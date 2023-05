Den viktige talen

KOMMENTAR: Alle ville diskutere politikk, men så smalt det igjen. Kan Støres tale og lederskap samle Arbeiderpartiet igjen?

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støres tale til landsmøtet var tydelig på politikk

Hilde Øvrebekk Kommentator

«Hvordan står det egentlig til med Ap? Dårlige målinger handler om velgernes tillit. Tillit er ikke noe vi får, det må pleies», sa arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i talen sin til landsmøtet torsdag.

Han sammenlignet det med å være forelsket og å være godt etablert, og sa til latter fra salen at Arbeiderpartiet ikke er partiet for de korte forelskelsene.

«Ekte kjærlighet er ikke enkelt. Det er medgang og motgang. Motgang kan brukes til å skape ny medgang», sa Støre.

De nære tingene

Støres tale handlet i store trekk om de nære tingene, som barnehage, skole, arbeidslinja, velferdsreformer og private og kommunale velferdstjenester.

Den handlet om økte forskjeller og måter å hindre at dette biter seg fast på, om å ta tak i de unge så tidlig som mulig for å få dem i utdanning og arbeid, og om vi virkelig er sikre på at digitaliseringen i skolen helt fra første klasse virkelig er lurt.

Den handlet om det å løse utfordringene på lang sikt og om å ta tak i problemene tidlig. Som at regjeringen ansetter ungdomsveiledere i Nav, sånn at ungdom kan få flere muligheter og bedriftene kan få tilgang til kompetanse. Ap vil ha flere barnehagelærere og fagfolk inn i barnehagene for å ta tak i de yngste, sa Støre.

Arbeidslinje og næringsliv

Han forsvarte arbeidslinja og vil styrke velferden for de som trenger det. Vel vitende om at dette er en debatt som kommer til å bli viktig på årets landsmøte, sa han: «Ikke kødd med arbeidslinja!»

Så sneiet Støre litt innom næringslivet, og det at man må skape og dele alltid har vært rettesnoren. At det er tegnet et krisebilde av næringslivet som ikke helt stemmer, og at næringsutviklingen handler om politisk styring.

Det var politisk styring som gjaldt i utbyggingen av vannkraften, og av forsyningssikkerhet og strømstøtteordning og fastprisavtaler, sa Støre. Nå skal de i gang med havvind-satsingen som på få år skal produsere like mye kraft som alt vi produserer i dag.

Akkurat der hoppet han over alle hindringene og utfordringene, og gjentok i stedet Ap’s nye slagord i energipolitikken: «Mer kraft, mer nett og mer enøk!»

Dette blir det garantert mer av i løpet av helgen.

God tale, men splittet lag

Støres tale var god. Den viste tydelig fram Ap’s politikk på de nære sakene som er viktige i et lokalvalg. Og det var trampeklapp for Støre fra delegatene både før og etter talen.

Men spørsmålet er om den vil fortsette eller stilne i løpet av helgen. For selv om talen traff, ulmer det i partiet for tiden.

Oppslutningen på meningsmålingene har ikke vært gode. Og dette ligger for tiden an til å smitte over på resultatene i lokalvalget til høsten.

I Stavanger, for eksempel, lå Ap på Aftenbladets siste meningsmåling på 19,2 prosent, en nedgang på 4,1 prosentpoeng fra forrige måling. I Sandnes var oppslutningen på 17 prosent, ned 1,7 prosentpoeng.

Akkurat nå er det mange lokallag som helst ønsker å distansere seg fra ledelsen og partiet sentralt for å redde stumpene lokalt. Det er ikke et tegn på et samlet lag.

Personstrider

Støre skulle holde pressekonferanse mandag for å fortelle om partiets politikk og sakene de skulle diskutere på landsmøtet. Men det ble fullstendig overskygget av enda en personkonflikt og krangling mellom forskjellige fløyer i partiet.

Helga Pedersen, som til slutt trakk seg som kandidat til partisekretærvervet etter en telefonsamtale med Støre, og ny nestleder Tonje Brenna har begge sagt at partiet er i krise.

«Vi kan godt si det er krise», sa Brenna til Aftenposten.

Til NRK la hun til at «hovedpoenget er at vi må gjøre det bedre framover uansett hvilken betegnelse vi bruker på den situasjonen Arbeiderpartiet er i».

Krise er definert i Store norske leksikon som en vanskelig situasjon, et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring.

Hvorfor det er så veldig vanskelig for Støre å kalle det Ap nå går gjennom for en krise, er ikke lett å forstå. Er det fordi han tror at dersom han ikke sier ordet, vil folk ikke se det som skjer?

Eller er det fordi dersom det er krise, så er det noe ledelsen må ta tak i, helst med en gang?

Ledelse og kjærlighet

For er det noe Ap trenger akkurat nå, så er det en ledelse som klarer å samle laget og komme med politikk folk føler seg hjemme i. Ingen av delene har skjedd til nå.

Verken de vedvarende, de nye personkonfliktene eller splittelsen i partiet har ledelsen tatt tak i. Og politikken regjeringen fører kan ofte bli oppfattet som både vinglete, uklar og i utakt med vanlige folk.

«Jeg tror folk blir ordentlig lei av å høre på oss krangle med hverandre. Folk vil ha svar på hvordan deres hverdagsproblemer og store og små utfordringer kan løses», sa Brenna tidligere denne uken. Det har hun nok helt rett i.

Både samling i bunn og en tydelig retning har vært stor mangelvare i partiet omtrent helt siden Ap og Sp vant valget i 2021 og dannet regjering.

Er det mulig å snu dette nå? Er det mulig å få kjærligheten og tilliten tilbake for Arbeiderpartiet? En tale er litt som en flørt, den er ikke alt. Både en mer tydelig ledelse og hvordan dette landsmøtet utspiller seg vil derfor ha en enorm betydning for Arbeiderpartiets framtid.