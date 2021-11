Løsningene i hallene

KOMMENTAR: Ligger løsningene på klimakrisen i de store hallene, eller er det bare tomme ord og svarte enhjørninger?

Amalen Santhanander snakket på vegne av flere urbefolkninger når han sa at løsningene ikke er de som blir presentert på klimatoppmøtet.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Det er bare falske løsninger de driver med der inne. Løsningene høres bra ut, men de burde ikke eksistere», roper Amalen Santhanander mot de hundrevis av menneskene som ankommer klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag morgen. Han representerer en protestgruppe av folk fra ulike urbefolkninger.

Bak seg har han en svart enhjørning. En karbon-enhjørning, sier han. En som er like uvirkelig som løsningene de snakker om «der inne», altså ved inne i de store hallene på det gigantiske konferansesenteret i den skotske byen.

USAs klimaminister John Kerry sa at han er optimistisk på at det kommer løsninger ut av dette klimatoppmøtet.

De store hallene

For klimatoppmøtet handler om mye mer enn politikere som sitter rundt et bord og forhandler. Mye handler om mulige løsninger. De store haller er fylt med pavilijonger fra alle verdens land og organisasjoner, og alle har sine egne svar på hvordan klimakrisen kan løses.

I en av pavilijongene står USAs klimaminister John Kerry på talerstolen og snakker om det han mener er et av de viktigste intitiativene: NDC-partnerskapet.

«Den største utfordringen er gjennomføringen», sier Kerry.

Nationally determined contributions – nasjonalt fastsatte bidrag – er kjernen i Parisavtalen, og innebærer at landene rapporterer inn det de faktisk klarer å kutte av utslipp.

Problemet er at en del av de fattigste landene har ikke gode nok systemer for å klare denne rapporteringen, og de har ikke penger nok til å skaffe seg denne. Da trenger de hjelp fra rike land, mest med kompetanse men også med penger som gjør det mulig.

Derfor bidrar Norge nå med 70 millioner kroner til et fond som skal sørge for at de fattige landene henger med på utviklingen.

Som klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa fra talerstolen da det var hans tur å tale:

«Dette er forskjellen på bla-bla-bla og handling. Vi som rike land må være med på å hjelpe de fattigere, sånn at disse ikke blir innelåste i en økonomi som er avhengig av varer ingen lenger vil kjøpe.»

Nils Røkke, Sintef-sjef,, professor ved NTNU Asgeir Thomasgaard og klima- og miljøminister Espen Barth Eide snakker om Nordsjøen.

Nordsjøen og artikkelen

I Bellonas pavilijong presenterer Sintef-sjef Nils Røkke og NTNU-professor Asgeir Thomasgaard en løsning for hvordan Nordsjøen kan bli en drivkraft i det grønne skiftet.

De ber Barth Eide om mer penger til forskning, og mener at myndighetene i alle landene rundt Nordsjøen må samarbeide om å lage infrastrukturer som kan innebære havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen.

Klimaministeren snakker med ungedommer fra Miljøagentene, før han haster videre for å forhandle om artikkel 6.

Barth Eide leder, sammen med Singapores miljøvernminister Grace Fu, forhandlinger om den såkalte artikkel 6. Artikkel 6 handler om karbonmarkedene og andre former for internasjonalt samarbeid. Til tross for det lite spennende navnet, er artikkel 6 faktisk noe av det viktigste politikerne skal bli enige om på dette klimatoppmøtet.

Det er den siste biten av den såkalte regelboken, som landene ble enige om i 2018. Ifølge Barth Eide er stemningen i forhandlingene god, men det er fremdeles uenigheter. Målet er å klare å få til en enighet før klimatoppmøtets slutt på fredag.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møtte ungdommer fra Miljøagentene.

Oljelobby

Men samtidig som alle disse løsningene blir presentert, kunne BBC for et par dager siden rapportere om at det er fossilindustrien som har den største delegasjonen på klimatoppmøtet. Det er flere delegater - totalt 503 - assosiert med denne industrien enn fra noe enkeltland, ifølge den britiske statskanalen. Den største delegasjonen fra et enkeltland, på 479 delegater, kommer fra Brasil.

En lobbyist fra fossilbransjen er definert som noen som er del av en delegasjon av bransjeforening eller er mmedlem av en gruppe som representerer interessene til olje- og gassbransjen.

Protestgrupper mener dette er et stort problem, fordi det er påvirkning fra denne industrien som har gjort at det ikke har vært reelle klimakutt de siste 25 årene.

Enhjørning

Og det er faktisk dobbelt så mange av disse som delegater som representerer urfolkene som protesterte ved inngangen av de store hallene. Så kanskje det er noe i påstanden om den svarte enhjørningen.

«Vi må lytte til de barna som står utenfor her, og sørge for deres framtid», sa Kerry. Samtidig sa han at han aldri hadde vært på et klimatoppmøte med så mye energi. For optimismen er det ikke noe å si på.

Det er lett å se når man vandrer gjennom de store hallene at Kerry også har rett når han sier at det er en stor jobb igjen å gjøre. Men kanskje det er her løsningene også ligger.