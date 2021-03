«Kjære kamerater»

KOMMENTAR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker seg radikale politiske endringer i Norge, men det kan fort være nettopp dette det som skremmer velgerne vekk fra partiet.

Bjørnar Moxnes har oppnådd mye i stortinget de siste årene, men kan komme til å skremme vekk velgerne med ønsker om radikale politiske endringer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I sin tale til partiets landsmøte fredag ettermiddag, slo Rødt-leder Bjørnar Moxnes fra seg både til høyre og Venstre.

Først til statsminister Erna Solberg:

«Jeg lurer på om noen husker Erna Solbergs første krisepakke? Det var egentlig ikke en krisepakke. Det var en drittpakke for arbeidsfolk og en gavepakke for bedriftseierne».

Så til Jonas Gahr Støre:

«Jeg ville heller stolt på en bruktbilselger med anonym profil på Finn.no enn å stole på Aps løfter om å få ned forskjellene».

Og til slutt Trygve Slagsvold Vedum:

«Vi må sikre at en ny regjering ikke står fritt til å kjøre slalåm i Stortinget, og inngår forlik til høyre i skattepolitikken, om velferden, om miljøpolitikken og næringspolitikken. Det er planen til Trygve Slagsvold Vedum.»

Høyrepolitikk

Før talen hadde Moxnes vært ute og snakket med vanlige folk som er rammet av koronatiltak, og som slett ikke var fornøyde med den jobben regjeringen har gjort.

For det er ingen tvil om at Moxnes er sterk motstander av høyrepolitikk. Han vil stort sett endre alt høyrepartiene har gjort i sin tid i regjering. Men samtidig har han ikke mye tro på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal få noe gjort heller. Moxnes mener de to partiene altfor ofte nærmer seg Høyre, og at de ikke jobber hardt nok i kampen mot «forskjells-Norge».

Med et klikk sendte han likevel en invitasjon til de rødgrønne partilederne om å sette seg ned for å se på hva de kan få til sammen, for Moxnes er klar for regjeringsskifte til høsten. Og da skal Rødt tvinge de andre partiene på venstresiden enda mer til venstre, ifølge partilederen.

Oppslutning

Men akkurat dette vil avhenge av hvor stor oppslutning partiet faktisk får på valgdagen i september. De siste meningsmålingene har vært svært sprikende.

I Kantars måling for TV2 hadde de en oppslutning på hele 6,8 prosent, noe som ville ha gitt Rødt 12 plasser på Stortinget.

I Dagbladets måling utført av Ipsos, fikk partiet derimot en oppslutning på bare 2,7 prosent, langt under sperregrensen. I Norstats måling for Vårt Land fikk Rødt en oppslutning på 4,8 prosent. Norstats måling for NRK og Aftenposten viste en oppslutning på 2,8 prosent.

Rødt har hatt en formidabel vekst de siste årene. Ved forrige stortingsvalg hadde de 3000 medlemmer. Nå er antallet over 10.000. Det er ingen tvil om at mye av æren for det ligger hos Moxnes og hans evne til å formidle partiets budskap på en folkelig måte.

Nytt program

Leder av programkomiteen og første nestleder, Marie Sneve Martinussen, la i høst fram innstillingen til nytt arbeidsprogram for Rødt.

I denne heter det at for Rødt er kampen mot forskjells-Norge den aller viktigste, og at hele det nye arbeidsprogrammet «tar mål av seg til å redusere forskjeller i makt, inntekt, rikdom, muligheter og frihet som er innbakt i et klassesamfunn

og som forsterkes av geografisk sentralisering».

«Dette er et radikalt program som vil provosere de som har mest makt og penger fra før», sa Martinussen.

Og det vil det helt sikkert. For Rødts mål er å endre norsk politikk ganske radikalt. De vil skattlegge de rikeste, de vil innføre høyere avgifter på luksusgoder som flyreiser på business-klasse og på dyre elbiler.

De går i bresjen for å forby bemanningsbyråer, å innføre gratis barnehage og SFO og å få gratis tannhelse til flere. De vil kjøpe seg opp igjen i statlige selskaper som Equinor og Telenor, og de vil bruke oljefondet, som de mener ikke er et pensjonsfond, til investeringer i norsk infrastruktur. Og de vil ut av EØS.

Det har vært uenige om å sette en sluttdato for oljeindustrien, men enighet om å slutte med oljeleting.

Prislappen for alt dette er høyst usikker.

Revolusjonen

Moxnes mener vi må ha et politisk retningsskifte. Og han snakker på en måte de som sitter nederst ved bordet lett kan forstå, og han har noen gode poenger.

Det er en kamp mellom proletariatet og borgerskapet. Og det er nettopp dette innleggene fra deltakerne på landsmøtet minner oss på. Når innleggene starter med «kjære kamerater» og inneholder fraser som «klimakrisen er her nå, så vi kan ikke vente på revolusjonen», er det en tydelig påminnelse om at et flertall i partiet Moxnes leder ønsker å identifisere seg som kommunistisk. Og kommunisme har ikke vært særlig vellykket som styreform.

Problemet Rødt kan få opp mot valget er nettopp dette, at den radikale endringen de ønsker seg til syvende og sist kan bli for skremmende for velgerne når de faktisk står ved stemmeurnene. Litt av de samme skjedde med MDG ved forrige stortingsvalg.

Folk kan fort komme til å stemme på det trygge.