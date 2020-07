Permafrosten smelter

KOMMENTAR: Mens pandemien herjer i verden, skjer det noe i vårt naboland som kan akselerere klimaendringene og føre til nye pandemier.

Den smeltende permafrosten i Sibir kan få katastrofale følger. Foto: Dmitry Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Hilde Øvrebekk Kommentator

Bilde av hetebølgen i Sibir i juni. Foto: ECMWF Copernicus Climate Change Service / ESA

Årets juni var globalt over en halv grad varmere enn gjennomsnittet for måneden i perioden mellom 1981 og 2010, ifølge klimaovervåkingstjenesten C3S, en del av EUs Copernicus-prosjekt. Gjennomsnittstemperaturen var den samme som i fjorårets rekordvarme juni.

Det er 20 prosent sannsynlighet for at den globale gjennomsnittstemperaturen i ett av de neste fem årene vil være 1,5 grader over førindustriell tid, ifølge prognoser fra FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Sibir-varme

I Verkhojansk, øst i det arktiske Sibir, ble det målt hele 38 grader, en ny varmerekord nord for polarsirkelen.

Ifølge C3S var gjennomsnittstemperaturen i hele arktiske Sibir sammenlagt over 5 grader høyere enn normalt og over én grad høyere enn i 2018 og 2019. Begge disse årene var rekordvarme.

Været i Sibir har i år vært preget av store og ekstreme endringer. Vinteren var rekordvarm, med hetebølger som tok temperaturene noen steder til 10 grader over gjennomsnittet for perioden 1981–2010. Og så kom juni med snøstormer og tornadoer, sammen med varmerekorder. Det har ført til voldsomme skogbranner.

Hvorfor er dette viktig, og hvorfor skal vi bry oss med temperaturene i Sibir? Det er fordi når temperaturene stiger i dette området, fører det til at permafrosten smelter. Og det kan få store følger for oss alle.

Permafrost

Permafrost er jordsmonn som forblir fullstendig frossent i minst to år. Det permanent frosne jordsmonnet, som består av jord, sand og stein holdt sammen av is, er trolig dannet gjennom istider som går tilbake flere tusen år. I Sibir er permafrosten 1500 meter tykk, med et lag av vegetasjon på toppen.

Ifølge USAs National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), går oppvarmingen av Arktis dobbelt så raskt som på resten av kloden. I 2016 var permafrosten i Arktis 3,5 grader høyere enn i begynnelsen av 1900-tallet. Det er første gang permafrosten smelter på denne måten siden den siste istiden.

Ifølge studier kan denne oppvarmingen føre til at 40 prosent av jordens permafrost forsvinner innen utgangen av dette århundret. Dette vil få store følger.

Inne i permafrosten ligger store mengde organisk materiale, mye av det tusenvis av år gammelt. Dette er restene av døde dyr, planter og mikroorganismer som frøs før de råtnet. Når permafrosten smelter, brytes disse ned. Det fører til utslipp av CO₂ og metan. Klimaforskere har funnet at for hver grad temperaturen på jorden øker med, kan smeltingen av permafrosten slippe ut klimagasser tilsvarende 4–6 år med utslipp fra olje, gass og kull. Det kan akselerere klimaendringene.

Infrastruktur

Men smeltingen av permafrosten vil ikke bare få følger for klima på jorden. Spesielt i Siberia vil det få direkte følger for de menneskene og dyrene som bor der.

Det gjør at grunnen blir ustabil, og vil føre til store hull i bakken, ras og oversvømmelser. At jorden synker, fører igjen til at infrastruktur som veier, jernbaner, bygninger, strømledninger og rørledninger blir ødelagte. Noen steder i Sibir har jordoverflaten falt med så mye som over 80 meter noen steder.

Ett eksempel så vi i mai i år, da dieselolje fra en tank, som kollapset da permafrosten smeltet, rant ut i en stor innsjø nær en nikkelfabrikk nord for Norilsk. Ulykken ble beskrevet som den verste av denne typen i moderne tider i Russlands arktiske region.

I desember anerkjente den russiske presidenten Vladimir Putin at nedsmeltingen av permafrosten kan få alvorlige følger for en rekke byer i dette området.

President Vladimir Putin sa i fjor at det er stor fare for at flere byer får store problemer når permafrosten smelter. Foto: Alexei Nikolsky / Pool Sputnik Kremlin

Sykdommer

I 2016 førte smeltingen av en reinsdyrskrott infisert med miltbrannbakterien til et utbrudd av sykdommen. 90 mennesker ble innlagt på sykehus, og et barn døde. Mer enn 2300 reinsdyr døde i utbruddet i Yamalo-Nenets-regionen i Siberia.

Gjemt inne i permafrosten er eldgamle bakterier og virus, som slippes ut i luften når isen smelter. Det kan potensielt være patogener mennesker i den moderne verden aldri har vært borti før.

Forskere har klart å gjenopplive virus som er 30.000 år gamle fra permafrosten. Dette er såkalte DNA-virus, som er en gruppe som består av seks virusfamilier, blant annet herpesvirus og det utryddete koppeviruset.

Jean Michel Claverie, a virolog fra Aix-Marseille-universitetet i Frankrike uttalte til Unearthed at risikoen for at mennesker og dyr kan bli smittet av disse sykdommene er, i tillegg til den permafrosten som smelter, at det er økt aktivitet i disse områdene.

«Hvis viruset kommer i kontakt med en vert, vil det bli reaktivert. Så hvis det er mennesker på samme sted som et virus man forbinder med en pandemi, kan disse menneskene bli smittet og starte en ny pandemi», sa han.

Urovekkende

Den globale oppvarmingen vil fortsette de neste fem årene, spesielt i Arktis, og risikoen øker for at 1,5-gradersmålet ryker innen 2025, ifølge WMO.

Mange frykter at den pandemien vi er inne i nå har ført til at det er mindre søkelys på klimaendringene og det som trengs for å få til omstilling.

I iveren etter å redde oljeindustrien, må derfor verken oljeselskapene eller leverandørindustrien glemme det de hadde begynt på innen fornybar industri og planer om klimakutt.

EU har nylig lagt fram sin plan for endringer i energimarkedet etter koronakrisen. Denne er på mange måter ikke i tråd med den norske fortellingen om at olje- og gasseventyret vil fortsette i flere tiår fremover. Det må vi være oppmerksomme på.

Det at permafrosten smelter bør sette en vekker i oss alle.