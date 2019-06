Det har lenge vært et av de store, politiske mysteriene i vår region. Hvorfor har det sterke, folkelige engasjementet mot bomringene ikke gitt sterkere utslag på meningsmålingene på Nord-Jæren? Det var jo tross alt her det hele startet. Lokalvalget i 2015 ga Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) tre plasser i kommunestyret i «Nye Stavanger», som det skal kalles etter sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy.

Aftenbladets meningsmålinger i august (1,9 prosent), februar (3,2) og mars (2,8) lå alle godt under resultatet for 2015, og milevis fra de dramatiske utslagene i Bergen, der FNB ble største parti på en måling gjort tidligere i vår. Men nå suser altså FNB opp og lander på 12 prosent, noe som ville gitt partiet åtte plasser i kommunestyret, om dette var valgresultatet.

Trykk på grafen for å se prosenttallene

Frp er gjennomskuet

Frp straffes hardt av velgerne, som later til å ha gjennomskuet partiets dobbeltkommunikasjon i bompengesaken. Partiet får 6,3 prosent, mot 16,1 prosent i august i fjor. Det innebærer en tilbakegang fra valget for fire år siden fra sju til fire plasser.

Det kanskje aller mest interessante med målingen er at dersom dette blir valgresultatet, kan FNB til alt overmål havne på «vippen». Den rød-grønne blokken, bestående av Ap, SV, Rødt – og etter all sannsynlighet Miljøpartiet, vil kunne klare å få flertall uten Senterpartiet eller Venstre. Dersom FNB velger å samarbeide den veien.

Det magiske tallet i denne sammenheng er 34. Det er 67 plasser i kommunestyret i Stavanger etter sammenslåingen med Rennesøy og Stavanger, og 34 er det som skal til for å ha flertall.

Ap er på gli

Nå er det jo ikke sikkert at FNB, som erklærer seg som uavhengig, vil velge å støtte rød-grønn side. Og det er selvsagt temmelig usannsynlig at denne målingen vil være identisk med valgresultatet. Det er langt fram til valgdagen, og de partiene som taper mest på denne målingen, som Frp, vil sette inn alle kluter for å vinne velgere tilbake.

Men det er ingen tvil om at FNBs veivalg vil være av stor betydning for den politiske maktbalansen i det nye kommunestyret. Ap har allerede vist at partiet er i ferd med å forlate den opprinnelige linja i bompengesaken. Fra å være en konsekvent pådriver for både bompenger og rushtidsavgift, sier partiet nå at det er villige til å strekke seg lang for å redde stumpene av byvekstavtalen og bymiljøpakken.

Høyre er på den annen side fortsatt uvillig til å inngå kompromisser. Det øker sjansene for at FNB finner sammen med de rød-grønne. Det hører også med til historien at FNB og SV har samme syn i bompengesaken i Stavanger. SV er også imot bompenger.

Mer rødt enn blått

FNB er ungt, og det startet som et typisk «ensaksparti». Programmet som nylig ble lagt fram, har fått kritikk for å være sammenrasket og lite helhetlig. Det stemmer nok til en viss grad, men alt må begynne et sted. Og slik jeg leser programmet, lener det seg tydelig i retning av sentrum/venstre. Ikke minst fordi partiet lover tydelige (og kostbare) satsinger på skole, eldreomsorg og sosial boligbygging.

Et annet spørsmål som trenger seg på, er om den krisen som har oppstått for de etablerte partiene (Ap ligger an til å miste tre plasser, og Venstre kan bli halvert) vil intensivere forsøkene på å skape en bred allianse mot de «populistiske» fløypartiene. Ordførerkandidat John Peter Hernes har ikke lagt skjul på at han ønsker seg tilbake til de årene der Ap deltok i budsjettsamarbeidet.

Dette sitter langt inne hos Ap, som denne gang øyner en reell mulighet til å få grep om ordførerklubba igjen, men kanskje vil en felles fiende forene dem som kjemper for å beholde milliardene som nå er satt i spill av motstanden mot bomstasjonene.

Nasjonalt fenomen

Det er nemlig fortsatt slik at uten en forpliktende avtale om å redusere biltrafikken, vil enorme beløp i belønningsmidler fra staten utebli. Det vil skape kaos, noe situasjonen på Jæren nå er et tydelig eksempel på. Der har de folkevalgte avvist bomringene, og ingen aner hva som nå vil skje.

Hvorfor kommer framgangen for FNB nå? Det skyldes selvsagt delvis at partiet har vind i seilene over store deler av Sør-Norge. Fra å være et lokalt og kuriøst fenomen har FNB og partigründer Frode Myrhol blitt en nasjonal snakkis. Oslo-avisene har oppdaget partiet.

FNB nyter selvsagt også godt av at Frp har grunnstøtt så ettertrykkelig i bompengespørsmålet. Myrhol trakk nok et lettelsens sukk da det viste seg at partiledelsen sto i mot grasrotopprøret i Frp, der flere tok til orde for at Frp må ut av regjering for å kunne være «hele og rene» i bompengesaken.

De som ikke vet

Men for å gjenta meg selv: Det er lenge til valget. Partiorganisasjonen i Frp vil selvfølgelig ikke sitte stille og se på at to viktige byer som Stavanger og Sandnes glipper ut av hendene på dem. Innvandringspolitikk, eldresaken og andre kjernesaker for Frp kan fortsatt komme på dagsorden nasjonalt. Sylvi Listhaug er et våpen Frp fort kan komme til å utplassere for å oppildne kjernevelgerne.

Om lag 25 prosent av de spurte har heller ikke bestemt seg for hvem de skal stemme på. Det betyr at «vet-ikke-partiet» er omtrent like stort som Høyre.

Kampen om disse velgerne er sentral i den valgkampen som starter nå.