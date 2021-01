Finalen er i gang

KOMMENTAR: Da jeg var i Washington i november og ventet på at sinte Trump-tilhengere skulle gjøre opprør, så jeg ikke for meg at presidenten skulle instruere dem i å gå mot nasjonalforsamlingen to måneder senere.

Nasjonalforsamlingen i USA ble stormet av presidentens tilhengere, da de folkevalgte skulle godkjenne valget han tapte. Foto: LEAH MILLIS, Reuters/NTB

Han hadde ikke sittet lenge i Det hvite hus, før han begynte å gå rundt i demokratiet og skvette bensin i krokene. Han tente ikke alltid på, men han må ha likt å tenke at han kunne gjøre det.

Da Donald Trump gikk på scenen for å oppildne massene 6. januar, satte han ikke bare pust til flammene, men også til fløytesignalet som startet finalen. Finalen på Trump-æraen. En skammens plett på det amerikanske demokratiet.

Donald Trump har utfordret demokratiet fra første dag. Han har svekket det gradvis, til USA er blitt verdens største bananrepublikk.

Hva blir det neste?

Tenk på det som skjedde 6. januar: Presidenten ba demonstrantene gå mot nasjonalforsamlingen. Han oppfordret bøller til å angripe de demokratiske institusjonene, og dermed folket selv.

Tenk på én ting til: Han skal være president i 14 dager til. Hva kan han ikke finne på?

Kan amerikanerne leve med det?

Kan de kaste ham ut av Det hvite hus og innsette Mike Pence for et par uker?

Klart de kan. Presidenten kan fjernes. Der er den amerikanske grunnloven tydelig.

Partiet som tapte alt

Hvis noen skal ha interesse av det, må det først og fremst være Republikanerne. The Grand Old Party - som det ynder å kalle seg - ligger med brukket rygg etter fire år med Trump i førersetet.

Partiet har tapt alt: Representantenes hus. Senatet. Det hvite hus. Alt ligger i ruiner. Og de ble advart. Både av sine egne og av andre.

Donald Trump er en folkeforfører. En demagog, en løgnhals og en skrytepave. Kanskje til og med en lystløgner. En som er god til å fiske i opprørt vann. Han har jo fått folk til å tro at valget er blitt stjålet fra ham, og at det er han som er Den sanne demokraten.

Den viktigste saken, kanskje til og med den eneste saken på agendaen til den amerikanske presidenten, er å demonstrere sin egen ufeilbarlighet.

Han kan ikke ha tapt valget. Han er jo størst og best. For mange marginaliserte må det ha vært en opplevelse å få speile seg i Donald Trump. Å få høre at han elsker dem, selv om den søkkrike millionærsønnen fra New York står så fjernt fra de fleste av dem som det går an.

Han sa det til demonstrantene 6. januar: - Jeg elsker dere, sa han.

Mark Leibovich i New York Times konkluderer slik: «Det spørs om han ville hatt dem som medlemmer i golfklubben på Mar-a-Lago.»

Alle mot alle

Samtidig er det slik demokratiet virker. Folket får de folkevalgte det velger. Trump er et symptom på et USA som er polarisert. Der kløften mellom dem som har mye og dem som har lite er blitt til en avgrunn. Der noen er med, mens andre er hektet av. Der den amerikanske drømmen er blitt uoppnåelig for mange.

Populisten og demagogen har vært en mester i å sette grupper opp mot hverandre. Fattig mot rik. Lærd mot ulærd. Men kanskje først og fremst svart mot hvit.

Donald Trump er en utilslørt rasist som har en uskrevet kontrakt med de fattige hvite om at de i hvert fall skal ha det bedre enn de fattige svarte. Det legger et effektivt lokk over noe som kunne blitt til klassekamp. Det er rett og slett politikk.

Joe Biden overtar et konkursbo, når han tas i ed som president 20. januar. Folk dør som fluer av en pandemi myndighetene ikke har tatt på alvor. Arbeidsløsheten er høy. Den offentlige fattigdommen er alarmerende.

Presidenten river ned demokratiet. Han skvetter bensin i krokene. Det er den brente jords taktikk, sier noen. Jeg tror ikke Donald Trump er smart nok til å ha en taktikk. Jeg tror bare han er forbanna.

Vi var mange som ventet opptøyer etter presidentvalget. Men det var tydeligvis for tidlig i sesongen.

Nå er det finale i et sluttspill Donald Trump er dømt til å tape. Hvor stygt skal han få lov til å spille før han får rødt kort?