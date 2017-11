I fjor på denne tiden arrangerte jeg en liten førjulsamling hvor Forskningsnettverket for miljøvennlig energi besøkte Nuart Gallery. Et besøk som gav inspirasjon og inviterte til refleksjon.

Grunnlegger av Nuart-festivalen og gallerieier Martyn Reed gav forskerne på UiS og IRIS en rask innføring i prosjektet Stavanger Art City. Deretter så vi utstillingen «Smoke Signals» av Steven Spazuk. Han maler med sot. Fumage kalles teknikken. Han holder et papir over flammene og lager vakre tegninger av soten fra den åpne flammen.

Sotmotivene og økologisk ansvar

Gassmasken og fugler er et gjennomgående motiv hos Spazuk. Ikke nok med at han maler med sot, han bruker fjær som malerkost. Objektene han bruker for å lage kunsten henger i seg selv sammen med motivet de blir brukt for å lage. Røyken tegner gassmasken, og fjæren former fugler fra soten. Med det svarte karbonet som avtegner seg på papiret, lager han nydelige tegninger som illustrerer sårbarheten i naturen. Våpen, håndgranater og gassmasker i drømmeaktige illustrasjoner sammen med fugler. Spazuk er opptatt av vårt økologiske ansvar. I et intervju i Byas sa Spazuk at for ham er fuglene en metafor for naturen og for hvor sårbar naturen er.

Grønn transformasjon

For meg har bildene til Spazuk også en annen dimensjon. «Smoke signals», altså røyksignaler, er den eldste formen for kommunikasjon over lang distanse. Laget av den eldste formen for energi, ild. Ild og oldtidens signalbehandling blir som en rød tråd gjennom tiden til der vi står nå: energitransformasjon og digitalisering. Gjennom tidenes brenning av karbonet i de fossile energiressurser har vi fått et globalt klimaproblem. Et problem som krever at vi tar et økologisk ansvar og legger om energibruken vår. Når dette skjer samtidig med en disruptiv digitalisering av samfunnet, trenger et nytt fagfelt seg frem; informasjonsteknologi brukt innenfor energi. Røyksignalene er blitt til energiinformatikk.

Digitalisering av energifeltet

Digitaliseringen vil også dramatisk endre energibransjen. Informasjonsteknologi vil i økende grad brukes innenfor energiproduksjon, distribusjon og energiforbruk. Nye digitale forretningsmodeller vil se dagens lys. Du og jeg vil bo i hus som ikke bare forbruker energi, men som produserer energi. Vi vil kunne dele energi med naboen.

Blockchain-teknologien som for alvor nå endrer finansielle transaksjoner, vil også spille en viktig rolle i energitransaksjoner. Blockchain, eller blokkjede, er teknologien bak den digitale valutaen bitcoin. Ved hjelp av blokkjede-teknologi vil det være mulig å lage nye systemer for energitransaksjoner mellom prosumere, altså for oss som i fremtiden både produserer og konsumerer energi. Blokkjede-teknologien baserer seg på et fellesskap av datamaskiner. Vekk med sentrale instanser som skal godkjenne og overvåke transaksjoner. Informasjonen i blokkjedene lagres på fellesskapets database. Informasjonen kan distribueres, men ikke kopieres. Det er litt vanskelig å se det hele for seg. Jeg kan anbefale blockchain-rapporten PWC nylig kom med. Her forklares blokkjede-prinsippene, og PWC slår fast at teknologien vil gi dramatiske endringer i energimarkedene. Blokkjede blir en viktig ingrediens innenfor det mer overordnede området smartteknologi.

Menneske og maskin

Når jeg tenker på smart, tenker jeg på art (kunst), bærekraft og teknologi. Smart teknologi handler jo om å gjøre hverdagen bedre for folk og miljø. Det var i samtalene med Martyn Reed at det ble foreslått å utheve art-delen av smart. På denne måten kommuniserer vi andre verdier enn det rene teknologiske. Vi signaliserer at det er en viktig link mellom teknologi og trivsel/følelser (representert i ordet art). Ved UiS jobber vi nå med å bygge opp en smART energi-lab. Vi ønsker å eksperimentere med fornybar energiproduksjon, lagring og distribusjon. I dette arbeidet er det viktig ikke å glemme den samfunnsvitenskapelige og den humanistiske dimensjonen. Vi ønsker smART teknologi med en humanistisk touch, brukerinvolvering og følelser!

Signaler som viser vei

Stavanger har tatt en posisjon som Smartby. Kommunen har laget et veikart for Smart byen. Det er pekt ut fem satsningsområder: 1) Helse og velferd, 2) utdanning og kunnskap, 3) energi, klima og miljø, 4) urban kunst og 5) styring og demokrati. Kunst er altså blitt et smartby satsningsområde. Det lover veldig bra. Gjennom EU prosjektet Triangulum er Stavanger også blitt en såkalt Fyrtårnby i Europa som skal eksperimentere og implementere smartteknologi til etterfølgelse. La oss lage moderne røyksignaler som viser veien i det grønne skiftet!

Før folk flest

Stavanger er altså både en smart by og en art-by! Eller for å sitere budskapet i videoen til Nuart: «An art city is a smart city, a creative city shaping reflective people» (en kunstby er en smart by, en kreativ by som former reflekterende mennesker). Fra nettsidene til Nuart Gallery ser jeg at det fortsatt er mulig å sikre seg et av Spazuks røykte kunstverk.

Og tenkte jeg det ikke – streetart-ere er pålogget tidlige trender. Jeg oppdaget nå at du faktisk kan betale Nuart-kunst med bitcoin. Allerede i 2016 kunne du betale med kryptovaluta hos Martyn. Han var først i landet med det!

(I tillegg til å lede Forskningsnettverk for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS, er Siri M. Kalvig også investor i vindkraft. Red.anm.)