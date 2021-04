I en låve på Hadeland

KOMMENTAR: Det er så fristende å le av vaksinehysteri og brenning av munnbind, men når man går disse folkene nærmere i sømmene, setter latteren seg ofte fast i halsen.

De fleste ser humoren i helseminister Bent Høies valg av munnbind, men noen ser en sammensvergelse. I deres verden har noen en skummel plan. I verste fall kan slike folk bli livsfarlige, skriver kommentator Harald Birkevold.

Koronaviruset finnes ikke, men det finnes likevel, men er laget i et laboratorium for å drepe oss, og dessuten er «vaksinene» et program for å drepe store deler av befolkningen og hjernevaske resten av oss, og det samme gjelder 5G-nettet, som er livsfarlig og dreper oss, men det dreper oss ikke men fjernstyrer hjernene vår og dessuten er det pønsket ut av Bill Gates og Bent Høie og den hemmelige, globale eliten, som forresten ikke er mennesker men bloddrikkende øgler fra verdensrommet som driver med pedofili og menneskeofringer. Og dessuten er jorda flat. Og Donald Trump vant valget. Og Viking er verdens beste fotballag, og det regner aldri i Stavanger.

Det er så lett, så lett, å le hjertelig av disse menneskene, der de sitter foran datamaskinen de dessverre har tilgang på, med masse fritid og en altfor velfungerende internettilgang, og spyr ut dette forvirrede våset sitt. For dem av oss som selv på gode dager bare har en begrenset tiltro til den kollektive fornuft er de en påminnelse om at vi fortsatt er huleboere, lette ofre for spøkelseshistoriene som har blitt fortalt rundt de tusen bål i uminnelige tider.

En uforståelig verden

I tiden før det fantes vitenskapelige eller rasjonelle forklaringer å ty til, må verden ha vært et virkelig skremmende sted. Menneskene levde korte, skitne og brutale liv, omgitt av en skremmende og vilkårlig natur. Årstidenes skiftninger, den plutselige flommen, viltet som forsvant, sykdommene som tok barna. Lyn og torden og jordskjelv. Vulkanutbrudd og hjerneblødninger. Ingenting av dette hadde noen forklaring, det bare skjedde.

Var det gudenes vrede? Alternativet, at det hele er et resultat av tilfeldigheter og fysikk og kjemi, var trolig like skremmende og deprimerende for mange den gang som nå. Forestillinger om en dypere sammenheng, en skjult sannhet, vokser ut av og henger sammen med en følelse av maktesløshet. Mytologien er uttrykk for et grunnleggende behov for å beskrive noe man ikke forstår, noe man frykter.

Et symptom

Den maktesløsheten man med god grunn kunne kjenne på der i hulen for 20.000 år siden, etter at den siste mammuten var skutt, har ikke blitt noe mindre fryktelig. Og forfatteren og samfunnsdebattanten Øyvind Strømmen, som er aktuell i høst med en bok om konspirasjonsteorier, har et godt poeng når han skriver: «Men et samfunnskritisk perspektiv fordrer at vi tar innover oss at konspirasjonsteoriene kan være et uttrykk for reelle, underliggende samfunnsproblemer».

Ikke lenge etter at Donald Trump var valgt til president (men dessverre ikke før), påpekte mange at Trump ikke oppsto i et vakuum. Uten at en stor del av den amerikanske velgermassen følte avsky for og distanse til den etablerte politiske eliten, ville Trump ikke vært mulig.

Konspinoia på Gran

Er konspirasjonsteoriene altså et uttrykk for et sammenbrudd i tillit? Ja, trolig er de det. Kombinert med en angst eller frykt for framtiden blir dette et giftig jordsmonn hvor omtrent alt kan være sant og der ingenting er sikkert. Donald Trump kunne stått på direktesendt TV under en skyfri himmel og påstått at det var snøstorm, og en god del av tilhengerne hadde valgt å tro på ham, ikke på sine egne øyne.

I en låve på Gran i Hadeland arrangerte den kjente norske konspirasjonsteoretikeren Hans Kristian Gaarder månedlige «informasjonsmøter» for sin krets. Da Gaarder holdt sitt siste møte (om Trump, selvsagt) var han trolig allerede smittet med Covid, en sykdom han mente var helt ufarlig. Det er nå bekreftet at Gaarder døde av korona tirsdag 6 april. Det samme gjorde en eldre kvinne som deltok på møtet, noen dager seinere. Flere av deltakerne har nektet å samarbeide med smittesporerne.

Charter-Svein

Foran Stortinget, på Eidsvolls plass, samlet rundt 200 personer seg for å demonstrere mot koronarestriksjonene og brenne munnnbind i protest. Blant dem den såkalte «Charter-Svein». Med det navnet er det nærliggende å tro at han helst skulle ha vært i Syden nå. Det er jo lett å sympatisere med, men tro om ikke Svein i stedet hadde hatt nytte av et besøk på en intensivavdeling. Han mener nemlig at viruset ikke er noe å være bekymra for.

Men er det så farlig, da? De er jo tross alt ikke så mange, disse folkene. 200 personer foran Stortinget er tross alt ikke noe statskupp, og gjengen i løa på Gran er trolig ikke blant bærebjelkene i samfunnet.

Farlige tankefeil

Jo, klart det kan bli farlig. Konspirasjonsteorier står sentralt i omtrent hver eneste livsfarlige ideologi som har blitt klekket ut. Det er selvsagt ikke tilfeldig at den kjente antisemitten og nazi-apologeten Hans Lysglimt Johansen, som ønsker å henrette norske politiske ledere på Akershus, også har omfavnet konspirasjonsteoriene som knytter seg til koronapandemien. De suger næring fra den samme forurensede jorda, disse teoriene.

Forbausende mange av denne typen omfavner en slags bukett av holdninger og sauser dem sammen. Er du voldsomt redd for muslimer er det er god sjanse (men ingen garanti for) at du ikke tror at korona er farlig, at du er skeptisk til mobilstråling og klimapolitikken og at du er imot vindmøller, bompenger og EU. Fellesnevneren er vel at alt dette på ulike måter oppleves som en trussel utenfra, noe påtvunget.

Sannhetsjegerne

Det er jødene, det er muslimene, det er Bill Gates eller Arbeiderpartiet. Noen har snakket sammen, i lukkede rom. Noen har en plan. «Alle» vet at det er noe muffens. Endelig er det noen som tør å stille spørsmål, hvordan skulle det vel gått om ingen stilte spørsmål? Bli en sannhetsjeger, du også! Sannheten er bare noen klikk unna, på YouTube-kanalen til en fyr i en annen kjellerstue.

Ett offer for slike teorier dro til Østerdalen for å lage bomber, dro til Regjeringskvartalet, dro til Utøya. Flere andre pakket og dro til Syria for å skape Kalifatet. Og akkurat nå sitter det folk online og forstår dem og det forvrengte tankegodset som satte dem i bevegelse.

For de hadde sett lyset. Lyset fra leirbålet der spøkelsene manes fram.

Forestillinger om en dypere sammenheng, en skjult sannhet, vokser ut av og henger sammen med en følelse av maktesløshet. Mytologien er uttrykk for et grunnleggende behov for å beskrive noe man ikke forstår, noe man frykter.