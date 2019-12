«Det er mange hyggelige og redelige stavangerfolk. Sikkert flere hundre.»

Det kan godt hende Viking vinner cupfinalen. Det er jo mye stygt og urettferdig i verden. Men vi tror på det gode. Det lyse. Rettferdighet og lykke. Så det kan hende FKH vinner, også.

Einar Tho, ansvarlig redaktør Haugesunds Avis

SKRÅBLIKK: For hva har vel Stavanger? Hva er Stavanger? En overdreven klynge oljekjemmede rikfolk klemt sammen på en hemoroideaktig utvekst på ellers vakre Jæren.

Et wannabe-Bergen.

De drømmer om bybane, men klarer knapt å bygge en bussvei uten å rote det til. Et folk definert av sitt forhold til bompenger. De var for bompenger helt til de oppdaget at bompenger koster penger.

Men for all del, jeg har bodd i Stavanger, det er mange hyggelige og redelige stavangerfolk. Sikkert flere hundre.

Vi skal ikke dømme dem fordi de ikke kan hilse på normal måte (ja vel?), eller gi en enkelt aksept uten å bruke sitt pompøse «stemme’ de'».

Vi skal heller ikke le av dem fordi de bor i rekkehus på 60 kvadrat, som de kaller enebolig i kjede og betaler ni millioner for. Men kanskje er det greit med litt sympati fordi de har bygd en by der profittens statustyngende skygger jager lærere, sjukepleiere og kunstnere ut av byen. Men det er ikke krise for disse. Det er fint i Sandnes og på Bryne. Riktig fint. Mange der holder med FKH. Gode folk.

Ellers da? Gamle Stavanger? Et glorifisert Skudeneshavn, gjemt bak dampende cruiseskip.

Og stavangerfolk flest er konsekvent upålitelige. De forteller ungene sine at Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike i slaget i Hafrsfjord. Det er bare noe de har funnet på. Altså,

Harald Hårfagre deltok neppe, og landet ble i alle fall ikke samlet. Muligens var det noen småkonger som kjekla litt med noen østlendinger nær Hafrsfjord et sted, slik de fortsatt gjør, men det meste annet av den historien har siddisene bare skrytt på seg.

Vil siddisene lære noe om ordentlige vikingkonger, får de komme seg over fjorden til Haugalandet. Og de kan gjerne kalle trekkfulle og dårlig tilrettelagte skolebygg for kongsgårder, men ekte saker må de komme til Avaldsnes for å grave fram.

Hva har Stavanger gitt verden?

Asbjørn Kloster? En pioner i generelt bedrøvelig livsførsel. Ole Klemetsen? En fagmann innen juling og snøvling. Per Inge Torkelsen? En klovn som har gjort karriere av å snakke skingrende, høyt og fort om ting han ikke liker. De tror det er gøy. Mia Gundersen? Vel, vi har Marilyn.

Vi har Kolbein Falkeid. De har Ingenting. Eller, de var vel fra Sandnes.

Pia Tjelta? Ok, de har Pia Tjelta.

Men kan hun spille fotball? Tror ikke det.

Har Stavanger egentlig et fotballag? Jo da, de har Jarl, Brodd og andre fine klubber. Men Viking valgte å flytte fra byen for en del år siden. Til Jåttå. Et næringsområde i Sandnes-traktene. Et liksom-sted så stusslig at det ikke har fått et ordentlig navn.

Der ligger det et blankt skall av et fotballstadion, kalt opp etter en bank – selvsagt. Stadionet er stort og flott, men halvparten av setene er tomme. Den andre halvparten er fylt av gretne gubber som roper på Benny og snakker om at alt var bedre før.

For det var det. Viking har en løfterik fortid, en smertefull nåtid og en mørk framtid. Men de kledde Obos-ligaen, den skal de ha.

I år topper Viking-spillerne to tabeller: Den for gule kort, og den for røde kort. Faktisk er tre av Eliteseriens fem spillerne med flest gule kort fra Viking. De spiller som draktene ser ut – stygt.

Jo da, kanskje er fortsatt Stavanger en storebror i Rogaland, slik Kain var den svikefulle storebroren til Abel. Samme greia – ingenting å skryte av i seg selv. Nå har lillebror vært best i mange år. Jakob banker Henrik (også fra Sandnes, ikke Stavanger).

Men, jo da, det kan hende Viking vinner cupfinalen. Det er artig at nyopprykkede lag kan yppe seg mot de mer etablerte eliteserielagene.

Men det bør hende at Haugesund vinner.

Haugalandet – land of the Viking kings!

God helg og lykke til!

Heia FKH!