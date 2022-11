Kloke val?

KOMMENTAR: Bygg, buss og veg har blitt dyrare for fylket. Men gir det grunn til å kutta i spesialundervisninga?

For elevane det gjeld, kan det stå om å klara å strekkja seg over i arbeidslivet eller ikkje.

«Vi har litt tid på oss til å gjera kloke val», seier konstituert fylkesdirektør Håkon Schwalb.

For også i fylket må dei spara pengar, også hos dei har både framtida og verda rykka nærmare. Og heller ikkje dei får nok pengar i statsbudsjettet til å dekka prisvekst og høgare kostnader.

Fylket driv stort sett med vidaregåande opplæring og med samferdsel. I tillegg kjem tannhelse, administrasjon og mindre sektorar som kultur og næringsutvikling.

Omsorg

Fylkesdirektøren er bekymra for det han kallar dei «mjuke tenestene» i fylket. Han ber politikarane, som skal bestemma seg for fordelinga av pengane i budsjettet tidleg i desember ein gong, om å tenkja lenger fram enn eitt år. Og om å passa på så ikkje dette svir for framtidige generasjonar.

Han viser stor omsorg, vil eg seia, for fylkets eige bygg, fylkeshuset, som må byggjast om og byggjast ut. Han åtvarar mot å utsetja vedlikehald av bygg, det vil berre straffa seg på lenger sikt. Han åtvarar også mot å kutta i fylkesdirektørens eigen stab, det vil berre verka mot si hensikt, og få negative ringverknader. Så han har skrive eit eige kapittel som viser behovet for å styrka reine administrative funksjonar.

Spesielle behov

Under tre prosent av elevane i vidaregåande skule i Rogaland får spesialundervisning. Det er ikkje mykje. Internasjonale tal viser for eksempel at 13 prosent av barn og unge under 18 år oppfyller kriteria for ei psykisk liding. Og når ein spør nordmenn frå 15 til 66 om dei meiner dei har ei funksjonshemming, som avgrensar dei i kvardagen og er av meir varig karakter, svarar 17 prosent av oss ja. Alle blant oss er ikkje sterke og friske. Og det er ikkje alt som går over.

Fylket skal spara inn 4 millionar i spesialundervisning alt i år. Så føreslår fylkesdirektøren å spara endå 6 millionar neste år, mens det i økonomiplanen lenger fram, er føreslått 10 millionar til i løpet av 2024 og 2025.

Dette kjem til å gå heilt fint, meiner fylket. Nærmare bestemt fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen. Ikkje berre vil det gå fint, kutta kan til og med gjera ting betre enn det er nå.

Språket

Her er det ikkje snakk om langtidsverknader, om tiltak som kan slå negativt ut, eller om å passa på så ikkje innsparingane ein må gjera går utover framtidige generasjonar.

Fylkesopplæringssjefen seier dei har sett at vi bruker meir pengar på spesialundervisning enn andre fylke, for eksempel Vestland, og at det difor er rom for å spara inn. Spara på folk, altså, lærarar og miljøarbeidarar. Her kunne ein også snudd på det, sjølvsagt, sagt noko om at færre ramlar ut av vidaregåande skular i Rogaland enn i Vestland, mens fleire fullfører. Det treng ikkje ha noko med ressursane til spesialundervisning å gjera, men det kan jo vera verdt å nemna.

Fylkesdirektøren, han som har skrive eige kapittel om kvifor meir ressursar i hans stab er så viktige, føreslår også å slutta med å ha undervisning i grupper på fem, i det som blir kalla grunnkompetanse. Dei får klara seg med vanleg store klassar.

Ord som organisering, smartare,

fleksibelt og inkluderande,

har ein lei tendens til å hengja

tett saman med kutt.

Kutta

Lærarar eg har snakka med som jobbar med dette, fortvilar over forslaga til kutt. Kvar hjelpande hand tel, seier dei. Dei er redde sjølv mindre kutt skal gjera det for tungt for lærarar og miljøarbeidarar som er igjen. Det fryktar også rektor ved Jåttå vidaregåande skule, Bjørn Olav Lea.

I fylket blir det sett på korleis ein kan organisera ressursane i spesialundervisning «smartare og meir fleksibelt». Ein sette ned i arbeidsgruppe til dette, i 2019. Prosjektet blir kalla «inkludering og tilpassa opplæring». Dei driv på enno. Men å organisera på ein litt annan måte, tar ikkje nødvendigvis betre vare på elevane, slik fylkesopplæringssjefen hintar om.

Ord som dette, som organisering, smartare, fleksibelt og inkluderande, har ein lei tendens til å hengja tett saman med kutt. Så kan vi jo håpa at «inkludering» vil bety noko anna enn å sitja i større, vanlege klassar, spreidd litt rundt forbi.

Prisen

For kutta i hjelpande hender og hovud, å tyna både dei som jobbar med tilrettelagt undervisning og dei som er elevar der endå litt meir, kan også gi langvarige konsekvensar. Det kan også verka mot sin hensikt. For elevane det gjeld, kan det stå om å klara å strekkja seg over i arbeidslivet eller ikkje.

Vi har ordna samfunnet vårt på ein måte som gjer at det i svært stor grad er dei vidaregåande skulane våre som er portopnarar til arbeidslivet for heile ungdomsgenerasjonen. Anten du skal bli jurist eller få fagbrev som nyttig vaktmeister. Sånn har vi gjort det. Det må også kosta.

Alle treng å kjenna at dei gjer ein forskjell. Og vi veit at vi treng alle unge ut i arbeidslivet. Det er ikkje heilt sikkert vi skal kjøpa at det er viktigare med ny asfalt, og nok folk hos fylkesdirektøren. Det er ikkje sikkert det verkeleg er verre å spara inn på vedlikehald av bygg enn på lærarar til dei som treng spesialundervisning. Men det er ein mektig måte å snakka på. Som politikarane ikkje treng å kjøpa. Og slett ikkje viss det er viktig å ta kloke val.