Tenk på et tall

KOMMENTAR: Gode intensjoner er vel og bra, men når målene er urealistiske og ikke gjennomførbare er de gode intensjonene ikke mye verdt.

Statsminister Jonas Gahr Støre, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim t.h. og klima- og miljøminister Espen Barth Eide t.v. sa at de vil kutte norske utslipp med 55 prosent i forkant av klimatoppmøtet COP27 i Egypt.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Torsdag holdt regjeringen, med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen, pressekonferanse i forkant av det 27. klimatoppmøtet i Sharm el Sheikh i Egypt.

Beskjeden var at Norge kommer til å melde inn forsterkede klimamål. Nå skal det kuttes 55 prosent klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå innen 2030, i stedet for 50 prosent.

Utslippsmålet skal nås i samarbeid med EU og Island. I tillegg til utslippsmålet som meldes inn til FN, har regjeringen fastsatt et omstillingsmål, der ambisjonen er å redusere Norges egne utslipp med 55 prosent.

Det er blant annet et grønt industriløft, havvindsatsingen, karbonfangst- og lagring, batterisatsing og hydrogen som skal gjøre at Norge skal oppnå dette.

«Norge må gjøre mer,» sa Støre. Han ble supplert av Barth Eide, som sa at «vi skal gå fra fossilt til fornybart i alle sektorer».

Les også Egypts kuppgeneral ønsker velkommen til klimatoppmøte

Økning i utslipp

Klimatoppmøtet starter søndag. Da skal delegasjoner fra 192 land fly til badebyen ved Rødehavet for å igjen snakke om og prøve å bli enige om hvordan de skal begrense global oppvarming.

Under klimatoppmøtet i Glasgow i Skottland i fjor ble landene enige om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

En ny rapport fra FN viste at med de forpliktelsene landene på forhånd har meldt inn, vil utslippene øke med 10,6 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010.

Da vil den globale oppvarmingen bli på rundt 2,5 grader mot slutten av dette århundret, ifølge FN.

Les også Klimamøte i skyggen av krig og ekstremvær

Gode intensjoner

Da er det jo klart at de norske politikerne vil komme til Egypt og melde om at Norge skal gå foran som et godt eksempel for hele verden.

Det er selvfølgelig gode intensjoner. Men er det realistisk, og er det gjennomførbart? Svaret er rett og slett nei.

Svein Tveitdal, tidligere direktør for FNs miljøprogram og nå medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, sa til Dagsnytt 18 torsdag at han ikke tror det er mulig å nå disse målene.

«Med de prognosene man ser nå, med den politikken som er i dag, vil en heller stoppe på 20–30 prosent i 2030,» sa Tveitdal. Han mener at kurvene med utslippene som skal gå ned og fornybar som skal opp, blir for bratte.

Og han mener at når politikerne kommer opp med mål de ikke klarer, vil det føre til at de som har tillit til politikerne også vil senke skuldrene.

Og akkurat her er Tveitdal inne på et svært viktig poeng.

Les også Ny FN-rapport: Verden på vei mot 2,5 graders oppvarming

Urealistiske mål

For en sånn klimapolitikk, med så urealistiske mål, vil få store følger for hele samfunnet. Og det vil ikke nødvendigvis føre til faktiske kutt i de globale utslippene eller tillit til politikken.

Når vi for eksempel skal «gå fra fossilt til fornybart i alle sektorer», krever dette store mengder strøm.

Den politikken som har blitt ført i Norge, har ført til at vi nå styrer mot et kraftunderskudd allerede i 2026, ifølge Statkraft. Det betyr at vi må bygge ut store mengder kraft bare for å innfri dette målet.

For å pynte på de norske utslippstallene, planlegges det nå, med sterke politiske føringer, å elektrifisere store deler av norsk sokkel. Og bruke opp enda mer av kraften på dette tiltaket, som ikke vil føre til utslippskutt verken i EU eller globalt.

Konsernsjef i Equinor Anders Opedal sa til Teknisk Ukeblad at det er to åpenbare løsninger på dette: Å bygge ut mer kraft og forsterke strømnettet. Regjeringen har åpnet opp for en ny storstilt utbygging av vindkraft i norsk natur. Det haster med å få bygget ut mer vindkraft på land, sier blant andre NHO.

Regningen for utbygging av kraftnettet er det vi som betaler for gjennom nettleien. Utbygging av vindkraft er det naturen og miljøet som betaler for.

Les også Energieffektivisering nå!

Altfor høyt

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen i utslipp av klimagasser gikk ned med 0,7 prosent fra 2020 til 2021.

At regjeringen ønsker å være best i klassen og komme til Egypt med store ambisjoner og gode intensjoner i kofferten, er vel og bra. Men 50 prosent var allerede et for høyt mål.

Det blir litt som «tenk på et tall». Men bare fordi tallet er høyt nok, betyr ikke dette at det er realistisk eller gjennomførbart. Enda verre er det at vi risikerer å skakkjøre hele energisystemet på veien.

Det klarer selvfølgelig vanlige folk også å se, og det øker selvfølgelig ikke oppslutningen om tiltakene. Hvis det var et mål.