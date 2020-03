Kongen, Folkehelseinstituttet, NRK ... og Stavanger Aftenblad

KOMMENTAR: I krisetider omfavner folk det trygge, det faste og det stabile. Vi lytter til kongen, gjør som myndighetene sier og flokker oss rundt de etablerte mediene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lars Helle sjefredaktør

Dronning Margrethe og kong Harald: I krisetider lytter vi til dem, gjerne på direkten. Foto: Skjermdump fra kongehuset.dk og kongehuset.no.

Vi lever i en tid der folk under 30 år aldri har lest en papiravis og utelukkende får med seg nyheter på sosiale medier. Sosiale medier har ikke journalister eller redaktører. De har etiske regler, men de er basert på amerikaneres oppfatning av bluferdighet, men mangler filtre for kildekontroll, samtidig imøtegåelse eller omtale av barn, slik de etablerte norske mediene har i Vær varsom-plakaten.

Disse gammeldagse mediene er også utstyrt med et personlig redaktøransvar, de bekjenner seg til Redaktørplakaten og de fleste av dem er underlagt Lov om redaksjonell fridom, som er basert på de samme prinsippene. For eksempel at eiere ikke kan legge seg opp i redaktørens vurderinger og prioriteringer. På Facebook, Snapchat og Youtube er brukerne sin egen redaktør, så lenge de holder deg innenfor det amerikanske tilsynet for høy morals standarder. Som leser velger leverandøren langt på vei de sakene som bekrefter egne meninger, interesser og – ja da – fordommer.

Er krisen stor nok, kommer leserne til de etablerte avisene. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Les også Nettsted skriver at vennegjeng traff på hvithai i Stavanger: – Ingen grunn til hai-alarm

Da Byas skrev om det nye, kinesiske sosiale mediet Tiktok i februar i fjor, var det ukjent og upløyd mark for de fleste nordmenn. Nå har stedet ifølge en reportasje i VG tidligere i måneden en million følgere i Norge. De største norske Tiktok-stjernene har fans langt utenfor landets grenser. Emilie Lein (17) fra Haugesund har ifølge samme reportasje 2,1 millioner følgere, men kommer langt bak de etablerte popstjernene Marcus og Martinus, som har over fire millioner fans på Tiktok.

Det er ikke sammenlignbart, men Stavanger Aftenblad hadde på siste måling i underkant av 170 000 lesere totalt på alle sine plattformer.

Leserrekorder på rekke og rad

Så kom koronakrisen. Omtrent samtidig med at regjeringen den 12. mars kunngjorde de strengeste tiltakene i fredstid, tok de gamle mediene over. Både TV2, Dagens Næringsliv og E24 meldte om nye leserrekorder i en rundspørring medienettstedet Medier 24 gjorde. Selv det gamle, hederskronte fagtidsskriftet Sykepleien kunne opplyse om en økning på 34 prosent.

VG hadde den første dagen ufattelige 69 millioner sidevisninger og fikk trafikk fra nærmere fem millioner forskjellige mobiltelefoner og datamaskiner. NRK hadde rekordoppslutning og nesten en million seere var innom TV2s Nyhetskanalen.

I Stavanger Aftenblad merket vi også interessen, med både dobling og tredobling av trafikken. En interessant observasjon var dessuten at leserne kom direkte til oss. Det var ikke en tilfeldig lenke på Facebook eller andre delinger i sosiale medier som skapte trafikken. De kom rett til oss. De ville ha statistikker som var etterprøvd, fakta som var sjekket og kommentarer som var basert på annet enn konspirasjonsteorier.

Denne påstanden baserer jeg ikke bare på synsing. Vi ser nemlig den samme trenden hver gang det skjer noe stort og viktig i samfunnet rundt oss. Og danskene har allerede gjort undersøkelser som viser det samme. Den danske avisen Politiken refererte mandag en undersøkelse (for abonnenter) som meningsmålingsbyrået Megafon har gjort. Den ellers så mediekritiske forskeren Søren Schultz Jørgensen konstaterer at «når vi står midt i en krise, så er klassiske medier den primære informasjonsleverandøren».

Kongen og dronningen

I undersøkelsen oppnår de etablerte mediene 8,27 av 10 poeng på troverdighet. Sundhedsstyrelsen, som er danskenes svar på Folkehelseinstituttet, får hele 9,2 poeng. Hele 88 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppga dessuten at de fulgte direkteoverføringen av dronning Margrethes tale til nasjonen. Det stemmer forbløffende bra med den norske observasjonen om at i krise lytter vi til kongen, gjør som myndighetene sier og flokker oss rundt de etablerte mediene.

Danskene målte forresten også tilliten til de sosiale mediene i koronarapporteringen: 5,48 poeng av 10 mulige.

Det er blant annet der vi finner konspirasjonsteoriene. Det norske faktasjekkestedet Faktisk.no har allerede laget en video som tar for seg noen av historiene som verserer. For eksempel at viruset er menneskeskapt og at Hillary Clinton eller selveste pave Frans kan stå bak. Eller at det er et biologisk våpen skapt av USA, Kina, Russland, Iran eller i den arabiske verden.

Les også Faktisk.no-redaktør: Politikerne har skjerpet seg siden forrige valg

Les også Faktasjekkerne er Facebooks innleide redaktører. Det vil avisredaktør ha slutt på

I Danmark ble også respondentene spurt om hvor de hentet informasjonen om epidemien fra. 59 prosent svarte at de brukte de klassiske, danske mediene, 54 prosent forholdt seg mest til de statlige hjemmesidene, mens bare fem prosent brukte sosiale medier som hovedkilde til oppdatering om koronakrisen.

Profesjonelt filtrert

Forsker Jørgensen igjen: «Umiddelbart kan det virke overraskende at sosiale medier scorer så lavt ... (men) vi velger de klassiske mediene fordi vi har bruk for noe som er profesjonelt filtrert og har vært utsatt for en kritisk vurdering».

Selvfølgelig er jeg inhabil når jeg applauderer disse konklusjonene og selvfølgelig er det en fare for at myndigheter og medier i slike kriser går over fra å utfordre hverandre til å gå i par.

Parløp eller ei: danskene føler seg oppdaterte på situasjonen og akkurat her er det kanskje mindre forskjell på Norge og Danmark enn når vi kommer til kronekursen.