Norges oljestøtte til Russland

KOMMENTAR: Norske myndigheter fordømmer Russlands angrep på Ukraina, men støtter samtidig gjennom oljeindustrien Putin og hans oligarker.

Tidligere Statoil-sjef Helge Lund møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva i 2012. Statoil, nå Equinor, har et samarbeid med oljeselskapet Rosneft i Russland.

Hilde Øvrebekk Kommentator

I 2014 skrev jeg en sak om da daværende Statoil-sjef Helge Lund fikk besøk av Igor Sechin. Igor Sechin er administrerende direktør for det russiske oljeselskapet Rosneft. Han er også ofte omtalt som Russlands president Vladimir Putins høyre hånd og Rosneft som Kremls forlengede arm inn i oljesektoren.

I 2014 hadde Putin nettopp gått annektert Krim-halvøya, som da tilhørte Ukraina. Norske myndigheter, sammen med NATO og EU, fordømte Russlands inntog i Krim.

Daværende utenriksminister Børge Brende sa i sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget: «La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland. Vi er i en ny fase i Russlands forhold til omverdenen.»

Sanksjoner

Norge og andre land innførte sanksjoner mot Putins nærmeste støttespillere.

Men samarbeidet mellom Statoil og Rosneft var ikke påvirket av sanksjonene i 2014, ifølge Statoil i 2014. Så Helge Lund tok imot Sechin, som før han ble sjef for Rosneft var både tidligere våpensmugler, antatt spion for Sovjetunionen og visestatsminister i Putins kabinett, med åpne armer (eller med en klem, som Aftenposten skrev dengang).

Bakgrunnen for møtet mellom Lund og Sechin var at de skulle diskutere framgangen i to fellesprosjekter i Barentshavet på russisk sokkel.

Satoil har siden endret navn til Equinor, men har fremdeles et strategisk samarbeid med Rosneft. Blant annet gjennom utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye i Vest-Sibir, et leteprogram for å vurdere drivverdigheten av kalkformasjonen Domanik i Samara-regionen, og 12 lete- og utvinningslisenser i Øst-Sibir.

Selskapet har altså siden 2014 of annekteringen av Krim, faktisk utvidet sin virksomhet i Russland. Equinor har, ifølge Teknisk Ukeblad, investert milliarder i Russland etter at sanksjonene ble innført i 2014, og produksjonen har økt.

Norsk sokkel

Men det er ikke bare statseide Equinor som er tilstede i Russland. Vi har også russiske selskaper og selskaper eid av russiske oligarker på norsk sokkel.

De russiske oljeselskapene Rosneft og Lukoil fikk begge tilbud om andeler i utvinningstillatelsene i 22. konsesjonsrunde i 2013 for første gang. Lukoil er i dag rettighetshaver i en lisens på norsk sokkel, men internasjonalt har det flere sanksjoner mot seg fordi det er så tett knyttet til Kreml.

Rosnefts norske datterselskap RN Nordic Oil fikk for årene 2012–2017 utbetalt 578 millioner kroner i leterefusjon fra den norske staten gjennom leterefusjonsordningen, ifølge tall fra Dagens Næringsliv fra 2018. Norske myndigheter hadde da dekket cirka halvparten av de samlede utgiftene Rosneft hadde brukt for å etablere seg på norsk sokkel. Selskapet har ikke gjort noen drivverdige funn.

Både Rosneft og Lukoil er medlemmer av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Oligarkene

Et annet selskap med russiske interesser på norsk sokkel er Wintershall Dea.

Dette selskapet ble til i 2019 da tyske Wintershall slo seg sammen DEA Deutsche Erdoel, som er eid av investeringsselskapet LetterOne. Dette selskapet holder til i Luxembourg, men det er de russiske oligarkene Mikhail Fridman, Alexei Kuzmichev og German Khan som eier selskapet. Ifølge Forbes har Mikhail Fridman en formue på 11,5 milliarder dollar.

Mens Fridmann ble nektet å kjøpe seg inn på britisk sokkel , fikk han innpass på norsk sokkel i 2014. Storbritannia viste dengang til vestlige sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim. Men det var ikke like viktig for norske myndigheter.

På norsk sokkel får selskapet hans nå i stedet indirekte økonomisk støtte gjennom både leterefusjonsordningen og oljepakken som ble vedtatt under pandemien.

Sanksjoner og støtte

Det er disse oligarkene Putin er avhengig av for støtte når han nå angriper Ukraina. Mange av disse har allerede sanksjoner mot seg, og det diskuteres om flere sanksjoner skal innføres.

Håpet er at sanksjonene skal føre til at disse støttespillerne skal trekke støtten til Putin når de opplever at krigen rammer deres personlige formuer.

Men samtidig som vestlige og norske myndigheter igjen fordømmer Putins handlinger i Ukraina og diskuterer sanksjoner, gir vi altså indirekte økonomisk og forretningsmessig støtte til selskaper eid av russiske oligarker og Kreml.

Dette gjelder også Oljefondet, som eier aksjer i en rekke russiske selskaper både i olje- og finanssektoren. Eksempelvis Gazprom og Sberbank.

Naive

«Vi har siden annekteringen av Krim i 2014 hatt veldig gode rutiner for å etterleve sanksjonene. Vi har sørget for å være godt innenfor sanksjonsreglene. Det er umulig å si om disse blir strammet inn ytterligere, men vi har god dialog og vil etterleve det som kommer av nye regler,» sa informasjonssjef Ola Morten Aanestad i Equinor til Energi og Klima denne uken.

Men i stedet for å etterleve sanksjonene i et land som nå har gått til krig mot et annet land, er ikke tiden heller inne for å revurdere hele samarbeidet med Rosneft og tilstedeværelsen i Russland?

Den norske stat er største eier i Equinor. Det er fullt mulig å mene at styret i selskapet skal revurdere samarbeidet med Rosneft. Og det er fullt mulig å sette spørsmålstegn med hvordan man skal håndtere de russiske selskapene som er tilstede på norsk sokkel.

Norske politikere er med den ene hånden fordømmende mot det russiske regimet, men har samtidig vært naive i flere år i møte med det samme regimet når det er snakk om oljeinteresser.

Men skal vi alltid frede norske oljeinteresser, selv når det betyr at vi støtter diktatorer og nå et Russland som invaderer Ukraina?