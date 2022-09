Thrillervalg i Sandnes

KOMMENTAR: Aftenbladets meningsmåling viser klart at alt kan bli snudd på hodet i Sandnes-politikken neste år. Høyre fosser fram, bompengesaken er stein død.

Hvem skal sitte på de mest prominente plassene i denne salen etter valget om ett år? Vår ferske meningsmåling tyder på at valget i Sandnes blir svært spennende.

Harald Birkevold Politisk redaktør

Dagens allianse i Sandnes-politikken, der Ap, Frp, Sp og Folkets parti FNB har hatt et solid flertall i bystyret, står på leirføtter. I dag disponerer denne alliansen 30 av de 49 stemmene i bystyret, og kan dermed styre og stelle som de vil. Hadde dagens måling vært et valg, ville den samme gruppen partier bare hatt 21 representanter. Det holder ikke. Man må ha 25.

Den nokså unike konstellasjonen der Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i over 10 år har funnet hverandre i en felles ambisjon om å holde Høyre ute av maktens korridorer, har seinere (ved sist kommunevalg) blitt kopiert i Sola kommune. Men Sandnes har originalen.

Hoppe etter Wirak

Tospannet Stanley Wirak (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp) har hatt og har høy personlig popularitet, og de har tjent tilhengere på å være en tydelig motstemme til Stavanger i enkelte saker. Selvsagt med den kontante avvisningen av tanken om storkommune på Nord-Jæren som selve fanesaken.

Nå går Wirak ut av politikken etter lokalvalget neste år, og Ap i Sandnes har valgt å fronte Arne Buchholdt Espedal som ny listetopp og ordførerkandidat. Dagens fylkesordfører, Marianne Chesak, forsøkte å få nominasjonen, men den nybakte sandnesgauken Chesak nådde ikke opp.

Det er selvsagt umulig å si hvordan resultatet for Ap i Sandnes hadde sett ut på denne målingen med Chesak på topp i stedet for Espedal. Men det kan slås fast at toppkandidaten har en stor jobb foran seg.

Skal Kenny Rettore og hans folk

klare å reise kjerringa for Høyre

i Sandnes etter tre valgperioder

i skyggenes dal?

Ikke «Folkets parti»

Det er innlysende at de elendige nasjonale meningsmålingene for regjeringspartiene Ap og Sp også virker inn når folk skal velge seg et parti i hjemkommunen. Ap ville ha mistet fire representanter med disse resultatene, og Sp ville ha mistet én.

Dessuten viser målingen krystallklart at Folkets Parti, bompengepartiet som gjorde et brakvalg for tre år siden, er fullstendig utradert som en politisk størrelse i Sandnes. Mens over 9 prosent av stemmene gikk til FNB i 2019, sier bare 0,2 prosent at de vil stemme Folkets Parti denne gang.

Høyre om!

Den store, store vinneren i Sandnes er Høyre og ordførerkandidat Kenny Rettore. Skal Rettore og hans folk klare å reise kjerringa for Høyre i Sandnes etter tre valgperioder i skyggenes dal? Vår måling viser at Høyres bystyregruppe i Sandnes nesten ville ha doblet seg, fra 8 til 15 mandater.

Et så stort Høyre vil være i en utmerket forhandlingsposisjon, der de kan tilby innflytelse til alle kanter. Høyre og Frp vil alene ha flertall med denne målingen, men en stor allianse med KrF, Venstre og Sp på laget er mye mer sannsynlig. I så fall er Ap satt helt sjakk matt.

Dette vet selvsagt den erfarne politiske taktikeren Pål Morten Borgli godt. Samarbeidet og personkjemien med Stanley Wirak har gitt Frp innflytelse og popularitet. Men hva nå? Vil Borgli endelig begrave stridsøksa han har hatt hengende framme helt siden Høyre og daværende ordfører Norunn Koksvik utmanøvrerte ham i perioden 2007 til 2011 ved å samarbeide med Ap i stedet for Frp?

Hva nå, Ap?

Til venstre for de skadeskutte regjeringspartiene Ap og Sp gjør både SV og Rødt det rimelig godt. Også dette i likhet med de nasjonale målingene for tiden. Med til sammen 6 mandater er det en dobling fra dagens nivå. Men likevel risikerer de to røde partiene å bli stående uten innflytelse i nok en periode.

Det kan hende at Aps sjanse ligger i å prøve å etablere en bredere allianse, der omtrent alle partier som ikke heter Høyre blir invitert inn. Og håpe at en slik allianse vil virke mobiliserende på velgere. Men verken Rødt eller SV ville godtatt å styre sammen med Frp. Og vice versa. Uten Frp i miksen ser det ut til at veien til 25 stemmer er lang.

Mye kan og vil selvsagt skje. Det er et år til valgdagen – det er lang tid i politikken. Men noen grunnleggende trender kan vi nok med sikkerhet si at vil prege både valgkampen og selve valgdagen.

Kriser og stemmer

For ingenting tyder på at de store krisene som har brakt regjeringens popularitet i knestående vil gi seg. Dermed vil folkets harme, både den rettferdige og den urettferdige, smitte over på lokalpolitikken. I hvor stor grad? Vel, det vil nok blant annet komme an på hvor dyktige lokalpolitikerne er til å drive valgkamp, og på ordførerkandidatenes personlige popularitet.

Da er det jo interessant at de tre ordførerkandidatene Rettore, Espedal og Borgli er like godt likt av velgerne. Enn så lenge, i alle fall.

Med mindre det skjer et under med strømpriser, prisstigning på mat, renteoppgang og alskens annen elendighet, vil det sikkert være like greit for Sandnes Ap å ikke få besøk av partileder og statsminister Jonas Gahr Støre i lokalvalgkampen. Erna Solberg og Sylvi Listhaug, derimot, har sikkert allerede krysset Sandnes av i kalenderen både én og to ganger.

Det gjelder jo å ikke la en god krise gå til spille.