Popstjerner, politikk og gråtende fans

GJESTEKOMMENTAR: Det er slutt for verdens mest populære popgruppe, BTS, etter flere års politisk strid rundt gruppens videre skjebne.

Popgruppa BTS under Grammypris-utdelingen i Las Vegas 3. april i år.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

De var tidenes popsensasjon. Den mestselgende artisten i verden de to foregående årene. Beundret og elsket av millioner av fans verden over. En nasjonal skatt for Sør-Korea.

Og så, plutselig – denne uken var det over. Via managementet sitt slo de sju medlemmene av den sørkoreanske popgruppen BTS fast at de ville melde seg til den obligatoriske militærtjenesten. Det eldste medlemmet, 29 år gamle Jin, trekker i uniform først, mens de andre følger etter. Ettersom militærtjenesten i Sør-Korea varer i 18–22 måneder, vil det ta årevis før en gjenforening i det hele tatt vil være aktuell.

Dragkamper

Erklæringen denne uken kommer etter at gruppen sist helg avholdt en konsert med 50.000 publikummere i et stadion i Busan for å markedsføre byens søknad om å bli vertssted for Verdensutstillingen. Over 50 millioner seere fikk med seg live-sendingen på nettet.

Militærtjenesten kan ikke kombineres med å pleie karrieren når man er på perm, ettersom det kreves at man holder seg unna en eventuell jobb og heller ikke popper opp i sosiale medier. Disse kravene gjør at karrieren for mange popgrupper er over idet de tar fatt på militærtjenesten.

De neste årene eier militæret BTS med hud og hår, som de gjør med alle soldater.

Økonomisk viktig

Det har vært argumentert fra en rekke hold om at landet vil tjene langt mer på å la BTS fortsette sin eventyrlige popkarriere, enn på å hanke dem inn i forsvaret. Det skyldes at gruppen har skapt tusenvis av arbeidsplasser og brakt millioner av turister til landet. K-popfansen har også bidratt til å gjøre koreanske filmer og tv-serier populære verden over.

Ifølge en rapport bestilt av det koreanske kultur-, sports og turistdepartementet ble det estimert at BTS hadde skapt hele 7928 nye jobber og inntekter for landet på 1,43 milliarder dollar med hitlåten «Dynamite» fra 2020 alene. Det tilsvarer rundt 15 milliarder norske kroner.

Ambassadører

20. september 2021 talte BTS til FNs generalforsamling om FNs bærekraftsmål. Da hadde bandet på fire år samlet inn nærmere 40 millioner kroner ti FN-organisasjonen Unesco til kampen mot vold, misbruk og mobbing.

Og 31. mai i år fikk president Joe Biden besøk av verdens mest populære popband i det ovale kontor i Det hvite hus.

For første gang siden Elvis

i 1958 melder så populære

artister seg ut av alt

på toppen av karrieren.

Ifølge loven må alle menn melde seg for tjeneste senest det året de fyller 28. Men i 2020 ble fristen for å melde seg forlenget til BTS-medlemmene fyller 30. Det ble kalt BTS-loven, ettersom forlengelsen var skreddersydd til gruppen. Dermed kunne militærmyndighetene gi popgruppens medlemmer særbehandling med støtte i loven, uten at andre ville kvalifisere til det samme og skape utglidning i den strenge praksisen.

Siden har BTS’ suksess stadig vokst internasjonalt, med en rekke hitsanger og priser. Samtidig har de på hjemmebane blitt en kasteball mellom politikere som har ønsket å utnytte gruppens popularitet til egen vinning, ofte med vage løfter om at de som belønning skulle kunne fortsette som BTS fremfor å avtjene militærtjenesten.

I september 2021 ble de invitert til presidentpalasset av Sør-Koreas daværende leder Moon Jae-in, som utnevnte dem til spesialutsendinger til FN og overrakte popstjernene helt egne diplomatpass.

Og tidligere i år besøkte de president Biden i Det hvite hus.

Spørsmålet har siden sirkulert i flere lovforslag og debatter – har BTS representert landet så bra at man ikke burde kreve at de ofret karrierene for å bli soldater i tillegg?

Middagen som kostet milliarder

I sommer så det hele ut til å ha toppet seg i frustrasjon for en hardtarbeidende gruppe som hadde levd i uvisshet så lenge, uten å kunne legge planer for fremtiden. I en direktesendt stream fra et middagstreff med god med drikke til fortalte medlemmene, til dels gråtende, om utbrenthet og om å ha mistet en klar følelse av hvem de var som gruppe. De erklærte en pause på ubestemt tid, men lovte fansen å fortsette som soloartister, for så en gang å kunne vende tilbake som en helhet.

Børsen reagerte umiddelbart, og underholdningskonglomeratet HYBE, som representerer BTS, så aksjekursen falle med 24,8 prosent neste dag. Det resulterte i en rekke uttalelser fra selskap og band for å forsøke å roe ned investorer og gråtende fans.

Men denne uken ble det altså satt et foreløpig punktum. Vi vil få soloprosjekter, men ingen flere BTS-utgivelser før tidligst i 2025, ifølge HYBE.

Elvis-tilstander

Elvis i sersjantuniform på den amerikanske basen Bad Nauheim i daværende Vest-Tyskland 21. januar 1960.

Det er første gang siden Elvis Presley tok fatt på sin militær­tjeneste i 1958 at en så van­vittig populær artist melder seg ut av offent­lig­heten i flere år, på den absolutte toppen av karrieren. Den gangen hadde mange av de samme diskusjonene og politiske drag­kampene funnet sted.

Elvis kom dessverre aldri tilbake som den fenomenale artisten han var før han avtjente militær­tjenesten. Den gang, som nå, var den inter­nasjonale situasjonen spent. Nord-Koreas stadig hissigere atom­trusler og rakett­oppskytinger truer især de sør­koreanske naboene, hvor folke­opinionen blir stadig sterkere for å skaffe seg egne atom­våpen.

Da blir symbolverdien i å demonstrere at alle må stille opp for å forsvare landet, viktigere enn selv nasjonale skatter.