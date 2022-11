SVs «oljeseier» betyr at alt fortsetter som før

KOMMENTAR: SV feirer igjen at de får utsatt 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Men dette er verken en oljeseier for SV eller noe Frp trenger å sutre over. Enigheten i budsjettet betyr i praksis at alt fortsetter som før i oljå.

SV-leder Audun Lysbakken, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Ap, Sp og SV har de siste dagene sittet i forhandlinger til langt på natt for å komme til enighet om statsbudsjettet for 2023.

Og på tirsdag ble de endelig enige.

For SV var det viktig å bli enige om rettferdig fordeling og klima og miljø. Mer penger til bistand var også et vanskelig tema i forhandlingene.

Oljeseier?

En av SVs store seire i budsjettet for 2022, mente de selv, var at Ap gikk med på å utsette 26. konsesjonsrunde igjen.

Et av SVs mål før budsjettforhandlingene i år var egentlig å prøve å stoppe utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet. Men dette kom Equinor dem i forkjøpet da de selv utsatte å levere inn utbyggingsplanen for feltet før utgangen av året «basert på en totalvurdering».

Nå har i stedet SV fått gjennom enda en gang å utsette 26. konsesjonsrunde, denne gangen ut 2025.

Men er dette egentlig en oljeseier til SV? Svaret er nei, ikke så lenge TFO-rundene fortsetter som før.

Konsesjonsrunder

På norsk sokkel skiller vi mellom to ulike typer konsesjonsrunder: Nummererte konsesjonsrunder, der det tildeles lisenser i mer umodne områder, og såkalte TFO-runder (tildelinger i forhåndsdefinerte områder), der lisenser tildeles i områder med kjent geologi.

Det er en vanlig misforståelse blant en rekke politikere og andre at det stadig åpnes for leting i nye områder på norsk sokkel. Sannsynligvis som følge av at SV selv sier det i de fleste debatter de er med på om temaet. Men sånn er det ikke.

Sist gang et nytt område ble åpnet på norsk sokkel var i 2013, da SV satt i regjering. Og før det var det 20 år siden sist det ble åpnet et nytt område på norsk sokkel.

Det er heller ingen fra oljenæringen som etterlyser en åpning av nye områder på norsk sokkel. Det viktigste for oljeindustrien er at de har tilgang til areal, og for dem ligger det største potensialet for verdi i de mer modne områdene, der risikoen er minst og det finnes infrastruktur.

«Fest i Moskva»

Som forventet reagerte Frp igjen kraftig på enigheten om å utsette 26. konsesjonsrunde.

«I kveld er det fest i Moskva, sa energipolitisk talsperson Terje Halleland for Frp. Han kalte vedtaket uansvarlig og sa at letestans er det siste et Europa i desperat mangel på gass nå trenger.

Men hvis det er en stopp i leteaktiviteten Halleland, eller andre, er bekymret for, kan de ta det helt med ro. Og noen fest blir det nok ikke i Moskva på grunn av denne budsjettenigheten.

Oljenæringen, inkludert Equinor, har flere ganger sagt at det er TFO-rundene, ikke de nummererte rundene, som er viktige for videre leting på norsk sokkel framover.

For det aller meste av åpnet og tilgjengelig areal på norsk sokkel i dag er nemlig allerede inkludert i TFO-ordningen, der nye lisenser deles ut hvert år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekreftet på pressekonferansen tirsdag at disse kommer til å fortsette som før gjennom denne stortingsperioden.

Liten betydning

Olje- og energidepartementet inkluderte tidligere i år mer areal i Barentshavet i TFO-runden for i år. Da skrev de i forbindelse med utlysningen at «størstedelen av tilgjengelig leteareal er nå omfattet av TFO-rundene ettersom leteaktivitet har pågått i tiår på nesten hele den åpne, tilgjengelige delen av norsk kontinentalsokkel. TFO-området omfatter således størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør».

Det ligger heller ingenting i avtalen som sier at ikke TFO-områdene kan utvides også i de kommende årene.

Det vil derfor ha svært liten betydning for videre leting og aktivitet på norsk sokkel at 26. konsesjonsrunde blir utsatt igjen.

Denne «oljeseieren» er derfor egentlig ikke en seier for SV. I praksis betyr det at dersom regjeringspartiene deler ut like mange lisenser i TFO-rundene som de har gjort tidligere, fortsetter alt som før.