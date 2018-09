Kommentar: «John Peter Hernes blir mest sannsynlig den neste ordføreren i Stavanger. Det er dårlig nytt for Frp»

Når Christine Sagen Helgø tar av seg ordførerkjedet etter kommunevalget i 2019, er det mest sannsynlig at hun vil overlevere det til sin partifelle John Peter Hernes. Stavanger kommune har vært en Høyre-bastion i et kvart århundre. Men ingenting er jo 100 prosent sikkert i politikken.

Da nominasjonskomiteens leder Elisabeth Sjo Jespersen presenterte den etterlengtede lista med Hernes på topp, hadde det gått nøyaktig en måned siden Sagen Helgø offentliggjorde sin beslutning om å ikke søke gjenvalg i 2019. Det at komiteen har brukt såpass lang tid på å sette sammen de øverste plassene på lista, demonstrerer at Hernes ikke var et opplagt valg som førstekandidat.

Murbrekkeren

Det høres kanskje rart ut, for han har jo vært blant de aller mest profilerte folkevalgte i vår region i en mannsalder. Men en slik fremskutt posisjon, der han har vært nestkommanderende under to ordførere, har også gjort at han har skaffet seg rivaler og motstandere, både i og utenfor Høyre. Både Leif Johan Sevland (1995-2011) og Sagen Helgø (2011-2019) har brukt Hernes som murbrekker og konfliktløser, og jobben med å fronte upopulære tiltak har ofte havnet hos ham. Slik kunne ordføreren få skinne.

Hvis Hernes blir valgets vinner, vil han endelig selv bli den som skal skinne og samle. For både dagens ordfører og hennes forgjenger har naturlig nok vært opptatt av det borgermesteraktige ved ordførervervet. Når valget er unnagjort og forhandlingene mellom partiene er gjennomført, skal ordføreren være ordfører også for dem som ikke stemte på ham eller henne.

Lyseblå rettedøl

Hernes har allerede nevnt en annen ordfører fra Høyre, den legendariske Arne Rettedal. Hva var det med madlabuen Rettedal som stadig inspirerer? Ikke minst hans gjennomføringskraft. Rettedal var en mester i å bygge allianser og bli enig på bakrommet. Selve de politiske vedtakene var bare en formell bekreftelse på det som allerede var avtalt.

Hernes, som også bor på Madla, beskriver seg selv som en typisk lyseblå Høyre-mann, i likhet med Sevland og Sagen Helgø. Det betyr at hans politiske tyngdepunkt ligger inn mot midten, ikke ut mot høyre kant. Det er dårlig nytt for Fremskrittspartiet, som i dag er den andre bærebjelken i budsjettsamarbeidet.

Ap inn i varmen?

I store deler av Sevlands tid som ordfører var det Arbeiderpartiet som var denne andre bærebjelken. Jeg er ikke i tvil om at Hernes ønsker seg tilbake til en slik situasjon. For den er et slags kolumbi egg. Arbeiderpartiet blir langt på vei nøytralisert som politisk motstander, og sentrumspartiene stresses mindre av et samarbeid den veien enn av et samarbeid som krever deltakelse fra Fremskrittspartiet.

Nå er det riktignok langt fra sikkert at Hernes vil klare å lokke Ap inn i varmen igjen, og det er helt sikkert valget i september om et år skal gjennomføres først. Men skulle Ap også denne gang mislykkes i å fravriste Høyre grepet om ordførerklubba, vil partiet helt naturlig ta en fot i bakken og vurdere om et budsjettsamarbeid vil gi mer politisk uttelling enn et litt ørkesløst liv i opposisjon. Ap er jo et parti som ønsker politisk gjennomslag.

Hernes er en bredt orientert politiker med et stort kontaktnett, og mener selv at han er i stand til å samarbeide med de aller fleste. Samtidig har han et ikke helt ufortjent rykte for å være en smule arrogant noen ganger. Han har ved flere anledninger også vært i harde polemiske tak med kritikere i pressen. Noen ganger med god grunn, det skal tilføyes.