Hurtigruten er Nye Norge – dessverre

FRIPENN: Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet.

Konsernsjefen i Hurtigruten, tjener det samme som 70 av de ansatte til sammen. Her et hurtigruteskip på vei inn Trollfjorden i Vesterålen. Foto: NTB scanpix

Sven Egil Omdal Journalist

Den norske sjømann er i de aller fleste tilfeller en filippiner. Vi kaller de flotteste skipene våre opp etter Roald Amundsen og Fridtjof Nansen, men det er Chris, Sonny og Susi som sørger for at de seiler. Det vil si, egentlig har de andre navn, men når fire av mannskapet på «Roald Amundsen» møter NRK, tør de ikke si hva de heter eller å bli avbildet. Får noen nyss om at de har snakket med pressen, vil de ikke få jobb, verken på Hurtigruten eller noe annet skip. «Det er helt sikkert», sier de.

Hurtigrutens ledelse hevder at sjøfolkene kan snakke fritt, men filippinerne forteller at de fikk beskjed om ikke engang å se ut av vinduene på landsiden mens de var i karantene, fordi det var pressefolk på kaien.

3. august sa Hurtigrutens konsernsjef, Daniel Skjeldam, at han skulle være «grenseløst ærlig». Siden var han så godt som umulig å få i tale til granskningsrapporten kom torsdag. Ikke engang da næringsministeren åpent beskyldte selskapet for lovbrudd, lot han seg lokke foran mikrofonen. Det er synd, for ved å bli bedre kjent med Daniel Skjeldam kan vi lettere forstå hva slags samfunn Norge er blitt.

Den gang da Kari Bremnes var ei lita pia ved en diger fjord og drømte om å få komme med ei hurtigrute dit ho en gang skulle, var skipene eid av rederier som het slikt som Troms Fylkes Dampskibsselskab. Nå eies skipene i «riksvei 1» av Silk Topco, som igjen eies av det britiske fondet TDR Capital via Silk Holdings i lavskattlandet Luxembourg, hvor de ikke engang har kyst. Norske medeiere er Trygve Hegnar og Petter Stordalen, som aldri har tørket fiskeslo av nevene mens de så nordgående sige mot kai.

Hegnar og Stordalen, heller ikke spesielt taleføre i de siste, er vår tids Amundsen og Nansen. De erobrer nytt land for en nasjon som egentlig burde hete Norway Capital Holding. I dette landet tjener direktør Skjeldam 14,5 millioner kroner i året, mens «Sonny» og «Susi» får ned mot 29 kroner timen for strevet.

I dette landet rødmer ikke kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege over å si at «lederlønningene i Hurtigruten ligger gjennomgående langt under internasjonal bransjestandard, mens lønningene til internasjonalt ansatte på skip ligger gjennomgående over bransjestandard». Et grenseløst ærlig svar. Det er ingen grunn til å skamme seg over at direktøren tjener det samme som 70 av de ansatte til sammen.

Omsider dukket konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten opp. Det måtte han nesten da advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm torsdag presenterte granskingens knusende dom over selskapet. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Eksemplene Obos og Coop

Du får god terrasse for 97 millioner kroner. Foto: Skjermdump fra Obos.no

Hvis også konsernsjefer er underlagt regelen om at de bare får låne fem ganger årsinntekt, kan Skjeldam likevel se langt etter toppleiligheten i det nye boligkomplekset som Obos oppfører i Middelthuns gate ved Frognerparken i Oslo.

For 97 millioner kroner får du i dagens Norge 395 kvadratmeter, pluss en romslig takterrasse. Det er visning denne uken, men dette er fastpris, så her nytter det ikke å vifte med lang ansiennitet i boligsamvirket.

Coop valgte, kledelig nok en solospiller, langrennsløperen Petter Northug, som forgrunnsfigur for samvirketanken. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Bildene i prospektet viser at det som engang het Oslo Bolig og Sparelag og var et viktig redskap for å avskaffe bolignøden, har satt av god plass både til flygel og en frittstående gasspeis stor som et gammeldags husbankhus.

Fra Middelthuns gate er det fem minutter å gå til Coop Marked Bogstadveien. De mange samvirkelagene var engang solidaritet manifestert i butikker som kundene selv eide. Men da den moderne ledelsen i Coop ville ha en idrettshelt som ambassadør, valgte de Petter Northug og ga ham 10 millioner i året for å late som om fellesskap var noe som sto hans hjerte nær. Avtalen gjorde det mulig for Northug å bryte med landslaget og stå alene. Litt ditt, mest hans.

Eksempelet barnehage-bransjen

Gründer brødrene Roger (t.v.) og Kristian Adolfsen, her fotografert i 2009, lot ikke en juridisk forpliktelse stoppe seg da de kunne håve over 2 milliarder kroner på et salg av barnehager. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Venstre har kjempet tappert mot alle forslag om å forby barnehageeiere å ta ut profitt. «Det er veldig mange kvinner som er gründere innenfor helse- og omsorgssektoren. Nå skal de ta fra dem det som de har investert og brukt livet sitt på, som for eksempel å bygge en barnehage. Jeg synes det er veldig lite respektfullt gjort», sa Trine Skei Grande for tre år siden.

I november i fjor solgte de to brødrene Roger og Kristian Adolfsen selskapet Pioneer Public Properties 170 barnehager til det australske fondet Whitehelm Capital, ifølge Klassekampen med en gevinst på 2,5 milliarder kroner. Det var ikke mulig å få øye på en eneste idealistisk kvinnelig gründer noe sted i transaksjonen. I en serie artikler har avisen avslørt at mange av de 170 barnehagene var omfattet av klausuler mot slikt salg. Men hva er en klausul mot et fett tilbud?

Regjeringspartiet Høyre har ingen planer om å endre noe av dette i programforslaget som er ute til høring. Der ligger det imidlertid et forslag om at «summen av sosiale ytelser ikke overstiger arbeidsinntekt.» Det kan gjøres ved å sørge for at arbeidsinntektene heves slik at de alltid ligger over høyeste sosiale ytelse, men Høyres løsning er at de sosiale ytelsene heller senkes slik at de alltid ligger under laveste arbeidsinntekt.

Til hjertet av Norge, ja

Kari Bremnes, kom du dit du skulle? Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

«Æ hadde bestandig den drømmen», synger Kari Bremnes, «om å få komme dit æ skulle». Vi kommer dessverre ikke dit med Hurtigruten. Den tar oss med til et goldt moderne landskap av fete bonuser og skammelige lønninger, hvor boligsamvirket selger penthouse-leiligheter til hundre millioner, idrettsheltene er verdifulle merkevarer, syke og uføre må klare seg med stadig mindre og barnehager på tomter som nylig var «public property», plutselig er eid av australske investorer.

Hurtigruten lover å bringe utenlandske passasjerer «right to the heart of Norway». Det er dessverre sant.

