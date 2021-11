Koronasertifikat, ja takk!

KOMMENTAR: Du har også et ansvar overfor andre når du påberoper deg retten til å stille deg utenfor.

Koronasertifikatene viser om du er vaksinert eller ikke

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fredag åpnet regjeringen for at kommuner kan innføre krav om å vise koronasertifikat for å slippe inn på restauranter, konserter, kulturarrangementer og lignende.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa at forutsetningen er at de har vedtatt en lokal forskrift. I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert.

Solberg-regjeringens begrunnelse for å innføre et slikt vaksinepass var gjenåpning av samfunnet. Den nye regjeringens begrunnelse er å slippe å gjeninnføre strenge tiltak i hele landet, og å unngå nye nedstengninger. To sider av samme sak, altså.

«Hensikten er å lette på mer inngripende tiltak», sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet mener at koronasertifikat vil ha betydning for smittefaren: «Selv om det innføres for å leve mer normalt og unngå smitteverntiltak, så vil effekten av det være at du kan gjøre det på en tryggere måte».

Les også 73 nye smittede på Nord-Jæren

Ikke segregring

Men enkelte som av en eller annen grunn ikke ønsker å ta vaksinen, har vært veldig ivrige i å påstå at dette koronasertifikatet er noe helt annet.

Ord som «segregering» og «apartheid» blir brukt i sosiale medier. Men det er en helt feilslått sammenligning. Dette har ingenting med å stenge ute en del av befolkningen på grunnlag av bakgrunn. Det har faktisk ikke noe med utestengning å gjøre i det hele tatt, for det er helt frivillig å ta vaksinen og helt frivillig å teste seg.

Det er bra å være skeptisk til nye ting. Men nå er det satt over 4 milliarder vaksinedoser i verden, og det har vist seg stort sett å være trygt. De som dør, dør av sykdommen, ikke av vaksinen.

Det finnes vaksinerte som også blir syke, og de kan være smittebærere. Det viser også tallene fra FHI. Men nesten ingen blir alvorlig syke etter å ha tatt vaksinen.

Les også Vaksinestunt for de mellom 12 og 15 år i neste uke

De uvaksinerte syke

Mange av dem som velger å ikke vaksinere seg, vil ikke selv beskyttes, men erfaringer fra flere land viser at det er de uvaksinerte som nå havner på intensivavdelingene.

Og derfor må vi, som fellesskap, i større grad beskytte nettopp dem som ikke vil beskyttes. For de utsetter ikke bare seg selv for større fare. Flere innleggelser legger et større press på sykehusene, som igjen fører til at andres operasjoner eller behandling blir utsatt.

En lungelege som jobber ved flere sykehus i Storbritannia, skrev denne uken et innlegg i avisen The Guardian. Han begynte slik:

«Mannen i 20-årene som alltid hadde passet på hva han spiste, trente og var for frisk til å bli veldig syk av korona. 48-åringen som aldri kom så langt at hun bestilte vaksinetimen, 50-åringen som kjente noen som hadde fått bivirkninger av vaksinen, kvinnen som ventet på litt flere bevis og den unge kvinnen som var bekymret for effektene fra vaksinen på babyen sin», skrev han om dem som nå havner på intensivavdelingene, og som blir alvorlig syke og i verste tilfelle dør.

«På sykehusenes intensivavdelinger har covid-19 stort sett blitt til en sykdom for de uvaksinerte», fortsatte han.

Dette er bare én av mange historier fra helsevesen i andre land, der vaksinasjonsgraden er lavere enn i Norge og vaksineskepsisen større.

Les også Sissel har prøvd 22 behandlinger de siste årene, men blir ikke frisk. Ny forskning gir henne håp

Demokrati

Noen tror at vaksinepasset er en måte å kontrollere befolkningen på, som i Kina med kredittvurderingssystemer. Og at vaksinepasset skal kontrollere andre aspekter av livene våre. Men det er ikke hensikten med disse passene. Ikke i Norge.

Det foregår ingen «massepsykose», og mediene er ikke «manipulert» eller «styrt», som enkelte av de mest bastante vaksinemotstanderne hevder. De fleste her i landet har tiltro til helsemyndighetene og til myndighetene. Det er et tegn på at vi lever i et åpent demokrati med en fri presse.

Men at den motsatte oppfatningen finnes, viser også at det er viktig at norske myndigheter letter på tiltak som koronapass så snart viruset ikke lenger er en trussel. Og at kommuner med lite smitte ikke innfører det unødvendig.

Muligheten til å delta på arrangementer og lignende er jo også åpen for uvaksinerte som tester seg på forhånd. Hvis ikke det å teste seg også er problematisk, da.

Les også Flere tusen møtte opp til gjen­opp­dag­elses­fest: – Jeg er veldig fornøyd

Risiko

FHIs siste vurdering er at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i november og desember er middels til stor. Det vil komme en økning i antall tilfeller og sykehusinnleggelser blant uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander, mener de.

«Økningen vil sannsynligvis fortsatt være størst blant uvaksinerte barn og unge, men det kan også komme økning blant vaksinerte voksne. Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus», heter det i vurderingen.

FHI mener at en utbredt immunitet i befolkningen vil dempe både smittespredningen og sykdomsalvorligheten. Og at mer vaksinering, og at vi følger smittevernreglene, kan bremse epidemien ytterligere.

Les også Fikk to kanselleringer på ti minutter: – Frykter fortsettelsen

Ikke uten ansvar

Vaksinasjonsgraden i Norge er på 87,4 prosent, ifølge FHI. Det er 91,5 prosent som bare har fått første dose. Kanskje kan innføringen av et koronasertifikat være med på å overbevise disse om å ta den andre dosen.

Noen vil nok aldri ta denne vaksinen, og vil hevde sin individuelle selvråderett. Men som uvaksinert er man ikke uten ansvar. Det ligger et stort ansvar i å hevde sin egen rett over andres i et fellesskap. Spesielt når bekjempelsen av dette viruset ligger i at en vaksine ufarliggjør det.

Det ligger også et ansvar overfor de mest sårbare for smitte, de som verken tåler vaksinen eller å bli syke.