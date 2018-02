Lykke til folkens, nå begynner voksenlivet!

Etter ti år i samme klasse, var det en berikelse og befrielse å begynne på videregående skole. Jeg havnet i en klasse der ingen kjente meg. Faktisk kjente jeg bare to på hele skolen.

Litt skummelt selvsagt. Men også herlig. For de siste ti årene hadde jeg vanket i det samme miljøet. Trygt og forutsigbart, men også trangt og med tiden litt stigmatiserende - for det stempelet du fikk i første klasse beholdt du mer eller mindre til siste dag på ungdomsskolen.

Det tok selvsagt ikke klassekameratene mine på Sola videregående mange dager å fastslå det åpenbare; at jeg selvsagt ikke hadde en rocka fortid fra røykehjørnet på Klepp ungdomsskole. Men de fikk i hvert fall finne det ut selv, og bli kjent med meg som 16-åring.

For mange kan det beste med overgangen fra grunnskole til videregående skole være at det innebærer grader av valgfrihet. Det er ikke lenger bestemt hvilken skole du skal gå på, hvilke fag du skal pugge eller hvilken retning du skal ta. Endelig er det mulig å velge bort noe!

Siden metallsløyd ikke var noen høydare på ungdomsskolen, var en praktisk fagutdanning utelukket for meg. Jeg hadde heller ingen mål om å bli ferdig med utdannelsen på et par år.

Gym, som takket være den håpløst upedagogiske metoden fotball-lag ble valgt på på 80-tallet, hadde vært et nødvendig onde og var ikke aktuelt som linjefag på videregående. Nå kunne jeg endelig peile meg inn på fag jeg likte og mestret. Jeg valgte studieretning for allmenne fag.

For de aller fleste, tror jeg overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole vil være stor.

Jeg opplevde at fagene ble vanskeligere, elevene flinkere og kravene høyere. Plutselig var det mange flinkiser i klassen, langt flere enn på ungdomsskolen.

Riktignok skjøt guttene som satt bakerst i klasserommet fortsatt viskelær med linjalen, og de klarte fortsatt å få meg til å legge ned den største innsatsen når vi havnet sammen på gruppearbeid, så noen ting var som før.

Men de samme guttene, de med viskelær og linjal, fikk jammen meg femmer i kjemi, hadde peiling på fysikk og pustet meg i nakken på stil-skriving. I samfunnsfag var det langt flere som deltok i diskusjonene. En gutt i klassen var til og med medlem i Unge Høyre, og imponerte med å dra fram sin sammenleggbare pekestokk når det var hans tur til å holde foredrag.

Jeg fikk sterkere konkurranse og flere å bryne meg på. Jeg kom rett og slett i klasse med elever som lignet mer på meg selv.

Slik håper jeg det er også for 16-åringer i dag:

At de som velger idrett, kommer i klasse med andre treningsglade. Likesinnede som vil presse fysisk grenser, sove i snøhule og få mer kunnskap om trening.

Pål Christensen

At de som sikter seg inn mot musikk, dans og drama, ikke bli alene om å synge eller øve på dansetrinn i friminuttet, og får mulighet til å fordype seg i det som kanskje har vært en hobby, både teoretisk og praktisk.

Og at de som likte metallsløyd, og som velger seg en fagutdanning med mulighet for mange timer i et verksted, møter andre med samme interesse for biler, motorer og maskiner.

Pål Christensen

Det er bra at alle barn, på tvers av etnisitet, kapasitet og sosial bakgrunn, går i samme skole i ti år. For mange blir imidlertid videregående skole en etterlengtet mulighet til å snevre inn utdanningen. Bonusen er nye klassekamerater som kanskje har litt flere felles interesser med en selv.

Videregående skole kan være en herlig begynnelse på det som kommer; arbeidsliv, studieliv, voksenliv.

Lykke til med valget, folkens, og husk at du skal være voksen lenge. Velger du feil, er det lov å snu. Dans og musikk på vgs, trenger ikke bety at du må opptre resten av livet.

Men det er lov å ha det litt kjekt, også på skolen!