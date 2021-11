Smitten på retur i Israel etter tredje vaksinedose

GJESTEKOMMENTAR: Israel har stor suksess med å gi alle en tredje vaksinedose. I tillegg skal barn ned til fem år koronavaksineres, men ikke uten protester.

En 14 år gammel israeler får sin tredje dose av koronavaksinen i et helsesenter i en kinokompleks i Jerusalem. Nå skal barn fra fem til 12 år tilbys vaksinering.

20 måneder etter at koronapandemien rammet Israel for første gang, er mediadekningen av pandemien endelig på retur. Israel var første land ut med masse-vaksinasjoner, og var også først ute med en tredje vaksinedose til alle.

Resultatet av booster-vaksinene, som rett og slett er en tredje dose som settes et halvt års tid etter andre dose, er rett og slett utrolig. Antall smittetilfeller synker kraftig, det samme gjør antallet alvorlige sykdomstilfeller.

De fleste som blir koronasyke i Israel nå, er folk som av ulike årsaker har latt være å vaksinere seg. Flere europeiske land og det amerikanske helsedepartementet (FDA) har brukt erfaringer fra Israel til å godkjenne og anbefale booster-vaksinasjoner.

Rabbier og muslimske ledere i Israel har tonet ned mot­standen mot korona­vaksinen.

Stor skepsis

Men alt er ikke rosenrødt: Den opprinnelige vaksinekampanjen som begynte rundt jul i fjor, skapte stor skepsis i en tredjedel av befolkningen. Ultraortodokse jøder og ortodokse muslimer har vist liten vilje til å la seg vaksinere, da deres tillit til staten er frynsete. Offentlige tiltak blir vanligvis mottatt med negative reaksjon fra disse miljøene.

Den første vaksinerunden resulterte i få eller ingen tilfeller av bieffekter. Noe som førte til at flere rabbier og muslimske ledere tonet motstanden ned. En del personer med tilhørighet i disse gruppene har over tid vaksinert seg – i alle fall i den første og andre vaksinerunden.

Til tross for at vaksinene har vært meget tilgjengelige helt fra starten av, er antall israelere som er vaksinert to ganger, rundt 9 prosent lavere enn tallet som har fått én enkelt vaksine. Andelen som har mottatt booster-vaksinen, er 30 prosent lavere enn dem som fikk to vaksiner og 35 prosent lavere enn antall israelere med én enkelt vaksine.

Vaksinekort gir adgang

Regjeringen i Israel har innført et digitalt vaksinekort, på papir kort til dem som ikke har mobiltelefoner, og har samtidig innført omfattende begrensinger for innbyggere som ikke har mottatt den tredje vaksinen. De som ikke kan vise til at de er full-vaksinerte, altså har fått tre doser, har ingen adgang til begivenheter som konferanser, idrettsarrangementer, kino og teater.

Vaksinekortet gir også adgang til restauranter, med unntak for uteserveringer, universiteter og hoteller. Uvaksinerte får heller ikke lov til å ta kjøretimer. Det er unntak for folk som kan vise til en fersk, negativ test. Dagliglivet til dem som ikke har fått tre vaksinedoser, er tungvint.

Dette har ført til heftige protester fra en forholdsvis liten gruppe som ikke nødvendigvis har tilhørighet til religiøse grupper, men som er imot vaksiner. De protesterer kraftig mot at statens regelverk legger begrensinger for uvaksinerte folk. Deres protester har gått så langt som til fysiske trusler mot ledere i helsedepartementet. Sjefen for folkehelsen er nå beskyttet av livvakter 24 timer i døgnet.

Det er vanskelig å argumentere med fakta i møte med slike folk. Den såkalte fjerde bølgen som treffer Europa i disse dager, er blitt kraftig redusert i Israel, og tallene er stabil lave etter at 4 millioner voksne er blitt vaksinert med en tredje dose i høst.

Kurven vendte nedover allerede få uker etter at 30 prosent av den voksne befolkningen hadde fått booster-vaksinen, og falt til dagens rekordlave nivå av 439 tilfeller den siste uka. Det er få tilfeller av alvorlig syke, og de fleste av dem er altså uvaksinerte.

Et hett tema i nyhetene de siste ukene, har vært vaksineringen av barn mellom 5 og 12 år. Beslutningen om å vaksinere barn ble endelig tatt sist uke, og programmet skal settes i gang i løpet av kort tid. Et forslag om å gi fordeler til barn som blir vaksinert, er imidlertid blitt nedstemt.

Israels statsminister Naftali Bennett fikk sin tredje vaksinedose etter at Israel i august åpnet for en booster-vaksine til alle over 40 år.

Netanyahu sliter

Regjeringen i Israel har allerede overlevd mye lenger enn mediene, Netanyahu og det konservative Likud-partiet hadde ventet. For første gang på tre år har Israels parlament vedtatt et statsbudsjett – noe Netanyahu ikke klarte og derfor brukte som unnskyldning for nye valgrunder.

En regjering sammensatt av partier som ligger langt ute på Israels høyreside og langt ute til venstre, og med avgjørende støtte fra det islamistiske partiet i israelsk poltikk, er noe som var fullstendig utenkelig for bare et halvt år siden. Det som tydeligvis limer regjeringspartiene sammen, er frykten for nytt valg og for Netanyahus retur til makten.

I mellomtiden pågår saken mot Netanyahu i retten i Jerusalem. Vitner i retten kaster ikke positiv lys på Netanyahus handlinger som statsminister.