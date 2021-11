Endelig fikk Støre til noe

KOMMENTAR: SV tok til fornuft. Dermed fikk partiet noen gjennomslag, og regjeringen får et statsbudsjett i havn. Denne enigheten gjør også veien kortere for SV til deltakelse i regjering.

I forrige uke demonstrerte nesten 2 prosent av Suldals befolkning foran stortinget for å få penger til tunnel i Rødsliane på Rv 13. Nå kommer de første pengene allerede neste år.

Harald Birkevold

Sosialistisk Venstreparti har spilt høyt denne høsten. Ved først å bryte regjeringsforhandlingene og deretter sette seg kraftig til motverge i forhandlingene om statsbudsjettet for 2022.

Bare tre dager før finansdebatten i Stortinget kunne SV-leder Audun Lysbakken stå sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum med en ferdig forhandlet avtale.

Kutter usosiale kutt

For å ha det klart: Dette er ikke et statsbudsjett med et overtydelig SV-stempel. Men partiet har klart å forhandle inn en rekke punkter som en samlet venstreside har hisset seg opp over de siste ukene; som for eksempel å gi arbeidsledige rett på feriepenger, sette i gang en tannhelsereform, beholde arbeidsavklaringspenger, øke bostøtten, øke satsene for rettshjelp og ikke ta barnetrygden fra sosialhjelpsmottakere.

Der har SV fått betydelig drahjelp fra ytre venstre av Rødts terrier Mímir Kristjánsson, som med sin frenetiske agitering i alle kanaler har bidratt til å holde disse sakene glovarme. Han har stått for et utrettelig klasseperspektiv som har vært mangelvare i norsk politisk debatt i minst en generasjon.

Tunnel i Rødsliane!

For Ryfylke er det også en gledelig nyhet at det nå er satt av penger til å starte opp arbeidet med rassikring av Rv 13 og bygging av tunnel i Rødsliane allerede neste år. Regjeringspartiene mener at arbeidet i Rødsliane er framskyndet med fem år i forhold til Solberg-regjeringens framdriftsplan.

Det betyr også at det ligger til rette for at kommunen og fylkeskommunen kan gå inn og forskuttere for prosjektet. Ingrid Fiskaa (SV) har en stor del av æren for at dette prosjektet er løftet fram, sammen med Tom Kalsås (Ap) og Geir Pollestad (Sp).

Ikke mer oljepenger

Sp-leder Vedum, som raskt har tilpasset seg sin rolle som finansminister, føler selvsagt behov for å understreke at SVs gjennomslag ikke vil øke rammen for statsbudsjettet nevneverdig. De fører ikke til økt bruk av oljepenger. Og det blir heller ikke økte skatter og avgifter for 80 prosent av innbyggerne. Bare de med aller høyest inntekt og formue vil skattlegges hardere.

En kraftig økning av CO2-avgiften for oljeselskapene og nei til nye letelisenser i 2022 vil selvfølgelig bli kritisert fra både opposisjonen og fra bransjehold, men dette vil trolig blåse over. Det er egentlig ganske bred enighet om at økte karbonpriser er en av veiene å gå for å tvinge utslippene ned.

Endelig en Støre-seier

Det var klokt av Lysbakken, som selv har ledet forhandlingene sammen med Støre og Vedum gjennom helgen, å lose dette i land nå. Han har spilt høyt, så høyt at det har vært reell fare for sammenbrudd i forhandlingene og en usikker framtid i Stortinget for Støres mindretallsregjering.

Samtidig har Lysbakken selvsagt merket seg den mildest talt røffe starten på Støres regjeringsprosjekt. Knallhard kritikk av usosiale kutt fra en samlet venstreside, inkludert de mektigste LO-forbundene. Og marerittet i Stortinget, der Aps president måtte trekke seg etter påstander om uregelmessigheter med en pendlerleilighet.

Støre trengte en seier nå, og den kunne han få av SV.

Veien til regjeringsmakt?

Men SV har også måttet realitetsorientere seg. Et parti med 7,6 prosent av velgerne i ryggen kan ikke innføre en sosialistisk republikk, uansett hvor mye de måtte ønske det. Delvise gjennomslag, et par blanke seiere, kompromisser og taktisk jobbing er resepten i et samarbeid.

Enigheten om budsjettet for 2022 gjør også veien til inntreden i regjering enklere for SV. Det er ingen tvil om at Ap gjerne vil ha SV med og dermed oppnå en flertallsregjering. Senterpartiet har vært mer avvisende. Men også Sp kommer til å erfare at mindretall er tungvint. Og partiet er ikke i samlet front mot SV. Deler av Sp, den delen partileder Vedum egentlig tilhører, er mer åpne for å slippe sosialistene inn.

Strøm blir varm potet

Et punkt som glimrer med sitt fravær i budsjettet er mer kraftfulle tiltak for å skjerme «vanlige folk» for de ekstreme strømprisene vi nå opplever. En reduksjon av elavgiften i vintermånedene monner lite. Strømpriser på dagens nivå vil jo legge beslag på mange av de andre økningene for dem som har minst å rutte med.

Det er all grunn til å tro at presset mot regjeringen for å komme opp med mer effektive tiltak mot strømsjokket vil tilta utover vinteren, i takt med synkende temperaturer.

