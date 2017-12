Kommunen må presse Viking og banken mer

Bystyret i Stavanger sier «nei» til reelle forhandlinger, men et nølende «ja» til til å snakke videre med Viking og SR-Bank om en løsning for Viking Stadion, men rådmannen har bare fått fullmakter til å presse på videre for en løsning der de private aksjonærene og banken gir mer.

Det endelige forslaget til løsning skal forelegges bystyret seinere. Dermed får Vikings eiere og administrasjon ikke noen avklaring nå, slik de hadde håpet på.

Rådmann Per Kristian Vareide legger ikke skjul på at spørsmålet om kjøp av Viking Stadion, eller kjøp av treningstid på det samme, har gitt ham og staben hans betydelig hodebry. Det er, som rådmannen påpeker, ikke i utgangspunktet noen kommunal oppgave å kjøpe eller leie stadionanlegg som er bygget for eliteseriefotball.

Må ofte si nei

Dessuten, påpeker rådmannen, kommer denne saken opp i en periode der budsjettene i Stavanger kommune er strammere, og hvor de folkevalgte oftere må si nei til gode formål for å unngå økonomisk trøbbel seinere. Et ja til en avtale med selskapet som eier Viking Stadion kan for eksempel bety et nei til å realisere planen om å bygge et stort badeanlegg i Stavanger, fordi det rett og slett ikke er økonomisk realistisk å gjøre begge deler.

For en langsiktig leieavtale, som nå framstår som det mest realistiske alternativet for en kommunal løsning for Stadion, er selvsagt ikke en engangsutgift.

Må bidra mer

Rådmannen understreker at det skal utarbeides en samarbeids- og forretningsplan som må vise at det er en felles og samlet innsats som ligger bak en eventuell redningsplan for Viking. Altså at stadionselskapet, kommunen, kreditorene og aksjonærene i Viking Fotball AS alle må bidra.

Vareides saksframlegg til bystyret er grundig og interessant, og det er ikke vanskelig å forstå at rådmannen ønsket en prinsipiell avklaring. Skal han fortsette samtalene med Viking og med SR-Bank (som inntil videre har førsteprioritets pant i Stadion), eller skal samtalene avsluttes?

Tydelig rådmann

Her er rådmannens egne ord:

«Alternativene som skisseres i denne saken er forbundet med ulike økonomiske risiko for Stavanger kommune, men uavhengig av hvilken løsning som velges vil kommunens budsjetter påvirkes i lang tid fremover. Kommunen må finansiere et eventuelt kjøp av stadion eller leie av treningstid innenfor det samme handlingsrommet som kommunen har for å finansiere øvrige tjenestetilbud i kommunen. I realiteten innebærer dette en prioritering av idrett og en økning av kommunens tjenestetilbud i et felt hvor kommunen allerede bruker mye midler.

En avtale om leie av treningstid i 40 år med en privat aktør forplikter kommunen i lang tid. Det reduserer kommunens handlingsrom og fleksibilitet ved omstillingsbehov i perioder med økonomisk nedgangskonjunktur. Forskuddsbetalingen for en eventuell leieavtale kan ikke lånefinansieres, men finansieres gjennom driften eller ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Disponeringen vil redusere kommunens økonomiske evne og sikring mot perioder med reduserte inntekter/økte utgifter.

Kjøp eller leie av stadion er ikke en prioritert oppgave for kommunen».

Rike eiere

Kommunen ga, som de fleste sikkert husker, 50 millioner kroner til Viking i forbindelse med byggingen av nytt Stadion i Jåttåvågen. Samt gratis tomt som ble verdsatt til 20 millioner kroner. Denne generøsiteten reflekterte hvor viktig Viking har vært for Stavanger kommune.

Kommunen har pant i Stadion for dette beløpet, altså 70 millioner kroner. Bystyret sa mandag kveld tvert nei til å redusere sin pantesikkerhet i Stadion. Dermed må Viking igjen tilbake til tegnebrettet. Det var ingen fra Viking å se i bystyresalen i kveld, så Viking-ledelsen hadde nok snappet opp hvilken vei det bar.

SR-Bank har signalisert vilje til å svekke sikkerheten for sitt lån til Viking dersom kommunen går inn i Stadion.

Viking rykker ned. Hva gikk galt?

Sponsorene har lagt inn opp mot en halv milliard kroner i støtte til Viking gjennom de siste 15 årene. Aksjonærene i Viking bidro med 34 millioner kroner til Stadion. I tillegg har de spyttet inn 32 millioner i 2012 og 17,3 millioner kroner i 2016 i form av emisjoner. Sponsorene, med det interkommunale Lyse i spissen, har med andre ord bidratt med betydelig mer penger enn aksjonærene.

Blant Vikings eiere finnes personer med betydelig økonomisk løfteevne. Noen av dem kunne sannsynligvis reddet Viking på egen hånd, om de virkelig ville. Det er ikke dermed sagt at de har noen forpliktelse til det. Ole Rugland, som er den største private aksjonæren i Viking og som har vært styreleder både i det kommersielle selskapet og stiftelsen Viking FK, har gjort en stor og stort sett dårlig betalt jobb for klubben gjennom mange år.

Hodebry for høyresiden

Men aksjonærene, trygt plassert som de stort sett er i det private næringslivet, vet nok innerst inne at de ber om mye når de etter 13 år med mislykkede forsøk på å gjøre Viking til en sportslig og økonomisk suksess, kaster kortene og ber kommunen, altså oss alle, om å gå inn og redde det skakkjørte prosjektet. Dette er ikke akkurat et lærebokeksempel i privat forretningsdrift.

Og dette til tross for at kommunen nok gikk i pluss på salget på Vikingmarkå på Eiganes. Rådmannen påpeker at stadionselskapet har hatt mulighet til å skaffe seg inntekter ved å selge ledige tomtearealer på sørsiden av Viking Stadion, noe som ikke har skjedd.

Derfor er det mange på høyresiden som også vrir seg i stolene i bystyresalen når denne saken nå kommer på bordet. Det kreves retoriske c-momenter for å forsvare at kommunen skal forplikte seg økonomisk for å redde Stadion, når Høyre og flertallspartiene for øvrig prediker nødvendigheten av å stramme inn på utgiftene.

Må stille tøffe krav

På den annen side, noe som også påpekes av rådmannen, ligger bygging av et nytt anlegg for toppfotball i Stavanger inne i kommunens tiårsplan. Dersom kommunen ender opp på Stadion i Jåttåvågen er det mulig at behovet for et slikt anlegg bortfaller. Det er penger spart.

Mindretallet i bystyret, med Ap i spissen, har allerede sagt tydelig nei til en kommunal redningspakke.

Men uansett: Det er vanskelig å svelge en kostbar kommunal redningsaksjon for Vikings eiere. Viking har vært styrt og drevet dårlig i mange år. På den annen side er det viktig å skille mellom klubb og butikk. Vikings elitesatsing og stadion er et sportslig og økonomisk konkursbo. Viking vil være tjent med nye eiere og en ny modell, der elitesatsingen og breddefotballen skilles tydelig fra hverandre. Kanskje kan kommunen spille en rolle der?

Vikings ekstraordinære generalforsamling torsdag denne uka vil forhåpentligvis klarlegge hva aksjonærene har tenkt å bidra med.