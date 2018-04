Å se Macron i aksjon − smigrende overfor Trump, deretter høflig uenig med ham, og hele tiden komme med forslag til kompromissløsninger − er som å se en dyktig danser utføre et parti av komplekst sammensatte trinn. Det gjenstår å se om Macron vil lykkes, men sannelig forsøker han.

Macron mener at «Donald Trump vil bli kvitt Iran-avtalen av innenrikspolitiske årsaker», fortalte han meg og en liten gruppe journalister onsdag. Det som vil skje videre, anslo han, er «en periode med spenning». Det er nok en underdrivelse.

Sett fra Irans side

Mary Altaffer, AP/NTB Scanpix

Teheran har signalisert at dersom Trump trekker USA ut av avtalen 12. mai − fristen for å gjenopprette sanksjoner mot Iran − er det mest sannsynlige resultatet at Teheran også vil trekke seg fra avtalen. Og som Irans utenriksminister, Mohammed Javad Zarif, fortalte meg mandag: «Straks vi trekker oss, opphører alle restriksjonene på atomprogrammet.»

Zarif hevdet at Iran har bekjent seg mye sterkere til avtalen enn de fleste innser. «President Trump synes ikke å ha lest avtalen. Det tredje punktet i den sier at Iran forplikter seg til aldri å utvikle atomvåpen. Det er ingen tidsbegrensning der. Ordet vi bruker er «aldri». Tidsbegrensningene i avtalen gjelder frivillige grenser for vårt atomprogram som vi har forpliktet oss til for å gi det internasjonale samfunnet tillit til at vi er oppriktige i våre intensjoner.»

Macron er ikke så sikker på at Iran vil trekke seg fra avtalen, dersom USA gjør det. «Hvis Iran trekker seg ut også, kan USA innføre strenge sanksjoner, og da vil spiralen gå nedover», sa han. Han planlegger å oppfordre president Hassan Rouhani om å tøyle den iranske reaksjonen og gå med på å å finne en ny vei framover.

«Forferdelig presedens»

Macron har presset Trump privat og offentlig for å beholde Iran-avtalen. «Det vil sette en forferdelig presedens for verdens ledende makt å gjøre den feilen det er ikke å følge opp en avtale den gikk i spissen for og signerte», sa han. Og Macron ser dette som en del av forferdelig mønster fra en administrasjon som har bestemt seg for å trekke seg fra Parisavtalen om klimaet og Trans-Pacific Partnership, TPP (handelsavtalen mellom 12 land i Stillehavsregionen; red.mrk.), som har svekket sin forpliktelse til Verdens handelsorganisasjon (WTO), og som nå ser ut til å være fast bestemt på å snu seg vekk fra Iran-avtalen.

Men Macron er også kritisk til Iran. «Siden avtalen ble signert, har Iran tatt noen beslutninger. De har utvidet sin regionale inngripen [i Jemen, Libanon og Syria]. De har styrket sitt ballistiske rakettlager. De ser ut til å ha brukt inntekter fra lettelser av sanksjoner til å finansiere militser og utenlandske operasjoner mer enn å gi hjelp til sin egen befolkning. Alle disse beslutningen har konsekvenser», sa han.

Tre nye pilarer

Uansett, Macron er fast bestemt på ikke å vri seg i hendene, men heller finne en vei framover. Derav hans kunstferdige forslag om en ny atomavtale. Selv om dette kan høres ut som Trump, foreslår Macron faktisk noe helt annet. Den første pilaren i hans nye tilnærming er overholdelse av den eksisterende atomavtalen, uendret og ubeskåret. Men han foreslår i tillegg tre pilarer som vil rette seg mot Irans ballistiske rakettprogram, motvirke iransk innflytelse i Midtøsten og forlenge forpliktelsene Iran har gjort i de ulike tidslinjene i den nåværende avtalen (som spenner fra åtte til 25 år).

Med andre ord, dersom Iran går med på å snakke om disse nye temaene, vil den nåværende avtalen forbli intakt. Det er ikke klart at den iranske regjeringen vil akseptere dette forslaget. Og det er ikke klart om Trump vil gå med på et rammeverk hvor avtalen han har kalt «den verste avtalen som noen gang er forhandlet», vil bli beholdt. Begge sider må klatre ned fra sine posisjoner.

Konsekvenser

En iraner som er velbevandret i disse problemene, gjorde en interessant observasjon om hvorfor atomavtalen har fått så mye kritikk i både Washington og Teheran. I 40 år har USA og Iran falt inn i et bestemt atferdsmønster. USA ser som sin rolle å legge press mot og true Iran, mens Iran mener at deres rolle er modig å stå imot. Atomavtalen var et forsøk på bryte med denne fortiden og skape en ny dynamikk med dialog, men i stedet kom det et tilbakeslag i begge landene.

Macron forsøker å utmynte en ny vei for dialog og diplomati. Hvis han mislykkes, vil det være fordi for mange i Washington, og også i Teheran, er blitt komfortable med det gamle mønsteret. Ved tankeløst å holde seg til det, ser de ut til å lede oss på en vei nedover mot spenning, konflikter og kanskje til og med krig.