FRIPENN: Pandemien har satt arbeidslivet i spill, og de ansatte risikerer å bli sittende igjen med svarteper. Da er det en fattig trøst at de sitter på hjemmekontor.

Sven Egil Omdal Journalist

I en berømt dansk vise om den grå kontormann Larsen, lød refrenget: «Det sku’ vær så godt, så var det faktisk skidt.» 15 måneder ut i pandemien finnes det mange som Larsen som savner både skrivebord og kolleger, og som kjenner at arbeidsdagen er blitt stadig mer skidt.

Men i NHO og Dagens Næringsliv vil de helst snakke om de andre, de som opplever hjemmekontoret som en frigjøring.

Sykefraværet har gått markant ned, de ansatte er blitt mer kreative, og sannelig arbeider de også lengre og hardere. Det formelig gnistret av undersøkelsen som NHO la fram i april, og som i Aftenbladet ble presentert sammen med et intervju med «en av veldig mange nordmenn som under pandemien har omgjort et ledig rom i huset til et midlertidig kontor.»

Reportasjen ga ikke plass til de veldig mange som blir provosert over å bli spurt om de har et ledig rom i huset. Hver femte nordmann, over en million, bor alene. I Oslo bor sju av ti i leilighet, hver fjerde av disse på mindre enn 60 kvadratmeter.

Vinn/vinn – for noen

Men avisen fant i det minste fram til organisasjonspsykolog Oddvar Skjæveland. Han har studert systemet med hjemmekontor lenge før den første kineser fikk feber og mistet luktesansen. Skjæveland kunne fortelle at for tjue år siden var begeistringen for hjemmekontor stor.

Det kan stemme, for det er nokså nøyaktig 20 år siden jeg skrev dette:

«Stan Getz flørter seg gjennom «Lullaby of Birdland» på stereoanlegget. Klokken er 08.05 en fredag morgen. Jeg kunne sittet i bilen og forbannet alle andre bilister som lager kø fra Holbergs gate til Verksgata. I stedet sitter jeg og klør en svart katt mellom ørene og tenker at det moderne livet har sine sider.

I sengen ovenpå ligger en kvinne og sover. Blir jeg sittende og slite med et kronglete adjektiv, eller går meg bort i et villnis av innskutte bisetninger, kan jeg legge meg inntil henne en stund og kjenne at det finnes andre språk i verden. Det er vanskelig å gjøre noe liknende i Aftenbladets kontorer uten å møte kritikk.»

Men Skjæveland har også registrert at entusiasmen for hjemmekontor sank i årene før pandemien. Hva kan det skyldes? Kan det være at de ansatte oppdaget at arbeidsgivernes glede over fleksibiliteten først og fremst var økonomisk betinget?

Bergensrederiet Gearbulk er en moderne bedrift. Til E24 forteller rederiets administrerende direktør at i fremtiden skal bare halvparten av de ansatte være på kontoret til enhver tid. Alle må booke kontorplass via en app.

Noen spørsmål mangler også i denne reportasjen. Hva med hun som booker plass hver dag, fordi hun lever i et vanskelig forhold hun ikke har tenkt å brette ut for sjefen? Hvor lenge går det før hun får beskjed om at hun saboterer systemet?

Ni av ti bedrifter som deltok i en undersøkelse finansiert av HR Norge, sier at de etter pandemien fortsatt vil tilby mer hjemmekontor. De tenker nok som ledelsen i Gearbulk, som fornøyd slår fast at rederiet har halvert kontorlokalene.

Dagens Næringslivs arbeidslivskommentator, Eva Grinde, skriver at hjemmekontor kan være vinn/vinn for arbeidsgiverne (krever innlogging). Ikke bare får de økt produktivitet og mer tilfredse medarbeidere, de får også lavere utgifter til kontorlokaler.

En ulempe for andre

Men hvor er disse lavere utgiftene blitt av?

De ansatte har overtatt den husleien som bedriften sparer. Det samme gjelder strøm og vedlikehold. Gevinsten for arbeidsgiverne er tap for arbeidstakerne. Regjeringen har sendt på høring forslag til ny forskrift om hjemmekontor. Den sier ikke noe om at de ansatte kan kreve husleie for plassen de stiller til disposisjon.

Arbeidstilsynet minner om at alle har krav på en forsvarlig arbeidsplass, med regulerbar arbeidsstol og stor nok dataskjerm. Si det til han som de siste 15 månedene har sittet på den ene av de to harde stolene det er plass til ved det lille bordet, og som hver fredag løfter bort den store skjermen. Det er helg, og han vil helst spise ved bordet i stedet for å sitte i sofaen med maten i fanget, slik han gjør resten av uka.

Kompensasjon

Fagbevegelsen har foreløpig ikke sagt sin mening om forslaget til ny forskrift. Det er ennå tid til å kreve at det bedriften tjener på å omgjøre de ansattes hjem til kontor, utbetales som kompensasjon for nettopp dette. Hvis hjemmekontor fører til lavere sykefravær og økt produktivitet, vil jo bedriften uansett tjene på fleksibiliteten.

I så fall kan fremtidens arbeidsliv bli mer slik jeg så det for meg da den forrige forskriften ble utformet for 20 år siden:

«Det er tid for lunsj. Ikke i en overfylt kantine hvor sarkasmer og salamipølse fortæres om hverandre. I dag er det lunsj ved Lille Stokkavatn.

Displayet på telefonen avslører at redaksjonssjefen vil meddele seg. Jeg svarer et travelt hallo og forsøker å lage så mange kontorlyder som mulig, men det er vanskelig å få matpapiret rundt et rundstykke med parmaskinke og parmesan til å låte som en NOU fra 1996.

Det er behov for 60 linjer om gasskraft. Det mener i hvert fall redaksjonssjefen. Han er helt klar på dette punkt. Aftenbladets lesere kan umulig gå helgen i møte uten en 60 linjers orientering om det aller nyeste på gasskraftfronten.

Så setter man seg inntil en bjørkelegg, kiler en snøklokke vart under bjellen, og ringer en kilde eller to. De later alle som de er på hvert sitt travle kontor og overvåker gasskraftens utvikling fra minutt til minutt, men kanskje sitter de på et svaberg på Hvaler og kaster pitabrødsmuler til måkene.

Etter 35 minutter sier den ene kilden at han må avslutte, han skal i et møte. Han skal vel heller ned til strandkanten og kaste små rullestein ut i havet, tenker jeg.»

Det sku’ vær så godt, – og det kan det fortsatt bli.

