Den drypande gifta

GJESTEKOMMENTAR: Eg vert skremd av hat og løgner mot skeive i kommentar­felta. Her er årsaka.

Pride-toget i Bergen sist laurdag lèt seg ikkje stogga, trass trugsmål og hets.

Øyvind Strømmen Forfattar og journalist

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Tidleg i mai skreiv eg her i Aftenbladet om eit terroråtak mot puben Tepláreň, ein samlingsstad for skeive i den slovakiske hovudstaden Bratislava. To menneske vart drepne: Juraj Vankulič og Matúš Horváth. Juraj var ikkje-binær. Matúš var bifil.

Den unge mannen som stod bak terroråtaket, var påverka av såkalla akselerasjonisme, ein høgreekstrem ideologi som fantaserer om samfunnskollaps og rasekrig, og som dyrkar terroristar som «helgenar». Blant dei som vert gjevne denne statusen, er den norske massedrapsmannen Anders Behring Breivik.

Akselerasjonismen har spela ei rolle i ei rekkje terroråtak dei siste åra, og er også eit fenomen PST konkret har åtvara mot i sine trugsmålsvurderingar.

Blomar og lys utanfor LGBT-baren Tepláreň i Bratislava etter terroråtaket.

Samfunnsklimaet

I midten av mai vitja eg sjølv Tepláreň. Staden er ikkje lenger i drift som pub. – Kven vil koma hit for å ta ei øl på ein fredagskveld, når dei veit kva som skjedde her, og at situasjonen i samfunnet ikkje har endra seg, sa eigaren Roman Samotný til meg.

For det var ikkje høgre­ekstremisme Samotný snakka mest om. Det var samfunns­klimaet. Han fortalde om katolske biskopar som i 2013 gjekk til åtak på det dei kalla ein kjønsideologi, og som «forsøk på å overtyda oss om at ingen av oss frå naturens side eksisterer som mann eller kvinne», og som gjekk til åtak på det dei kalla ein «dødskultur». Det var om ein konservativ organisasjon som kjempa mot homofile sitt høve til å gifta seg, eller til å adoptera og oppdra born. Det var om nettsider fulle av desinformasjon som spreidde løgner retta mot skeive. Det var om opent homofobe fråsegner frå politikarar i det slovakiske parlamentet, og då slett ikkje berre frå det ytste høgre.

I tida som har gått sidan terroråtaket, har Samotný – som eigentleg står fram som ein stillfarande, forsiktig mann – vorte ei viktig røyst i slovakisk samfunnsdebatt. I ei tale berre dagar etter åtaket peikte han på desinformasjonskampanjar retta mot skeive: – Overalt der du ser etter, finst det forgifta brunnar fulle av bløff, konspirasjonsteoriar og løgner. Og folk drikk av dei. Fyrst litt, så meir og meir og meir.

Han retta ei skulding mot dei som – ifølgje han – i årevis hadde søkt å viska skeive ut av det offentlege rommet. – De har sådd hat, sa han. – De har blod på hendene, sa han.

Nokre av dei han kritiserer har sjølvsagt slått attende mot kritikken. Ein konservativ skribent, Juraj Macko, har sagt at dei som kjempa for «såkalla LBGT-rettar» før terroråtak, praktisk talt berre hadde kjempa mot «ein oppdikta vondskap» som dei har kalla homofobi. «Og plutseleg møtte dei verkeleg homofobi, verkeleg hat», skreiv han. Andre har peikt på at gjerningsmannen sverma for ein ekstrem, nynazistisk ideologi; dei har meint at ein slett ikkje kan trekkja liner til den breiare samfunnsdebatten.

Eg spurte Samotný om dette. – Det er ganske klårt at det handlar om samfunnsklimaet, svara han. – Dersom det alltid vert gjenteke at skeive er eit trugsmål mot samfunnet, at me er fienden, då vil det kunne påverka ei ung og forvirra sjel. Han vil kunne tru at han gjer noko godt for samfunnet for å stoppa denne skeive kreftsvulsten. Når nokon kallar meg ein representant for ein dødskultur, tyder jo det at eg må øydast.

Les også Audhild Skoglund: «Den anti-woke mobben»

Ikkje i eit vakuum

Eg har tenkt ein del på dette i det siste, etter at eit Pride-arrangement for born i Bergen vart avlyst på bakgrunn av trugsmål, og etter å ha lese kommentarfelt der noko av den same gifta velta fram som den Samotný snakka om: Folk som uttrykker «kvalme» over eit inkluderande familiearrangement, folk som omtaler Pride som «avskyeleg», «perverst», og jamvel skuldingar om «grooming» og pedofili.

Les også Redd Barna om pride-avlysning: – Kjempeopprørte og triste

Samstundes er skeive eit mål for fleire former for ekstremisme. I fjor gjorde den ekstreme islamismen sitt homohat seg etter alt å døme gjeldande i Oslo, då Zaniar Matapour opna eld mot utestadene London og Per på hjørnet. Matapour var ein del av miljøet rundt den kjende ekstremisten Arfan Bhatti. Før skytinga i Oslo hadde E-tenesta snappa opp at eit terroråtak kunne vera nært framtidige, og at Bhatti – som i dag er sikta for medverknad – kunne vera involvert. Bhatti hadde også lagt ut eit bilete av eit brennande regnbogeflagg i sosiale medium.

I kjølvatnet av skytinga i Oslo oppmoda [krev abonnement] Hadia Tajik muslimske leiarar til å bli med i ei offentleg samtale om haldningar til skeive i muslimske miljø. – Mange opplever utstøyting, dehumanisering, sårande ord og at deira Gud blir bruka mot dei. Det forgiftar livet deira med små drypp i kvardagen, sa ho.

Ho hadde rett. Ein kan ikkje riva den ekstreme islamismen sitt homohat laus frå denne breiare konteksten.

Men det same gjeld for høgreekstremismen. Heller ikkje dette hatet eksisterer i eit vakuum, i ei boble som stoggar ein stad før den skitpraten og den hatpraten som vert betrakta som meir stoverein. Dei to heng saman. Når ekstremistar satsar på homohat, er det ikkje berre fordi ideologiane deira gjer å vera annleis til eit problem og eit trugsmål, men også fordi det lèt seg selja, fordi det let dei spela på breiare, meir folkelege fordomar. Og i blant lukkast dei.