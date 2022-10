Røverstaten Norge?

GJESTEKOMMENTAR: Norge har lenge vært et av verdens tryggeste land å investere i. Med et penne­strøk har regjeringen fjernet alt dette.

Idar Kreutzer, toppsjef i Finans Norge, finansbransjens interesseorganisasjon, melder at utenlandske investorer nå er blitt mer skeptisk til å investere i Norge.

Trond Birkedal Skribent

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Norge har vært kjennetegnet av stabil politisk styring, forutsigbare og bredt forankrede skatteforlik og en trygghet for at våre politikere holder seg til demokratiske spilleregler for næringslivets rammevilkår. Men i sin iver etter å få budsjettet sitt til å gå opp, har regjeringen tatt snarveier, kuttet ut normale demokratiske prosesser og – ifølge sitt eget justisdepartement – operert helt i Grunnlovens ytterkant. Om den da faktisk ikke bent ut har brutt den.

Resultatet er at for første gang i historien må utenlandske investorer prise inn betydelig politisk risiko når de skal vurdere investeringer i Norge. Det er intet mindre enn en skandale.

Den norske metoden

I Norge har vi hatt tradisjon for at skattemodeller forhandles bredt på Stortinget, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Formålet er at skattepolitikken skal stå seg uansett hvem som er i regjering, – og om den skal endres, gjøres det etter at man har satt ned et utvalg, utredet modeller, forhandlet i Stortinget, hatt høringer og får et bredt vedtak.

Dette har bidratt til at det, til tross for nokså høyt skattenivå i Norge, har vært nokså enkelt å få utenlandsk kapital til norske investeringer. Investerer man i Norge, vet man hva man får, og for utenlandske investorer har det særlig vært det stabile oljeskatteregimet som har vært avgjørende.

Det fremstår rett og slett

som hjelpeløst at regjeringen

ikke tar seg tid til å vurdere

om den bryter Grunnloven.

Er Grunnloven brutt?

Regjeringens skattepakke, som ble annonsert 28. september, var oppsiktsvekkende på mange måter. Det mest spesielle og dramatiske er at de nye skattereglene for kraft fikk virkning allerede fra 1. januar i år – altså med ni måneders tilbakevirkende kraft.

Grunnloven er tydelig på at lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft, og vi kan alle skjønne hvorfor. Dersom regjeringen plutselig bestemmer at de skal gjøre en ekstra innsats mot røyking og vil innføre 100 kroner i ekstraavgift per røykpakke fra mandag av, kan en røyker budsjettere med dette. Men dersom den i dag vedtar at dette skal gjelde alle røykpakker solgt siden 1. januar i år, vil alle oppleve dette som urimelig.

Dette er advokatmat, og det ender nok med at det må avklares i Høyesterett. Lyses bedriftsforsamling har gitt selskapet i oppdrag å undersøke lovligheten av regjeringens skatteforslag, skulle det bli vedtatt i Stortinget. Ap-styrte Porsgrunn kommune har allerede leid inn advokater mot sin egen regjering. Vi risikerer altså en lokalvalgkamp hvor kraftselskapenes eiere, kommunene, er i rettslig strid med en Sp-statsråd.

Hjelpeløst inkompetent

En annen oppsiktsvekkende detalj ved lovavdelingens uttalelse, er at de skriver at de ikke har hatt god nok tid til å vurdere forslaget. I klartekst betyr dette at regjeringen har laget et statsbudsjett som ikke går opp, og så har de helt på tampen kommet på at de skal øke grunnrenteskatt og innføre høyprisbidrag på kraftproduksjon. Beløpet har blitt bestemt av hvor mye penger regjeringen trengte for å få budsjettet til å gå i hop. Det er ingen annen måte å tolke det på når lovavdelingen skriver at de ikke har hatt tid til å vurdere forslaget skikkelig.

At en regjering ikke tar seg tid til å utrede og vurdere konsekvenser, lovmessigheter og ikke minst forholdet til Grunnloven før den foreslår så radikale endringer, får den til å fremstå mindre kompetent. Når vi ser hvilke konsekvenser dette grepet får for kraftkommunene, fremstår det rett og slett helt hjelpeløst at regjeringen ikke tar seg tid til å se gjennom og vurdere ordentlig.

Regjeringen skriver i forslaget sitt at den ber Stortinget vurdere grundig om forslaget er i tråd med Grunnloven. SV, som er regjeringens støtteparti på Stortinget og eventuelt skal skaffe flertall for forslaget, sier på sin side at de «forutsetter at regjeringen har lagt frem et forslag som står seg». Så regjeringen håper Stortinget kan svare på om forslaget er lovlig, og Stortinget regner med det regjeringen foreslår er lovlig. Ingen av dem vil konkludere selvstendig.

Les også Ole Kvadsheim: «Grunnrenteskatt for lakse­næringen en samfunns­økonomisk genistrek»

Hvordan går det med røverstater?

Finans Norges sjef Idar Kreutzer fortalte til Stortingets finanskomité at han hadde vært i kontakt med 14 internasjonale investorer som til sammen forvalter verdier tilsvarende åtte oljefond, altså 92.000 milliarder kroner. Tilbakemeldingen hans til komiteen er at det nå må regnes inn en pris på politisk risiko når man vurderer å investere i prosjekter i Norge.

Regjeringens prestisjeprosjekt med havvind er helt avhengig av utenlandske investorer. Dersom de har en berettiget frykt for at myndighetenes spilleregler kan endres over natten, vil prosjekter som ville vært lønnsomme før, nå bli ulønnsomme fordi de må beregne et potensielt tap som følge av ustabil politisk styring. På samme måte som de beregner inn risiko når de skal investere i Zimbabwe eller Venezuela.

Jeg var forberedt på at en regjering med Ap og Sp som søker støtte hos SV, ikke nødvendigvis skulle bli en heiagjeng for næringslivet, og at det ville bli tøffere å drive verdiskapning. Men jeg hadde aldri drømt om at en Ap-ledet regjering ville kaste Norges gode rykte som en pålitelig samarbeidspartner over bord.