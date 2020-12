Jordan Peterson på beina igjen, fortsetter kulturkrigen?

GJESTEKOMMENTAR: «Fenomenet» Jordan Peterson er tilbake, og kontroversene er her allerede.

Reiser den kontroversielle kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson seg fra ruinene og blir kulturkrigeren han ble? spør Jørg Arne Jørgensen. Foto: Wikimedia Commons

Jørg Arne Jørgensen Lektor og religionshistoriker

For et par år siden var den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson overalt. Omdiskutert. Elsket og hatet. Vår tids mest innflytelsesrike intellektuelle, ble han kalt, en akademisk rockestjerne vi knapt har sett før, med millioner av følgere på Youtube som reiste verden over til utsolgte hus. Her til lands ble alle billettene til showet i Oslo Konserthus høsten 2018 revet bort på minutter, og ekstraforestilling måtte settes opp.

Så forsvant han, – like brått som han dukket opp. For et drøyt år siden la datteren Mikhaila ut en Youtube-video der hun forklarte saken. Faren var innlagt på grunn av kraftige abstinenssymptomer fra klonazepam, et medikament i slekt med valium, men mer potent og med uberegnelige bivirkninger. Det er ikke urimelig å se dette som en slags krasjlanding etter et halsbrekkende arbeidspress over lang tid, kombinert med en autoimmun sykdom og tilhørende diett utelukkende av kjøtt. Konas kreftdiagnose og et dystert sinnelag balanserende på grensen til depresjon hjalp trolig heller ikke.

Kontroverser i forlaget

Vel, nå er han tilbake, med nye Youtube-videoer og oppfølger til bestselgeren «12 regler for livet». Og straks kommer kontroversene. I skrivende stund meldes det om gråt og raseri blant ansatte i forlaget Penguin Random House som gir ut den nye boken – de hevder at deres rykte skitnes til av å gi en bok av det de oppfatter som en transfob «white supremacist».

Og det er sannelig en del «hatere» der ute. Det er mulig å skjønne, det finnes nok av uttalelser og videoklipp som er – vel, vanskelig å fordøye. Noe skyldes delvis klipp ut av kontekst, kombinert med at han ofte ser ut til ikke engang ønske å bli skikkelig forstått. I tillegg tror jeg en del ikke helt forstår premissene han legger til grunn, oftest basert på en ekstremvariant av klassisk liberalisme, verdikonservatisme, samt psykoanalyse, jungiansk dybdepsykologi, evolusjonspsykologi og jødisk-kristen og annen mytologi.

Aha-opplevelser

Personlig fattet jeg interesse for ham for drøyt tre år siden. Det var slående at mange av elevene mine også hadde funnet fram til ham, mens kollegene på lærerrommet ikke engang hadde hørt om fyren. Og ja, jeg ble fascinert. Spesielt de lange YouTube-forelesningene, langsom høyttenkning der han trakk tråder mellom alt mellom himmel og jord, var medrivende, tankevekkende og ga meg mange aha-opplevelser.

Og det var oppsiktsvekkende hvilken formidabel posisjon han oppnådde på så kort tid. Det er åpenbart at han traff noe. Vi er vant til å tenke at det er unge opprørere og «outsidere» som personifiserer tidsånden og representerer unges livsverden, type Bob Dylan på sekstitallet. For mange var det helt uforståelig at en middelaldrende, erkekonservativ akademiker kunne gjøre noe liknende i vår tid. Dette vitnet om et tidsskifte. Det var som at mange unge tørstet etter å snakke om livsmening som mer enn bare selvrealisering og jakt på lykke, de trengte konkrete livsråd og inspirasjon til å bygge noe så gammeldags som karakterstyrke. Det minner om boken «Angsten for oppdragelse» av Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen, hvor hovedpoenget er at voksenverdenen på et vis har trukket seg tilbake fra de delene av oppdragelsen som er ubehagelige og vanskelige. Så kom Peterson og fylte dette tomrommet.

Ulik påvirkning

Nå i ettertid kan man spørre seg hvilken påvirkning han har hatt på folk. Jeg tror det avhenger av hvem man spør. Det er nok mye i klisjeen at han hjalp mange unge menn på rett spor. Han forsto den farlige følelsen av menings- og retningsløshet som en del unge som faller utenfor kjenner på, og går i «12 regler for livet» detaljert inn på psyken til skoleskytere. Slik sett er det virkelig ikke en selvhjelpsbok det går tretten av på dusinet.

Men i takt med den voldsomme suksessen ble han stadig mer kulturkriger, og jeg synes noen mer ubehagelige sider ved personligheten kom fram. Tidvis høy på seg selv, med en uforsonlig holdning til meningsmotstandere og et til dels ubehersket temperament, ble han mer en bensinpåkaster enn fredsmegler i den betente kulturkrigen. Selv om mye av det han snakket om fortsatt var tankevekkende for meg som i utgangspunktet er trygt plassert på venstresiden, ser jeg ikke bort fra at det kan oppleves annerledes for en ung gutt på ungdomsskolen som ser på løsrevne videoklipp på Youtube. Han vil fort kunne sitte igjen med et hovedbudskap om at feminisme og venstreorientert politikk er idiotisk og livsfarlig. Og godt hjulpet av Youtubes algoritmer kan denne unggutten komme til å surfe seg ut i mer ubehagelige farvann. Men det kan Peterson strengt tatt ikke lastes for.

Hva nå?

Reiser Peterson seg fra ruinene og blir det fenomenet han var? Ikke godt å si. Kanskje er hypen over. Selv nådde jeg et metningspunkt for et par år siden. Men jeg har en magefølelse om at det kan ta av igjen. For i våre dager er offentligheten dominert av folk som provoserer og folk som lar seg provosere. Slik sett er kontroversen i forlaget om bokutgivelsen kanskje et frampek. Uansett er det et destillat av kulturkrigen: Høyresiden ser selvsagt venstresidens kanselleringskultur i fri utfoldelse når selv forlagsfolk får emosjonelt sammenbrudd over en bokutgivelse de ikke liker. Nei, kulturkrigen går ikke over på en stund når man gir hverandre ammunisjon på denne måten.

