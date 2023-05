Finn frem paljettkjolen – det er Eurovision-uke!

GJESTEKOMMENTAR: Tirsdag arrangeres første semi­finale i Euro­vision Song Contest 2023. Og det er mye å glede seg til. Norge åpner showet med Alessandra og «Queen of Kings».

Eurovision skal være upolitisk, men krigen i Ukraina preger kommende ukes konkurranse. Her den ukrainske elektronika-duoen Tvorchi, som er Ukrainas bidrag, under en konsert på t-banen i Kyiv fredag i forrige uke.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Vårt norske håp ligger for tiden på en sjetteplass på bettinglistene, og Alessandra har levert grunnsolid under prøvene i Liverpool.

Sverige, som topper oddslisten med tidligere Eurovision-vinner Loreen, og Finland, som ligger på andreplass, deltar i samme semifinale.

Alle de tre nordiske landene i denne delfinalen er altså spådd å kvalifisere seg, og dessuten å gjøre det svært bra i hovedkonkurransen.

Nyskrevne låter

I løpet av uken får vi også en til semifinale torsdag og selve Eurovision-finalen neste lørdag.

Eurovision pleier ikke å mangle storslagen vokal, fyrige dansebreaks eller fantasifull scenografi. Så heller ikke i år, når 37 nyskrevne låter fra Europa, Asia og Australia skal i ilden.

Det kan kanskje synes innlysende at alle artistene stiller med originalskrevet materiale, men i en tid hvor tv-ruten ellers fylles med artister som synger coverlåter, enten det er «The Voice», «Hver gang vi møtes» eller «Beat for beat», er det befriende i seg selv. Og slett ikke uvesentlig.

«Snap»

Eurovision beskrives ofte i litt nedlatende eller ironisk tonelag. Og kanskje var den i en periode litt bakpå det som ellers skjedde innenfor «seriøs» popmusikk. Så ikke de siste årene, hvor konkurransen har gitt oss perler som den for tiden allestedsnærværende «Snap» med Rosa Lynn, fra Eurovision 2022, og megasuksessen til italienske Måneskin.

At en armensk artist, Rosa Lynn, plutselig ble en verdensstjerne, er neppe noe som ville ha skjedd uten nettopp en konkurranse som Eurovision. For dette er den årlige påminnelsen om at den musikalske verdenen er atskillig større enn Storbritannia, USA og ens eget hjemland. Faktisk er det kanskje også den årlige påminnelsen om at land som Georgia, San Marino og Moldova finnes.

Slagordet for årets konkurranse er «United by music» (forent av musikken). Logoen er Ukraina-gul, siden Liverpool er reservearrangør for Ukraina, som vant i 2022.

Giga-sending

Eurovision er også en sjanse til å se på landene i et mer positivt perspektiv; ikke fordi det har skjedd noe forferdelig i et av landene som rapporteres i nyhetene her hjemme, men slik de selv ønsker å presentere seg i lyd og bilde.

Og Eurovision er en gigantisk scene å gjøre det på. I fjor hadde de to semifinalene og finalen til sammen 161 millioner tv-seere, og i tillegg fulgte flere titalls millioner sendingene i sosiale medier.

Programlederne (f.v.) er tv-mannen Graham Norton, rapperen Alesha Dixon, den ukrainske sangeren og rockeren Julia Sanina og skuespilleren og sangeren Hannah Waddingham.

I skammekroken

Eurovision ble bygd på prinsippet om fredelig, musikalsk forbrødring over landegrensene i kjølvannet av andre verdenskrig. Og for det aller meste har konkurransen levd opp til dette idealet.

Konkurransen har imidlertid ikke vært fri for de politiske vindene som har blåst over landene. Naboer stemmer gjerne på hverandre, og det dukker rett som det er opp tekster som trår over grensene for politisk nøytralitet. Noen ganger blir det bedømt til å være innafor, andre ganger må tekster, symbolikk og sceneopptreden justeres.

For øyeblikket er det også to nasjoner som står i skammekroken og ikke får delta. Russland er kastet ut på grunn av invasjonen av Ukraina. Belarus ble kastet ut for to år siden, fordi de sendte et propaganda­orkester for det autoritære regimet og nektet å sende et annet bidrag etter å ha fått en advarsel.

Tillatt politisk brodd

Blir så årets finale uten politiske bidrag? Nei, så absolutt ikke. Sveits sender bidraget «Waterguns», som er en antikrigslåt, og som lett kan ses som et innlegg mot Russlands krigføring i Ukraina. Og Kroatia sender bandet Let 3, som synger om diktatorer, raketter og traktorer. Det kontroversielle bidraget latterliggjør diktatorer og er et dårlig skjult angrep på Putin. Det hele er pakket inn i en ellevill orgie av kostymer, snodig koreografi og surrealistisk musikk.

Det later til at årets regel er å være nøytral, – med unntak av når det kommer til kritikk av diktator Putin og hans krig mot et naboland. Ukraina er i tillegg et av de mest suksessrike landene i Eurovision de siste årene, noe som – om mulig – gjør sympatien med dem enda større blant Eurovision-fansen.

Cyberangrep

Eurovision har vært stort i Russland, som alltid har sendt sine største artister og forrykende sceneshow. Mye tyder på at de slett ikke tar lett på utestengelsen. I fjor, da Russland først ble nektet deltakelse, forsøkte pro-russiske hackergrupper å angripe avstemningen under delfinalene og finalen i Italia. I år varsler arrangørene i Liverpool at de er forberedt på det samme og har alliert seg med eksperter både i og utenfor BBC, ifølge Dagbladet.

I fjor måtte stemmer forkastes på grunn av hacker-angrepene. Det kan komme til å skje i år også. Styrken til konkurransen er imidlertid at den er så stor, og også så desentralisert, at det skal ganske mye til før man ikke klarer å komme til et rettferdig resultat.

Så da er det bare å finne frem sjampanjen og palettkjolen og benke seg for stor underholdning med alt det rare, storslåtte, pinlige og hjertevarmende Europa med omegn står klare til å presentere på scenen den kommende uken.