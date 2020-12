Aftenbladet trapper opp i Stavanger

BREV TIL LESERNE: Stavanger Aftenblad ansetter åtte nye medarbeidere og øker innsatsen i Stavanger kommune.

I 2021 vil Aftenbladet ansette en rekke nye medarbeidere som får stavangerdekningen som arbeidsoppgave. Foto: Kristian Jacobsen

Lars Helle Sjefredaktør

Beslutningen ble tatt på et styremøte i Aftenbladet forrige uke, og gjør at vi rett over nyttår kan starte rekrutteringen av nye medarbeidere som skal ha bredere dekning av Stavanger som hovedoppdrag.

Tidligere i år øket vi innsatsen i Sandnes, vi innledet samarbeid med økonominettstedet E24 og ansatte flere nye næringslivsjournalister. Begge disse satsingene vil fortsette med uforminsket styrke.

Stavanger og Sandnes er de to største kommunene i Aftenbladets kjerneområde og dekningen herfra er viktig, også for dem som ikke bor i disse byene. Kommunesammenslåingene ved forrige årsskifte gjorde de to store byene enda større og oppdraget vårt enda bredere.

I Stavanger og Sandnes ligger de største institusjonene og her treffes de viktigste beslutningene i regionen. Regionens beste fotballag og de fremste idrettsutøverne holder til her, men den økte satsingen gjør det også mulig å satse mer på breddeidrett og fotball fra lavere divisjoner.

Den nye stavangersatsingen vil forhåpentlig føre til at leserne får en ny inngangsport til byen. I tillegg til at vi vil komme enda tettere på den løpende nyhetsutviklingen, vil vi legge vekt på å veilede folk gjennom byens mangslungne tilbud på kultur- og utelivsfronten. Vi vil forbedre værmeldingen og vi vil styrke debattsatsingen.

Aftenbladet er en av de regionavisene i landet som har høstet mest heder de siste årene. Journalister hos oss har hentet hjem hederspriser for formuleringsevne, presentasjon og gravejournalistikk. Vi har vunnet Den store journalistprisen, Kulturdepartementets menneskerettighetspris, og flere ganger stukket av med de gjeveste premiene i prestisjetunge Schibsted Journalism Awards .

Siw-saken: Nominert til stor pris. Foto: Anders Minge

Tidligere i måneden ble vi varslet om at det venter fire priser og to hederlige omtaler i neste års European Newspaper Awards for vår magasinjournalistikk og mandag fikk vi beskjed om at «Historien om Siw» er en av ti kandidater fra Europa i finaleheatet i den verdensomspennende True Story Award. 40 jurymedlemmer har gjennomgått 1179 reportasjer fra 2019 og 2020. Historien om Siw er kommet gjennom nåløyet til finalerunden.

Det sier seg selv at denne satsingen på agendasettende journalistikk må fortsette. Samtidig er det viktig å følge med på de løpende nyhetene fra vårt kjerneområde og bli enda viktigere i hverdagen til våre lesere. Dette vil bli merkbart både på Aftenbladet.no og Byas.no, vårt nettsted som retter seg mot unge lesere i tvillingbyene.

Digitaliseringen av mediene går fort og vi mener det er helt avgjørende at Aftenbladet ligger i frontfeltet på dette området, dersom vi vil ha brukerne med oss inn i de neste, avgjørende tiårene. Mye vil derfor også handle om å gjøre brukeropplevelsen for leserne enda bedre. Vi skal også være bedre på sosiale medier og vi skal kort og godt bli bedre på historiefortelling både i lyd, bilde, tekst og video. Gled dere til 2021.

