Hvorfor ber ikke Høie oss om å svette litt mer?

KOMMENTAR: Britiske myndigheter snakker om korona og fedme i samme åndedrag, og ber folk om å «lose weight». Her hjemme legger helseministeren fram handlingsplaner med navn som «Sammen om aktive liv». Mon tro hva som funker best?

Den britiske statsministeren Boris Johnson ber britene slanke seg og går foran som et godt eksempel. Koronaviruset har vært en vekker for ham, og nå ber myndighetene overvektige slanke seg fem pund. Foto: Ben Cawthra, Sipa USA

Camilla Bjørheim Journalist

– Jeg hadde mest lyst til å droppe det i dag, sier hun med refleksvest og rosa lue.

Klokka har så vidt passert 19.30. Yr-appen forteller oss at det blir «nedbør de neste 90». Blåser gjør det også.

– Det regner stort sett hver mandag kveld, kommer det fra den siste ankomne.

Men snart er vi åtte nabodamer som jogger av gårde i piskende regn.

– Det er oss og Boris, tenker jeg, pesende opp den siste motbakken.

Motivert av korona

De fleste av oss trener for helsa og vekta sin skyld – men nå har også korona blitt en faktor. Både for oss og den britiske statsministeren.

Allerede tidlig i vår viste det seg at nemlig at folk med fedme ble hardere rammet av korona. I Norge hadde 29 prosent av koronapasienter på sykehus fra mars til juli fedme. Bare hjertesykdom var over fedme på listen av mest utbredte risikofaktorer.

Og bare så det er sagt, det skal ikke så sykt mye til for å bli definert som feit: 87 kilo fordelt på 170 cm gir en BMI (kroppsmasseindeks) på over 30. Det er fedme. 73 kilo på 170 cm er overvekt.

Om lag én av fire menn og én av fem kvinner i alderen 40–45 år i Norge har fedme.

Om lag én av fire menn og én av fem kvinner i aldersgruppen 40–45 år i Norge har fedme. Foto: NTB

Boris på slanken

I Storbritannia har myndighetene det siste halvåret snakket om korona og fedme i samme åndedrag. Helseministeren har oppfordret overvektige til å slanke seg fem pund (2,3 kilo) for å redusere risikoen for å dø av korona. Statsminister Boris Johnson har proklamert at han selv er «too fat».

Johnson er ikke er tilhenger av å drive med «nannying or bossying», som kan oversettes med «sitte barnevakt» og rette pekefinger. Etter at han fikk covid-19, har han imidlertid valgt nettopp pekefingeren når det kommer til fedme og overvekt.

Han viser seg gjerne joggende, og skal ha fått tillatelse fra dronningen til å ta sine trimturer på eiendommen til Buckingham Palace.

Samtidig som Boris har svettet og slanket seg, har myndighetene sendt ut pressemeldinger med «lose weight» i overskriften. Budskapet fra myndighetene sammenfaller med oppsummering av 75 studier om fedme og covid-19 nylig publisert i tidsskriftet Obesity Reviews. Konklusjonen er at mennesker med fedme har større risiko for både å bli smittet og å dø av koronaviruset, skriver forskning.no.

Deltakere på Aftenbladets Sprek-prosjekt under fellestrening i Sørmarka. Instruktør Leif Inge Tjelta leder an. Foto: Anders Minge

Vi blir også feitere

Det er fristende å tenke at dette med fedme gjelder briter, ikke nordmenn. Men i februar kom en rapport fra Verdensbanken som viser at folk over hele verden blir stadig feitere. Fedme har tredoblet seg på verdensbasis, og i Vest-Europa ligger Norge i fedmetoppen – bare Storbritannia, Irland og Spania er over oss.

Og fettet har sin pris. Overvektsrelatert sykdom er blant de tre vanligste dødsårsakene i alle verdens regioner, unntatt Afrika sør for Sahara, viser rapporten.

Her hjemme har jeg likevel til gode å høre at slanking, fedme og covid-19 kobles når myndighetene gir korona-råd. Det er fortsatt hold avstand, vask hendene, vær hjemme når du er syk og – det siste nye – begrens antall nærkontakter, som gjentas.

Lite snakk om jogging, altså. Heller ikke ett ord om slanking. Selv om vi altså er i fedmetoppen.

Tiltakene til regjeringen er selvsagt ypperlige for å hindre spredning av viruset, men hvorfor snakker ikke Bent Høie mer om hva vi kan gjøre å forhindre alvorlig sykdom dersom vi først blir smittet?

Mon tro hva som virker?

Det er ikke gjort i en fei verken å komme i god form eller å «lose weight», som Johnson sier. Alle som har slanket seg, vet at det er knallhardt.

Samtidig tyder alt på at koronaviruset har kommet for å bli en stund. Da bør vi forebygge alvorlig sykdom i befolkningen – i tillegg til avstand og håndvask som skal hindre spredning.

Det gjenstår å se om britene klarer å slanke seg. Pekefingeren kan virke mot sin hensikt. Samtidig er det klart at mangeårige tiltak for å gjøre nordmenn sunnere ikke har virket. Går vi for mye rundt grøten, tro?

«Sammen om aktive liv» het handlingsplanen for fysisk aktivitet som helseministeren la fram i sommer. Pressemeldingen fikk tittelen «Enklere å være aktiv». Du må lese 40 sider av planen for å treffe på ordet fedme. Korona er ikke nevnt.

Det er ikke Boris-style, akkurat.

Vil snakke om slanking

Den gode nyheten er at halvparten av pasientene med fedme nylig svarte i en undersøkelse, utført i 11 land, at de er motiverte for å gå ned i vekt, og at de er bekymret for helserisikoen ved fedme. Nesten sju av ti ønsker at legen tar initiativ til å snakke om fedmen og eventuell behandling.

Derfor er det vanskelig å forstå at Bent Høie og norske myndigheter ikke tar en Boris og snakker høyt om slanking. Akkurat nå er nemlig tilliten til regjeringen høy, og mange av oss gjør som vi blir fortalt, enten det gjelder håndvask eller munnbind.

Johnson har en personlig trener som hjelper ham i form. Han om det. Jeg har nabodamene mine. De stiller opp hver mandag. I tillegg til å få gang på pumpa, er det mye god psykisk helse i å ha det sosialt mens vi svetter.

Jogging er slett ikke for alle, jeg vet det. Men jeg er sikker på det fins mange nabodamer som lett blir med på en gåtur også.