Polens abortforbud bør fordømmes, også i Norge

KOMMENTAR: Dersom kvinners rettighet til abort blir stående slik det nå er vedtatt, vil det bety enda en innskrenkning i friheten til det polske folk og en vending i noe som kan bli enda mer autoritært.

Tusenvis av mennesker har tatt til gatene i Polen denne uken for å demonstrere mot nye abortlover som gjør det nesten umulig for kvinner å ta abort. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Hilde Øvrebekk Kommentator

Den siste uken har tusenvis av mennesker tatt til gatene for å protestere i Polen. De stoppet biltrafikk og trikker i rundt 50 byer over hele landet. De avbrøt gudstjenester og sprayet graffiti på kirkevegger. Og bar plakater med påskriften:

«Jeg skulle ønske jeg kunne abortere landet mitt».

Det folk reagerer på er en kjennelse fra landets konstitusjonelle domstol fra forrige uke, som sier at det nå er ulovlig for kvinner å ta abort i så å si alle tilfeller, til og med når fosteret ikke er levedyktig.

Bare i saker som handler om voldtekt, incest eller for å beskytte mors liv er abort nå lovlig i Polen.

Splittende

Abort er en sak som er dypt splittende i Polen, og som har vært det i flere tiår. Og det er ikke første gang at forsøk på innstramminger har ført til store protester. Senest i 2016 prøvde politikerne i landet å innskrenke retten til abort i landet, men den gangen mislykkes de.

Polen har siden 1993 hatt en av de strengeste abortlovene i Europa. Nå har de blitt enda strengere. Så hvorfor er det sånn?

Landets statsminister Mateusz Morawiecki gikk tirsdag ut og forsvarte innstrammingene. Og han fordømte protestene. «For at vi skal ha retten til å velge, må man først være i live,» uttalte han til mediene. Jarosław Kaczyński, Polens visestatsminister og de facto leder, forsvarte også innstrammingen og sa at dette er helt i tråd med landets grunnlov.

Kaczyński er leder for det høyrevridde Partiet for lov og rettferdighet PiS, og man skulle kanskje tro at det bare var dette som ligger bak innskrenkningen av kvinners rettigheter. Men det er mer komplekst enn som så.

Kommunisme og abort

Fra 1932 til 1956 var abortlovene i Polen omtrent så strenge som de har blitt nå. Men mellom 1956 og 1993 var landet underlagt kommunistiske lover og regler, noe som betydde at abort var allment tilgjengelig i rundt 40 år. Men da det kommunistiske styret tok slutt, ble det også enden på fri abort.

Den romersk-katolske kirken har hele tiden vært for et forbud mot abort, og 95 prosent av den polske befolkningen er medlemmer av kirken.

Meningsmålinger har vist at de fleste i landet er for abort dersom mors liv er i fare, eller det dreier seg om voldtekt eller incest. Men så er befolkningen splittet i hvilke andre regler de mener bør være gjeldende. En meningsmåling utført av CBOS i 2014, viste at 65 prosent av polakkene ser på abort som umoralsk og uakseptabelt, og at bare 27 prosent mente at det var greit.

En meningsmåling fra Pew Reseach fra 2017 viste at bare 8 prosent mente at abort burde være en allmenn rettighet, og at 33 prosent mente at det burde være lovlig i de fleste tilfeller. 38 prosent var mot nesten all abort, og 13 prosent mente at det burde være ulovlig.

Sabotasje

Det har også vært vanskelig å få leger i landet til å utføre aborter, og det er flere eksempler på saker der leger har prøvd å sabotere abort. I en sak utsatte legene å godkjenne abort til etter 12. uke i en sak der en svaksynt kvinne risikerte å miste synet. I en annen sak utsatte de beslutningen for et 14 år gammelt voldtektsoffer. I begge disse sakene ble Polen felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Dette har ført til at mange polske kvinner har rømt til nabolandene, som Tyskland og Tsjekkia, for å få utført abort.

Det som var nytt i 2016, og som nå tar seg opp igjen i 2020, er de store protestene og kvinnene som tar til gatene for å stå opp for sine rettigheter. Nå er det vi kommer tilbake til politikken bak dette.

For det handler også mye om partipolitikk og makt, og om PiS’ autoritære tendenser siden partiet tok over styringen i Polen i 2015. Regjeringen har undergravd den konstitusjonelle domstolen gjennom ansettelser av støttespillere. De har tatt kontroll over store deler av mediene, kvittet seg med embetsmenn og erstattet dem med partilojalister og har utnevnt ministre med ekstreme og splittende synspunkter.

PiS har også framstilt seg selv som en støttespiller av kirken og religiøse verdier. De trenger kirken som en lojal støttespiller, og da er det bare naturlig at de ga etter for kirkens ønsker om innskrenkninger i abortloven.

Det er dette som forklarer hvorfor demonstrantene går til angrep på kirkene. Det er også en protest mot at kirken blander seg inn i politikken, en politikk som allerede er med på å innskrenke menneskerettighetene i Polen.

Autoritært

Abort er en konstant kvinnekamp i mange land, og har vært et middel for politisk undertrykkelse. Vi ser både i USA nå og i andre land at kvinner må kjempe en innbitt kamp for sine rettigheter for å bestemme over sin egen kropp.

Og en sånn kamp kan føles mer personlig enn noen, når man føler at noen innskrenker ens rettigheter på denne måten. I Polen handler det om abort, men det handler også om å ta et oppgjør med et regime som blir mer og mer autoritært.

Vinner protestene fram og tvinger fram endringer i polsk politikk, kan det bety at kirken står overfor en slags pyrrhosseier, en seier hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt kostnaden. Kirken i Polen kan dermed risikere å miste sin makt.

Men dersom kvinners rettighet til abort blir stående slik det nå er vedtatt, vil det bety enda en innskrenkning i friheten til det polske folk og en vending i noe som kan bli enda mer autoritært.

At et land så nært oss går i en så autoritær retning og innskrenker kvinners rettigheter på denne måten er noe både EU og norske myndigheter må ta på alvor, og fordømme.