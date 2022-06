Nei! Nei, nei, nei!

KOMMENTAR: Ingen skal bli drepne, skada, truga eller skremt for kven dei er, eller for kven andre trur dei er.

Det var terror i Oslo i natt. Den var retta mot skeive.

Det skulle ha vore Pride-parade i Oslo i dag. Den er avlyst. Etter råd frå politiet.

Ein 42 år gammal mann, norsk statsborgar, er sikta for drap, drapsforsøk og terror i natt. Han skaut folk, skaut folk som var ute på byen. Og det var ikkje tilfeldige utestader han oppsøkte, det var tre utestader som alle er kjende for å samla skeive. Det var kvelden og natta før Pride.

Denne morgonen veit vi så langt at to er døde, 10 er alvorleg skadde, sannsynlegvis skotne, 11 har lettare skadar, etter kaoset og panikken som oppstod.

Og alle skeive har fått den mest grufulle beskjeden ein kan få: Også i Norge, også i Oslo kan du bli skoten på - ønskt død - for å vera den du er, for å krevja å få elska den du vil, uansett kjønn, legning, tru.

I staden for å gå i paraden vi nå har diskutert opp og ned og i mente, på ganske polarisert vis, må alle som hadde tenkt å gå der, halda seg heime. Finna den nærmaste flokken sin. Kohorten. Inn i dei kohortane skal vi alle bli med. Uansett legning, haldning eller tru. Rundt dei kohortane skal vi alle stilla oss.

Det tok berre minutt frå meldinga om skytinga kom, til politiet var på staden og gjerningsmannen arrestert. Vi veit han var kjent for PST, vi veit han var domfelt for ting som i dag verkar små – ein narkotikadom, ein for å bera kniv, ein langt tilbake i tid for kroppsskade.

Vi veit han har iransk bakgrunn, men er norsk statsborgar. Han var altså ein av oss. Vi veit ikkje om det er psykiatri i bildet, vi har ikkje kome så langt. Han er ikkje avhøyrt.

Men vi veit at mange av dei vi deler dette landet med, venner, kollegaer, folk, har blitt redde. Nokon har mista sine. Nokon veit ikkje korleis det går med sine.

Det første vi skal gjera, det første vi kan gjera, er å stilla oss opp for dei. Med dei. Uansett. Norge er eit demokrati. Folk skal ikkje kjenna seg truga for kven dei er. Folk skal ikkje måtta gøyma kven dei er.

Så skal vi, ein annan dag, fortsetja diskusjonane – alle diskusjonar. I ord. Med den fryktelege erfaringa i ryggmergen, at nokon kan bli skotne for kven dei er. På gata. I vårt land.

I dag går alle tankar til alle dei som kjenner i heile seg at det kunne ha vore dei.