Politikernes havvind-rot

KOMMENTAR: Med politikernes somling er det en over­hengende fare for at det ikke blir noen hav­vind-satsing på norsk sokkel.

Havvind har i mange år blitt pekt på som et område der olje- og leverandørindustrien i Norge kan ha store muligheter.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Sebastian Bringsværd, som ledet Equinors arbeid med flytende havvind, var klar i talen under Arendalsuka i 2019: «At ordningene kommer på plass nå, er helt avgjørende for at Norge skal kunne være med på dette.»

Han snakket om ordningene for havvind på norsk sokkel. Et marked her hjemme ville være viktig for at norske bedrifter kunne satse og også lykkes ute i verden, var beskjeden fra både Bringsværd og andre.

Torsdag i forrige uke sto Bringsværd på scenen på Norsk olje og gass’ årskonferanse. Nå er han leder for forretningsutvikling i Aker Offshore Wind.

«Vi må få ut fingeren. Mye har blitt gjort, men vi venter fortsatt på startskuddet. Vi må se på konsesjonssystemet og speede opp hvis vi skal få dette i vannet før 2030. Vi må ha et rammeverk på plass som gjør at norsk sokkel blir et attraktivt sted å investere. Alt dette kan vi få til, men det må skje nå,» sa han.

Altså samme budskap som for snaut tre år siden. Og noe hjemmemarked for havvind har vi fremdeles ikke fått gang på.

Åpningen

Så hva har egentlig skjedd siden 2019?

Norge har åpnet to områder for havvind på norsk sokkel – Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, annonsert av Solberg-regjeringen juni 2020. Siden har flere store selskaper meldt sin interesse.

I Sørlige Nordsjø II skal det bygges ut bunnfast vindkraft. Her er teknologien godt kjent og utprøvd, og den egner seg for rask utbygging. Det vil tilføre det norske kraftmarkedet sårt tiltrengt strøm.

På Utsira Nord er planen å bygge ut flytende havvind. Flytende havvind er det området norske teknologi- og leverandørbedrifter har størst mulighet for å hevde seg i på det internasjonale markedet. Derfor er det her det er aller viktigst at vi kommer i gang så snart som mulig.

Skjer det noe?

Så hva er problemet, når selskapene står klare med planene?

Torsdag starter havvind-konferansen High Wind 2022 i Stavanger, og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sa til Aftenbladet/E24 at «det er ikke bedriftene det står på, det er på myndighetssiden det har stoppet opp».

Den forrige energimeldingen, «Energi til arbeid», ble lagt frem av tidligere olje- og energiminister Tina Bru (H) 11. juni i fjor.

Men etter valget i fjor høst bestemte den nye regjeringen seg for å lage et tillegg til denne meldingen før den kan behandles i energi- og miljøkomiteen og Stortinget. Den skal komme med forslag til rammevilkår kraftproduksjon, som havvind. Ingenting kan starte opp før dette er på plass. Det er dette startskuddet Bringsværd snakker om.

Det er nå ingen konkret plan fra regjeringen for når denne oppdaterte meldingen skal legges fram. Men dersom det ikke skjer før eller rett etter påske, vil det bli svært vanskelig å få saken gjennom før sommeren.

Noe som vil bety en ny utsettelse til tidligst i høst.

Somling?

Det er ikke bare Norge som tenker på havvind, men ganske mange andre land er mye mer ambisiøse og offensive enn Norge.

For mens debatten i Norge om havvind stort sett har handlet om hybridkabler og hvor kraften skal leveres, har flere land, blant annet Sverige, levert storstilte planer for utbygging av havvind. Sverige annonserte i februar at de skal bygge ut 120 TWh havvind i fire ulike havområder, nesten like mye som det årlige strømforbruket i hele Sverige. Til sammenligning er de norske, nå nedskalerte, planene på rundt 14 TWh.

Ett av selskapene som har vist interesse for å bygge havvind i Sverige, er nettopp Aker Offshore Wind.

«Det er ingen tvil om at vi er på etterskudd», sa Stein Lier-Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri til Teknisk Ukeblad.

Tregheten

Høyre-leder Erna Solberg kom på årskonferansen til Norsk olje og gass med et lite stikk til Støre-regjeringen. Solberg mente regjeringen burde sagt ja til å bygge ut havvind med hybridkabler, og at det var et feilgrep å skalere ned havvind-utbyggingen, gitt dagens kraftmarkedssituasjon.

Det kan hun godt ha rett i. Men Solberg og regjeringen hennes hadde i åtte år mulighet til å få dette på plass, lenge før Støre-regjeringen tok over. I mange år ignorerte de også altså ropene fra industrien.

«Hvis vi ikke klarer å skape et hjemmemarked, klarer vi ikke å få bedriftene her til å skjønne hva de kan levere for å få dette til. Dette har vi klart å få til på olje og gass, nå må vi få det til på havvind», sa Bringsværd.

For når aktiviteten i en moden oljeindustri begynner å gå nedover, er det viktig at vi får i gang nye næringer. Og da må bedriftene og menneskene som jobber med olje og gass i Norge i dag få muligheten til å være med på denne utviklingen.

Fra olje til havvind

Flytende havvind er ikke konkurransedyktig i dagens marked, men kostnadene går nedover når industrien blir oppskalert og industrialisert, og med mer innovasjon. Dette har skjedd på bunnfast havvind, som i dag er lønnsomt, uten subsidier, de fleste steder.

I mellomtiden må regjeringen sannsynligvis inn med subsidier for å få dette til, slik de gjorde for å få i gang Hywind Tampen-prosjekt til Equinor.

Men hvis det er pengene det nå står på, og dette ikke er noe regjeringen ønsker å satse på, bør den avklare dette for industrien med en gang og heller avlyse havvind-satsingen på norsk sokkel.

«Det er viktig å gi industrien signaler,» sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på årskonferansen forrige uke.

Men de signalene som er gitt til nå, er at dette ikke er så viktig, og at næringen bare må finne seg i å vente. Til det er for sent.