Kari i alle kanaler

Ti måneder før lokalvalget synes taktikken til flertallskameratene i Stavanger å være klar: Alle de seks partiene skal få skinne litt, men ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) skal skinne sterkest av alle og hele tiden.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) skal skinne i valgkampen. Som her, der hun fronter utvidelse av ordningen med gratis skolemat i Stavanger. Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og SVs kommunalråd Eirik Faret Sakariassen må satse på Kari-effekten hvis det skal bli fire nye år ved makten.

Harald Birkevold Politisk redaktør

De kommer i en stri strøm nå, lekkasjene fra budsjettarbeidet i Stavanger kommune. Etter at kommunedirektøren la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan seint i oktober, skal planen, og dermed budsjettet for de neste årene, spikres og vedtas før jul.

De siste dagene har vi sett glade flertallspolitikere fronte utvidelse av ordningen med gratis skolemat, der Eirik Faret Sakariassen (SV), Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og ordfører Kari iførte seg kokkeuniform for å riktig banke inn poenget om at jo flere kokker. 10 millioner kroner ekstra i året skal det koste å gi gratis skolemat til 2700 barn.

Alle skal få!

Vi har sett Frode Myrhol fra Folkets Parti (tidligere FNB) – og ordfører Kari, selvsagt, varsle kutt i eiendomsskatten i Stavanger. 461 kroner mindre i eiendomsskatt per innbygger, faktisk. Ikke så mye å rope hurra for hvis renta stiger et par prosentpoeng, men dog. Og det vil senke inntektene til kommunen med nesten 30 millioner kroner.

Og vi har sett Sara Nustad Mauland fra Rødt, sammen med leder i helse- og omsorgsutvalget Dag Mossige (fra Ap), fronte økning i bemanningen på alle Stavangers sykehjem. Pengene, 21 millioner kroner i 2023 og 38 millioner året etter, skal tas fra de økte inntektene kommunen skal få fra havbruksnæringen i kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Gir Støre tannpine

Og som om ikke det var nok: Tirsdag strålte ordfører Kari som en sol på Dagsrevyen med budskapet om at Stavanger taler regjeringen midt imot og lanserer tilbud om støtte til tannlegebehandling til dem med dårligst råd. 25 millioner kroner skal settes av.

«Det er dyrt å gå til tannlegen. For dyrt, mener Stavanger kommune, som er lei av at Staten ikke stiller opp», lød introduksjonen til denne saken. Staten, det er regjeringen ledet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det. Ap har landsmøtevedtak på at tannhelse skal likestilles med annen helse, men så langt har det ikke dukket opp penger til en slik utvidelse av velferdsstaten.

Politisk matematikk

Altså et gjennomtenkt utspill som er en direkte utfordring til egen partiledelse og egen regjering. Fra den samme ordfører Kari som tidligere dette året har vært i klinsj med egen regjering både om energipolitikken generelt og den foreslåtte kraftskatten i særdeleshet.

Dette er selvsagt en taktikk som bunner i politisk matematikk. Og kommunedirektør Vareide må nok en gang konstatere at denne matematikken trumfer hans matematikk, som handler om å bruke mindre penger, ikke mer.

Ap i dyp krise

For å begynne på nasjonalt nivå: Arbeiderpartiet er i krise. Den ene elendige meningsmålingen avløser den andre. Ap rundt 15–16 prosent er katastrofetall. Det kan virke som om velgerne ikke tror at regjeringen har troverdige svar på de utfordringene energikrisen, økte renter og generell prisstigning har gitt. Antall fattige i Norge øker med alarmerende hastighet.

Og i Stavanger ser dagens politiske flertall på lokale målinger som entydig viser at Folkets Parti vil bli mer eller mindre utradert i september 2021. Og dermed vil flertallet i kommunestyret også gå i oppløsning.

Kari er stjerna

Hva kan gjøres for å hindre Høyre i å ta over ordførerkontoret i Stavanger neste høst? Mitt klare inntrykk er at planen er å satse hardt på flertallets sterkeste kort: En populær ordfører som fronter populære saker og som tar ut tilstrekkelig distanse til sin egen partiledelse til at hun unngår å bli dratt med i dragsuget.

En meningsmåling foretatt for Aftenbladet ett år før valget viste at Nessa Nordtun er personlig mer populær enn Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal. Noe som selvsagt også har å gjøre med den synligheten som ordførerjobben tilbyr.

Spillet om oppmerksomhet

Flertallspartiene i Stavanger er trolig såre fornøyd med uttellingen de har fått på sine utspill og budsjettlekkasjer de siste dagene. Hensikten med lekkasjene er å forsøke å styre nyhetene i en retning. Og sørge for maksimal uttelling for den enkelte gladsaken. For om alt slippes på en gang, vil nyhetene fort slå hverandre i hjel. Og med så mange som seks partier i koalisjonen, er det mange topp-politikere som har behov for å skinne.

Partiene til venstre for Ap opplever medgang både nasjonalt og lokalt. Både Rødt og SV ser målinger som gjør dem optimistiske. SV har vedtatt at det er Kari Nessa Nordtun som er partiets ordførerkandidat, ikke listetopp Faret Sakariassen. Budskapet er klar: Det er Team Kari som gjelder nå.

Drahjelp ønskes

Rødts rikskjendis Mímir Kristjánsson konstaterer gledestrålende at Stavanger innfører flere av de sosiale tiltakene partiet hans – og ikke minst han selv – er en utrettelig og høylytt pådriver for.

Senterpartiet, som strir både med elendige nasjonale målinger og opprørsstemning i Sp-styrte rogalandskommuner mot både lakseskatt og vannkraftskatt, vil nok også måtte håpe på Kari-effekten. MDG jobber på sin side fortsatt med oppvasken etter det skuffende stortingsvalget i fjor, og vil trenge noen blanke seiere lokalt for å ha noe å blidgjøre potensielle velgere med. Folkets Parti kan vel i høyden håpe på en del personstemmer til sin arbeidsomme toppkandidat Myrhol.

Gjedda i sivet

Opposisjonen med Høyre i spissen skjærer sikkert tenner over alle Kari-oppslagene nå om dagen, men kan trøste seg med at det er lenge til valget. Og at Høyre både på nasjonalt og regionalt plan later til å kunne nøye seg med å sitte nokså stille og se stadig bedre tall.

Det er fortsatt mye større sjanse for regimeskifte i Stavanger neste høst. Og regjeringens eneste trøst er at det er lenge til 2025.