Store forventninger til Biden i Midtøsten

KOMMENTAR: Palestinere satt på kafeer og hadde på seg munnbind, mens de fulgte nyhetene fra det amerikanske valget. Interessen var så høy at selv små detaljer som poststemmene i Pennsylvania eller stemmegivningen i Wisconsin, satte sitt preg på stemningen.

Den gang visepresident Joe Biden og Palestinas president Mahmoud Abbas i Ramallah i 2016. Foto: Debbie Hill, Reuters/NTB

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Mange har vært i kontakt med slektninger og venner i Amerika, og prøvd å overbevise dem om å stemme på Joe Biden. Da han ble erklært som påtroppende president, var palestinerne begeistret og glade. President Abbas hilste Biden, og erklærte at han vil gjenoppta samtalene med amerikanerne, som ble suspendert da Trump erklærte Jerusalem for Israels hovedstad for to år siden.

Donald Trump stengte det palestinske kontoret i Washington og stoppet all amerikansk hjelp, ikke bare til de palestinske myndighetene, men også til sykehus og infrastrukturprogrammer. Dette førte til økonomisk nød, som eskalerte med Kushner-avtalen, den såkalte «Deal of the Century».

Trumps periode har vært den kjøligste mellom USA og Palestina på 30 år. Selv da den avdøde palestinske lederen Yasser Arafat gikk imot Bill Clintons Camp David-forslag, noe som førte til israelsk beleiring av Ramallah, holdt amerikanerne kontakten med de palestinske myndighetene.

Colin Powell besøkte Arafat under beleiringen, og spilte en rolle i å heve den. På den annen side hadde Obama-administrasjonen, som Biden var en sentral del av, et veldig godt forhold til palestinerne, og et mer anstrengt forhold til Netanyahu og hans israelske regjering.

Tostatsløsningen

Joe Biden har gitt uttrykk for at han støtter tostatsløsningen, og vil gjenoppta den økonomiske støtten til palestinerne. Noen av rådgiverne hans sier til og med at han vil gjenåpne det amerikanske konsulatet i Øst-Jerusalem, som da vil være deres kontaktpunkt med palestinerne. Når det gjelder Trumps ambassadeflytting fra Tel Aviv til Vest-Jerusalem, ser den ut til å være permanent.

Joe Biden er ingen fremmed i Midtøsten, han kjenner nesten alle de viktige aktørene, og i motsetning til Trump lytter han til rådgivere og den amerikanske etterretningen. Joe Biden er en gammel ringrev. Det er ingen grunn til å tro at han vil foreslå nye løsninger. I Ramallah er det derfor liten tro på at han vil slåss for palestinsk uavhengighet, men han vil i det minste ikke feie palestinerne under teppet, slik Trump-administrasjonen har gjort.

Det er grunn til å tro at regjeringen Biden vil bli en forlengelse av Obama-epoken, rent politisk. Vil Biden presse israelerne til å endre bosettingspolitikken? Netanyahu vil ventelig prøve å forsere utbygginger i Øst-Jerusalem de neste par månedene, for å komme et krav om bosettingsstopp fra Biden-administrasjonen i møte.

En ekte israelvenn

Samtidig vil Joe Biden være en ekte israelvenn, noe han har erklært mange ganger. 70 prosent av de amerikanske jødene stemte på ham, og Det demokratiske partiet behøver støtten fra denne velgergruppen - ikke minst økonomisk.

Donald Trump, som fortsatt sitter med makten, kan fortsatt gjøre mye for å true palestinerne før han forlater Det hvite hus. Mange i Midtøsten la Trump for hat, på grunn av taler og twittermeldinger der han raljerte med muslimer. Forsøket på å legge tostatsløsningen død, samt anerkjennelsen av israelsk suverenitet over de okkuperte, syriske Golan-høydene gjorde det ikke bedre. Anerkjennelsen av at okkupert land tilhører okkupanten, er et stort hinder for framtidige forhandlinger mellom Israel og Syria.

Heller ikke Joe Biden er noen mor Teresa, og marginene han opererer innenfor er begrenset. Den amerikanske tilnærmingen til Midtøsten, medregnet golfkrigen for 30 år siden, er mer fiendtlig enn vennlig. Biden møter dessuten et mer komplisert Midtøsten enn Trump og Obama gjorde, ettersom enkelte arabiske stater har startet diplomatiske forbindelser med Israel, samtidig som andre har økt fiendtligheten mot landet.

Slik er det viktig for palestinernes, israelernes og arabernes politiske og økonomiske hverdag hvem som sitter i Det hvite hus. Derfor var kafeene godt besøkt under presidentvalget. Dette handler om framtiden vår.

