Prisen for å vera sjuk

KOMMENTAR: Kor mykje kostar du, når du blir sjuk? Er det kanskje deg vi kan peika på, når pengar må sparast?

Når noko blir talfesta, blir det tyngre å løfta fram det som ikkje er talfesta.

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vi har tal på det nå. Kor mykje det kostar. Når mormor blir så dement at ho må på sjukeheim, når farfar dett og må på sjukehuset. Når rusen tar overhand, når depresjonen trugar livet, når kreft rammar, når far får hjarteinfarkt.

Vi bruker meir pengar på helsehjelp enn mange andre land. Det er ikkje så rart – vi er eit rikt land. Og vi har halde tanken om lik helsehjelp for alle høgt. Men bruker vi for mykje? Og i tilfelle, på kven?

På toppen?

Vi blir i alle fall dyrare jo eldre vi blir. Demens toppar statistikken blant tilstandar, demens kosta oss 32 milliardar kroner i 2019. Det var omtrent ti prosent av dei totale helseutgiftene. Og det er meir enn alle typar kreft kosta til saman. På andreplass kjem faktisk fall, på tredjeplass psykisk utviklingshemming.

Jo fleire døgn, veker, månader eller år du treng hjelp, og jo tettare den hjelpa må vera, jo dyrare blir det. Kvinner er dyrare enn menn, fordi det er flest av dei på sjukeheimane våre. Vi veit at rundt 80 prosent av dei som har langtidsplass på ein sjukeheim, er demente. Veldig mange av dei har også andre sjukdommar som krev medisinsk oppfølging og pleie.

Men når forskarane slår saman alle psykiske lidingar og rus – og det gjer dei – blir dette dyrast. Det blir rett over 20 prosent av totalen.

Vi må planleggja korleis vi skal organisera helsetenestene våre, seier dei. Professor Jonas Minet Klinge, som har leia studien, peikar på psykiatrien. Der må vi førebyggja meir, meiner han. Så vi kan bruka pengane på andre helsetenester.

Samtidig

Men Riksrevisjonen kom i juni i 2021 med beinhard kritikk av Solberg-regjeringa når det gjaldt psykiatri. Dei har også henta informasjon frå 2019 – same året, altså, som den nye studien over kostnader ved ulike sjukdommar. Riksrevisjonen fann at hjelpa varierte i altfor stor grad med kor du bur. Berre i éin av tre kommunar fekk unge hjelp for psykiske plager av helsestasjon eller skulehelseteneste. Barne- og ungdomspsykiatriske avdelingar behandla ikkje tilvisingar likt. Og når sjukehusa landet over, seks år på rad, ikkje klarte å følgja opp regjeringas krav om å bruka minst like mykje på psykiatri som på somatikk, fekk det ingen følger. Dei kunne berre halda på.

Dessutan gav Stortinget i 2021 regjeringa ordre om å stoppa nedbygginga av sengeplassar i psykiatrien.

Det andre

Det er sjølvsagt berre sårbare grupper i alle desse tala i studien om kva som kostar mest. Det gir seg sjølv – hamnar vi i ei av desse gruppene, er vi så sjuke at vi treng medisinsk hjelp, tilsyn, pleie og omsorg.

Men viss 20 prosent blir brukt på psykiatri, blir 80 prosent brukt på noko anna. Det kunne ein kanskje også sjå på? Det er sjølvsagt heller ikkje sikkert at det som kostar mest, er der det er mest forsvarleg å kutta, eller der sjukdom best lar seg førebyggja.

Samtidig som tala blei kjende, viste ein annan rapport at eldres menneskerettar altfor ofte blir brotne i Norge. Det gjeld vald, overgrep og tvangsbruk, anten det er i nære relasjonar eller på institusjonar, og det gjeld underernæring og uheldig medisinbruk i eldreomsorga.

Tidlegare i år, mens 2023 var nytt, skreiv to forskarar i Sykepleien.no om korleis pasientsikkerheita er truga i såkalla heildøgns omsorgsbustader. Desse skal vera for pleietrengjande eldre, som ikkje er så sjuke at dei treng ein sjukeheimsplass. Til forskjell frå sjukeheimane har ikkje dei spesifiserte krav om bemanning eller tilsynslege. Det er ofte ikkje nok sjukepleiarar, det er vanskeleg å få tak i vedkomande sin lege, det er for låg kompetanse blant dei som er på jobb. Alt blir ikkje oppdaga. Eldre blir buande der lenger enn dei har helse til.

Dersom fleire av våre eldre må klara seg med mindre hjelp framover, er det viktig å følgja med på om dei får nok hjelp, nok kvalifisert hjelp, om dei har grunnleggjande menneskerettar i behald, om dei er trygge, om dei har eit verdig liv.

Folk som er sjuke lenge er ikkje berre dyre. Dei er også slitne. Og ekstra utsette. Dei er ofte ikkje i stand til sjølv å ta del i nokon samfunnsdebatt. Dei har slitne pårørande. Det gjeld både demens og psykiatri.

Slagsidene

Kostnadene til helsehjelp er politikk. Det er prioritering.

I studien over kva som kostar oss mest, er ikkje sjukefråvær, trygd og tapt arbeidskraft med. Det er heller ikkje tannhelse, og ikkje den uformelle omsorga – den som ofte blir gitt av pårørande.

Å samanlikna med andre land er vanskeleg, det blir fort som eple og pærer. At vi bruker tre gonger så mykje pengar på psykiatri som USA, seier kanskje meir om USA enn om oss. Kor mykje kostar det samfunnet at folk ikkje blir behandla?

Forskarane held sjølv fram desse svake sidene ved sin eigen studie. Dei understrekar også at det som kostar mest, godt kan vera riktig prioritert.

Men det er alltid slik at når noko blir talfesta, blir det tyngre å løfta fram det som ikkje er talfesta. Sjølv om alle veit at det er slik, sjølv om alle veit at det også kostar dyrt når folk ikkje blir behandla. Sjølv om alle veit at dette også står om menneskerettar, lindring, tryggleik og menneskeverd. Sjølv om alle veit at psykiatri og alt som ikkje går over – som demens – kjem dårleg ut av sånne samanlikningar.

Vi kjem til å få fleire slike lister framover. Og vi kjem oftare til å bli bedne om å meina noko om prioriteringar i helsevesenet. Lister som dette kan fort gi dei diskusjonane ei slagside alt før dei har begynt.