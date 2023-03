Det må et mirakel til

KOMMENTAR: Kari Nessa Nordtun er en svært populær ordfører, men det hjelper lite når partiet ikke har høy nok oppslutning.

Høyres Sissel Knutsen Hegdal og Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun kjemper om å bli ordfører i Stavanger etter valget i høst.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Nesten halvparten, 44 prosent, av de spurte i Aftenbladets meningsmåling sier at de ville foretrekke Kari Nessa Nordtun som ordfører etter lokalvalget i høst. I september svarte 42 prosent det samme.

Nordtun er favoritt hos de fleste partienes velgere, ifølge tallene fra Respons analyse. Det er bare blant velgere som stemmer Høyre, Venstre og Frp at det er flertall for andre kandidater.

Rivalen fra Høyre, Sissel Knutsen Hegdal, er det 28 prosent som ønsker som ordfører. I september var det 33 prosent som ville det. 6 prosent av velgerne vil ha Frp’s Leif Arne Moi Nilsen som ordfører.

Distanse til Støre

Men lite hjelper vel det når Nordtuns parti sliter i motbakke, samtidig som støttepartiene enten faller bort eller faller ned.

For selv om Arbeiderpartiet i Stavanger ligger noe over landsgjennomsnittet på meningsmålingene, med 19,2 prosent mot 16,5 prosent i den siste TV 2-målingen, er det ingen tvil om at den politikken regjeringen fører også påvirker lokalt.

Nordtun har i flere saker, spesielt på energifeltet, gått ut og kritisert sin egen partiledelse. Det er nok en strategi Ap-ordfører i flere deler av landet vil ha foran lokalvalget, å prøve å distansere seg fra regjeringen.

Men det spørs om dette teller i stort nok monn til å få velgerne til å stemme på Nordtun og Ap lokalt, selv om hun er en populær ordfører.

Avhengighet

Et annet problem Ap i Stavanger har er at de er helt avhengige av støttepartiene sine for å beholde makten.

Ap’s mandater ville med denne målingen falt fra 18 til 13.

I dag har Folkets parti (tidligere FNB) seks mandater inne i kommunestyret. Med denne målingen vil de miste alle. Da ryker også flertallet for Ap.

Og selv om Rødt og SV ville fått inn til sammen tre mandater ekstra, ville MDGs mandater blitt halvert til to og Senterpartiet redusert med ett mandat.

Kommunestyret har 67 medlemmer. Selv om Ap skulle klare å lokke med seg KrFs fire representanter og Industri- og næringspartiets (INP) foreløpige ett mandat og få 32 mandater, ville det fremdeles ikke vært mange nok til å slå Høyre, Frp og Venstres flertall på 35.

Og Venstre klarer neppe Ap å lokke over til den andre siden.

Outsideren

Foreløpig er altså INP inne med ett mandat i kommunestyret i Stavanger. Med Folkets parti helt ute, er det kanskje lett å prøve å sammenligne disse to partiene.

Men dette er ikke et ensaksparti, heller et parti som har klart å finne et tomrom Arbeiderpartiet de siste årene har etterlatt seg.

På kort tid har de klart på landsbasis å bygge seg opp en medlemsmasse som nærmer seg 8000. Til sammenligning hadde Venstre rundt 7200 medlemmer ved utgangen av 2022. INP kan komme til å sanke enda flere stemmer fram mot valget.

Statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad, sa til NRK tidligere denne uken at han tror at de kan klare det mange andre småpartier sliter med, å få mer enn 1–2 prosents oppslutning.

«Dei kan heilt klart bli ein maktfaktor. Fordi dei både kan forhandla med venstre- og høgresida i kommunestyra. Og difor kan dei få posisjonar,» sa Tuastad.

Men skal INP bli en maktfaktor i Stavanger, må de få en mye høyere oppslutning enn den de har i dag.

Maktskifte

Det er ingen tvil om at Nordtun har klart en stor bragd de siste fire årene i å holde samlet partier som i utgangspunktet har svært ulike standpunkter i mange saker.

Og mange i kommunen har nok også opplevd at partiene har levert på mange saker de lovet å levere på før valget, enten man var enige i disse sakene eller ikke.

Men det hjelper lite å være populær når man tilhører et parti som for tiden ikke er populære. Det skal derfor bli interessant å se hvilke taktikker Ap i Stavanger vil ta for å prøve å få folk til å stemme på Ap til tross for at de ikke liker Ap.

Selv om det ennå er et halvt år til valget, er det faktisk nesten som det må et lite mirakel til hvis de skal klare det. Det blir i alle fall en veldig bratt oppoverbakke.

Meningsmålingen akkurat nå er ganske klar og tydelig. Hadde det vært valg i morgen, ville vi fått et maktskifte.