Det mangler ikke på selvglorifiserende uttalelser fra den nye klassen av kjendiser i Norge: realitykjendisene. De som er kjent for å være kjent. Hvert år beriker denne gruppen offentligheten med uttalelser om at de er de vakreste, smarteste, født til å være kjendis, med en unik personlighet osv. Mens de viser seg frem i minimale badedrakter og med falske kroppsdeler og skamløs selvpromotering uten annet innhold enn et mål om å bli kjent og dyrket.

Takknemlig for seg selv

Og selvskryt kan føre en langt. Om vi ser til Det hvite hus, som jo for tiden er inntatt av en realitystjerne, er nettopp selvglorifiseringen det mest slående hos dagens president. På den amerikanske høsttakkefesten, Thanksgiving, ble Donald Trump spurt om hva han var takknemlig for. Etter i en kort setning å ha nevnt familien kom det: Presidenten var takknemlig for den strålende jobben han har gjort for landet. Han var altså takknemlig for seg selv.

Trump har også gjentatte ganger skrytt av å ha en usedvanlig høy IQ. Og så klart: Han trenger ikke å lytte til andres råd, ettersom han har en magefølelse som langt overgår alle andres potensielle hjernekapasitet.

Dyrkingen

Man kan lure på hvordan noen kan være utstyrt med så mye selvtillit som det som synes å strømme ut fra den nye klassen av selvskrytere.

Men et kanskje vel så viktig spørsmål er hvorfor vi dyrker de selvdiggende egoene. Hvorfor opphøyer vi dem til stjernestatus, følger dem i sosiale medier, streamer de talentløse musikkutgivelsene deres eller kjøper de innholdsløse selvbiografiene deres? Hvorfor lar vi dem styre verden? Hva er det med dem som appellerer til oss?

Narsissisme

Det har blitt populært å klistre merkelappen narsissist til den nye klassen selvdiggere og selvskrytere. Teorien er at det handler om en sykelig variant av selvtillit som manifesterer seg utad i selvskryt, men som dekker over et skjørt ego. Narsissisten er særdeles sårbar for kritikk og bygger opp egoet ved å trampe på andre og slå beinhardt tilbake mot enhver som ikke dyrker ham eller henne. Han eller hun ser ned på andre og føler seg bedre enn dem, men anser dem også som en trussel.

Det er slett ikke sikkert at enhver selvskryter i offentligheten passer inn i denne båsen, men å plassere Trump der synes å være en relativt trygg vurdering.

Lederen

Et slående trekk i USA de siste to årene er den enorme personkultusen som har vokst frem rundt Trump. Tilhengerne hans synes å stå last og brast ved ham uansett hvilke skandaler som avsløres. Han har blitt et symbol på noe større for dem.

De flokker til budskapet om å bygge en mur mot brune mennesker på USAs sørlige grense mot Mexico, forby muslimer innreisetillatelse og å angripe pressen som ikke innser Den store leders guddommelighet. De er hvite, sinte og stolt av det. Og i hovedsak er de menn.

Kollektiv narsissisme

Trump er det ytre symbolet på et sinne som ofte sies å splitte folket. Men kanskje er det den samlende faktoren som er mest interessant.

Innen samfunnspsykologi opererer man med begrepet kollektiv narsissisme for å beskrive denne gruppedynamikken. Kollektive narsissister ser egen gruppe som bedre enn alle andre, men ser seg også som å være under konstant angrep fra andre grupper.

Potensialet for vold er høyt blant kollektive narsissister. Men som oftest ser vi dem slenge om seg med hatefull retorikk mot «truende» utgrupper, det være seg jøder, svarte, feminister eller alle som antas å true hegemoniet deres.

Bekreftelse

På et nivå kan dyrkingen av tomme realitykjendiser og en selvskrytende president ligne. Men Trump har lykkes med å bli leder for en gruppe. De er ikke bare samlet om å dyrke en person. De er samlet om å være en gruppe som representerer noe som de selv og lederen, Trump, anser som bedre enn andre grupper. Han bekrefter seg selv med selvskrytet, men han bekrefter også dem. Derfor blir et angrep på Trump et angrep på gruppen som helhet.

Kollektive narsissister er ikke nødvendigvis selvopptatte på et individuelt nivå. De får bekreftet egen storhet ved å være dem av noe større, av et vi.

Den mørkere sfæren

Vi kan se lignende tendenser i Europa som i USA. I flere østeuropeiske land har regjeringene søkt å forby kritikk mot landet, som da Polen tidligere i år innførte en omstridt lov som skulle forby å hevde at Polen eller det polske folk var medskyldige i holocaust-grusomhetene. Og stadig oftere ser vi høyreekstremister og nazister marsjere i mange land. Det er den kollektive narsissismen som viser sitt stygge ansikt av selvglorifisering og definering av ytre fiender.

Og selv om vi i Norge så langt har vært velsignet med politikere som begrenser selvskrytet og i liten grad har frembragt personkultuser, er det grunn til å være på vakt.

Også vi har en forkjælighet for narsissistene. Måtte den bare begrense seg til underholdningsverdenen og ikke ta steget inn i den mørkere, politiske sfæren.