsulatet i Øst-Jerusalem, som rent faktisk er USAs ambassade i Palestina. Biden vil også se til at det palestinske, diplomatiske kontoret i Washington blir åpnet igjen. Men når det kommer til en eventuell tilbakeflytting fra Jerusalem til Tel Aviv for den amerikanske ambassaden, er det ingen grunn til å være optimist.

Valget i Palestina

Utlysningen av valg i Palestina, var en tydelig reaksjon på at det er andre forventninger til den nye amerikanske regjeringen, enn det var til den forrige. For president Mahmoud Abbas var det så åpenlyst at Biden ville stille krav om et palestinsk valg, at han valgte å komme ham i forkjøpet.

I likhet med de andre araberstatene forbereder det palestinske lederskapet seg nå til Kairo-møtet. Dette er kommet i stand etter initiativ fra Frankrike og Russland. To land som står i en dialog Trump-administrasjonen trakk USA ut av.

Betinget optimisme

Det går an å mene at de amerikansk-israelske relasjonene stikker for dypt til at de egentlig er avhengige av hvem som sitter med makten i Washington og Jerusalem. Den politiske analytikeren Daoud Abu Libdeh sier det slik: - Den sionistiske lobbyen i USA er veldig sterk, og den vil aldri godta at noen ting som helst blir reversert.

Israel-lobbyen opererer gjerne på Israels vegne, men for enhver amerikansk administrasjon som selvfølgelig må forholde seg til den, er den først og fremst en innenrikspolitisk utfordring. Det er nok av denslags for Biden å henge fingrene i, og han venter nok klokelig på at det skal gjennomføres valg i Israel og Palestina før han tar eventuelle grep. Valgene vil dessuten gi ham et nytt kart å navigere etter, uansett hvor store eller små justeringer velgerne foretar i det politiske landskapet.

Enn så lenge er palestinerne fornøyde med å ha Biden i Det hvite hus, mens de vil huske Trump som den verste amerikanske presidenten i moderne historie. Han gjorde virkelig alt han kunne for å få palestinerne imot seg.