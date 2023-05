Statlig sensur som i Kina

GJESTEKOMMENTAR: Nylig ble det kjent at regjeringen vil sensurere deler av inter­nett for nord­menn.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil «gjøre det enda vanskeligere for utenlandske [spill]-selskaper å operere i Norge».

Trond Birkedal Skribent

Nesten ingen medier har skrevet om forslaget, og det har skapt urovekkende lite debatt. Når vi nå nærmer oss grunnlovsdagen, kan det være greit å ta en pust i bakken og ta inn over oss denne innskrenkingen i Grunnlovens paragraf 100 og hvordan det kan skje uten at noen så mye leer på et øyenlokk.

17. mai er dagen for å feire at Norge fikk egen grunnlov, og vi har akkurat lagt bak oss 8. mai og minnet om dem som har ofret livet sitt for å sikre oss andre våre grunnleggende rettigheter, blant annet retten til informasjonsfrihet.

Men stortingsflertallet er i ferd med å gjøre store innskrenkinger i nordmenns rett til informasjonsfrihet ved å innføre såkalt DNS-blokkering av nettsider regjeringen ikke liker.

Populært i Kina

DNS-blokkering betyr kort fortalt at et land kan blokkere alle som logger seg på internett for å se enkelte nettsider. I dag bruker internettleverandørene dette filteret for å hindre nordmenn i å besøke nettsider som viser overgrepsbilder av barn, noe som er fornuftig, og som fint kan forsvares med at man hindrer folk i å søke opp nettsider med ulovlig innhold.

Nå foreslår regjeringen å utvide dette ved å pålegge internett­leverandørene å blokkere utenlandske spillselskaper som har norske nettsider. Det er ikke forbudt for nordmenn å spille på nettsidene til utenlandske spillselskaper, så argumentet er ikke at man vil hindre nordmenn i å begå lovbrudd, slik formålet er når nettsider som inneholder overgrepsbilder av barn blokkeres.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) uttaler at hennes ønske er å begrense tilgangen for de tusenvis av nordmennene som lider av spilleavhengighet. Det er litt ironisk når man ser hvor mye ressurser og kreativitet Norsk Tipping legger i å få flere nordmenn til å spille mer. Statsråden er Norsk Tippings generalforsamling og utpeker personlig hele styret.

Vi har alle sympati med dem som lider av spilleavhengighet, og vi må selvsagt gjøre det vi kan innenfor rimelighetens grenser for å begrense skadevirkningene for dem. Men når man tyr til et av de kraftigste inngrepene myndighetene har, må argumentene være bedre og mer prinsipielle.

Jeg mener man må ha en prinsipiell holdning til hva som skal blokkeres og ikke, når blokkering griper såpass hardt inn i retten til informasjonsfrihet. Gjør man det vilkårlig, og nærmest opp til den enkelte kulturminister å vurdere, kan vi fort se en snøballeffekt. Vi kan jo med gru tenke på hvilke nettsider en kulturminister fra KrF vil blokkere.

Kinesiske myndigheter benytter DNS-blokkering over en lav sko. Kinas blokkeringssystem heter «Great Firewall» (GFW) og har blokkert over 300.000 nettsider, inkludert Twitter og Wikipedia. Det er selvsagt nyttig å begrense innbyggernes tilgang på informasjon når man vil beholde egen makt og posisjoner. Og som et verktøy til å undertrykke befolkningen.

Norske myndigheter er selvsagt ikke på kinesisk nivå, men samme sinnelag og ønske om kontroll ligger bak det norske forslaget. Det er altså ikke nettsider det er ulovlig for nordmenn å oppsøke som foreslås blokkert, det er nettsider regjeringen ikke liker.

Hva skal vi med prinsipper?

De fleste prinsipper har noen praktiske motargumenter. Det er ofte lett å argumentere mot prinsipper ved å vise til konkrete ulemper prinsippene medfører, og derfor er det ofte en krevende øvelse å forsvare og stå fast på disse. Én av de vanskeligste diskusjonene er forholdet mellom ytringsfriheten og respekten for religion, eksemplifisert ved brenning av Koranen eller karikaturtegninger av profeten Muhammed. Det medfører mye lidelse og sårhet hos muslimer som føler seg angrepet når vi i ytringsfrihetens navn tillater både bokbrenning og karikaturer av deres viktigste profet. Det er nok av praktiske argumenter for å innskrenke ytringsfriheten, men ingen slår de prinsipielle argumentene for å beholde den.

I saken om DNS-blokkering er det stort sett ingen som har sympati med de utenlandske spillselskapene som muligens blir rammet. Dette er børsnoterte selskaper (noen av dem ironisk nok deleid av Oljefondet) som har et profittmotiv og ingen edlere hensikter utover det. Ved blokkeringen av disse nettsidene vil informasjon som nordmenn lovlig kan oppsøke, bli forhindret. Det kan meget vel være praktiske argumenter for en slik innskrenking av informasjonsfriheten, men dette er et prinsipielt spørsmål.

Vi må som innbyggere frigjøre oss fra de daglige, praktiske argumentene når de viktigste prinsippene er under angrep. Vi må også reagere kraftigere enn det har blitt gjort i denne saken, for det er på denne måten grunnleggende friheter blir uthulet: Ett unntak om gangen.

Vi står igjen med det prinsipielle spørsmålet om hvorvidt vi er komfortable med at politikerne skal være smakspoliti og bestemme hvilke nettsider vi skal få se og hvilke vi må beskyttes mot, uavhengig av om det er lovlig for oss å søke tilgang til innholdet på nettsidene. Den tilliten er ikke jeg villig til å gi politikerne.